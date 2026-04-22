В союзы не вступать, но защищать свои интересы. Китай отказывается от "невмешательства"

На фоне систематического наступления Дональда Трампа на интересы Китая по всему миру некоторые влиятельные китайские эксперты обсуждают возможность отказа своей страны от традиционной внешнеполитической доктрины "невмешательства" в пользу более активной внешней политики

2026-04-22T10:14

На протяжении десятилетий политики реформ и открытости отличительной чертой внешней политики Китая был упор на экономическом и торговом сотрудничестве, при полном игнорировании вопросов безопасности. Китай не предлагал другим странам в дополнение к экономическим выгодам сотрудничества помощь в "защите" их от внешних угроз.Однако сейчас, в условиях неприкрытого бандитизма США в мире, когда партнёры КНР один за другим подвергаются американской агрессии, в китайском экспертном сообществе укрепляется мнение, что Китаю будет сложно иметь настоящих друзей, "если он не сможет предложить поддержку, выходящую за рамки экономического сотрудничества", пишет Цзинь Цаньжун, директор Центра исследований внешней стратегии Китая Китайского Народного Университета.По его мнению, китайская модель экономического взаимодействия без обязательств в сфере безопасности исчерпала себя.Когда безопасность более слабых партнёров Китая подвергается угрозам, он должен быть в состоянии защитить их, к такому выводу приходят местные эксперты. В ином случае "могут ли какие-либо коммерческие отношения быть по-настоящему стабильными и надёжными?".Ранее в таких ситуациях Китай шёл иным путём – приспосабливался к изменившимся внутриполитическим условиям конкретной страны и пытался тихо договориться с новыми властями, показывая им выгоды от торгово-экономического сотрудничества. И в тех условиях этот подход полностью себя оправдывал.Суть в том, что до Трампа американское вмешательство во внутренние дела партнёров КНР в виде прямой агрессии или "цветных переворотов" имело цель насаждения западных порядков (модели управления, образа жизни и пр.) Непосредственно это не вредило торговым отношениям новых властей этой страны с Китаем. При определённой гибкости Пекин всегда в таких ситуациях находил общий язык с новыми властями на почве экономического взаимовыгодного сотрудничества.Но антикитайская одержимость администрации Трампа в сочетании с её последовательной ставкой на откровенную силу и "закон джунглей" поставили результативность такой политики Пекина под угрозу.Администрация Трампа принципиально изменила мотивы вмешательства во внутренние дела иных стран тем, главной и предельно конкретной целью стал их отказ именно от сотрудничества с Китаем, а не насаждение абстрактных "западных ценностей".И в этой принципиально изменившейся ситуации, как показала история с Венесуэлой и, отчасти, с Ираном, Пекин ещё по инерции продолжал придерживаться прежнего осторожного подхода.Но одновременно среди китайских экспертов началось его переосмысление. Если Китай ограничится торговлей и экономической выгодой, но при этом не сможет оказать даже минимальной поддержки иным странам, когда они столкнутся "с экзистенциальными кризисами", стране будет сложно "обрести настоящих друзей".Показательна точка зрения иного видного эксперта Чжэна Юннянь - директора-основателя Института международных отношений Цяньхай (Китайский университет Гонконга, Шэньчжэнь, КНР), который считает, что доктрина невмешательства не соответствует выросшим масштабам интересов Китая за рубежом и её следует пересмотреть в сторону "интервенционизма 2.0", как он её называет, совместив с традиционной для Китая стратегией неприсоединения, которую следует оставить.По его мнению, Китай должен продолжать придерживаться основного принципа невмешательства во внутренние дела других стран: "мы ни в коем случае не должны вести себя как США, добиваясь смены режимов или провоцируя так называемые цветные революции".На этом моменте делается особый упор. Притом что китайские компании продолжают "выходить на мировой рынок" и, соответственно, расширяются зарубежные интересы Китая, подчёркивается неприемлемость для КНР подражания "американской гегемонистской практике арестов глав иностранных государств". "Гегемонистская", "бандитская" интервенция, которую практикуют США, "в корне неправильна", и Китай должен её избегать.Но как перейти к более активной защите своих интересов за рубежом, чтобы не скатиться к гегемонистской политике, избежав ошибок США?Описывая оптимальную внешнеполитическую стратегию КНР в новых условиях, Цзинь обосновывает её как средний путь между крайностями гегемонистского и царского подходов, как они сформулированы в классической китайской политической мысли.Он считает, что гегемонистский путь как правление, основанное на принудительной власти, и царский путь как правление, основанное на нравственном авторитете, в конечном итоге ведут к краху. По мнению эксперта, дальнейшая внешняя политика Китая должна руководствоваться принципом "сочетания царского и гегемонистского подходов".В более конкретных рекомендациях основанием для вмешательства называются три чётко очерченных обстоятельства - когда принимающая страна нарушает интересы Китая (не выполняет соглашения) из-за смены режима или политического руководства; второй - когда эти интересы ущемляет третья страна (например, попытки Вашингтона вернуть контроль над Панамским каналом); третий - когда внешние факторы существенно влияют на внутренние интересы КНР (поддержка определённой страной сепаратизма или терроризма против Китая).Из этого следует новая проблема – как дополнить экономическое сотрудничество с партнёрами Китая помощью в вопросах безопасности, не отказываясь от принципов неприсоединения и не вступая в обязывающие союзы?Китайские эксперты обращают внимание на риски союзов; при всех преимуществах их крупный недостаток в том, что, приобретя одного союзника, зачастую можно "нажить себе врага в другом месте". В этой связи в Китае по-прежнему распространено осторожное отношение к союзам.Выход для Китая видится в отказе "от открытых альянсов". Более конкретные пояснения не встречаются, но, судя по подтексту, негласные и, возможно, неформальные союзы Китая, в принципе, допускаются.Фактически Китай на практике уже применяет в некоторых аспектах подходы в стиле "активного вмешательства". Сами китайские эксперты приводят в качестве примера борьбу с киберпреступностью посредством двустороннего сотрудничества.В этом же ряду примеров упоминается создание в Центральной Азии Шанхайской организации сотрудничества как платформы для открытого и законного многостороннего сотрудничества, позволяющего странам совместно работать над устранением общих угроз, таких как терроризм и экстремизм.Распад старого миропорядка, державшегося на гегемонизме единого Запада, и формирование многополярного мира сопровождается фрагментацией и обособлением стран. Крупные и влиятельные из них стремятся создать региональные порядки, отвечающие их собственным интересам.Учитывая исторический опыт, в Китае призывают не поддаваться иллюзиям, поскольку на установление нового порядка часто уходят десятилетия, к чему следует быть готовым.

https://ukraina.ru/20260411/1077769323.html

Виктор Пироженко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0d/1070013358_381:27:900:546_100x100_80_0_0_4c45dbee4a144a011f76c5d23ab421d5.jpg

