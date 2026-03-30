ПВО за ночь сбила больше сотни украинских дронов над Россией
ПВО за ночь сбила больше сотни украинских дронов над Россией - 30.03.2026 Украина.ру
ПВО за ночь сбила больше сотни украинских дронов над Россией
Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 102 украинских беспилотника над РФ, сообщили в Минобороны, передает 30 марта телеграм-канал Украина.ру
2026-03-30T07:49
2026-03-30T07:49
2026-03-30T07:49
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 102 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Курской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Пензенской, Ульяновской, Самарской областей, Краснодарского края, акваторией Азовского моря и Республики Крым", - перечислили в ведомстве. Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем телеграм-канале уточнил, что в пяти районах и одном городском округе региона было обнаружено и уничтожено 10 беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших нет. В результате падения обломков БПЛА поврежден автомобиль и возникло возгорание лесной подстилки, которое оперативно потушили.На территории Пензенской области силами ПВО Минобороны РФ сбито три беспилотника, рассказал в канале на платформе Мах губернатор Олег Мельниченко. Пострадавших и разрушений нет.Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале написал, что более 60 дронов уничтожили в Таганроге и шести районах региона. По его данным, повреждено 12 многоквартирных жилых домов, 27 частных домов, 10 автомобилей. Также повреждения получило здание школы № 26.Подробнее об атаках ВСУ - в материале Силы ПВО за неделю сбили над территорией России больше украинских БПЛА, чем неделей ранее на сайте Украина.ру.
россия
краснодарский край
азовское море
россия, краснодарский край, азовское море, минобороны, украина.ру, вооруженные силы украины, сво, спецоперация
Россия, краснодарский край, Азовское море, Минобороны, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, СВО, Спецоперация
ПВО за ночь сбила больше сотни украинских дронов над Россией
Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 102 украинских беспилотника над РФ, сообщили в Минобороны, передает 30 марта телеграм-канал Украина.ру
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 102 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Курской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Пензенской, Ульяновской, Самарской областей, Краснодарского края, акваторией Азовского моря и Республики Крым", - перечислили в ведомстве.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем телеграм-канале уточнил, что в пяти районах и одном городском округе региона было обнаружено и уничтожено 10 беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших нет. В результате падения обломков БПЛА поврежден автомобиль и возникло возгорание лесной подстилки, которое оперативно потушили.
На территории Пензенской области силами ПВО Минобороны РФ сбито три беспилотника, рассказал в канале на платформе Мах губернатор Олег Мельниченко. Пострадавших и разрушений нет.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале написал, что более 60 дронов уничтожили в Таганроге и шести районах региона.
По его данным, повреждено 12 многоквартирных жилых домов, 27 частных домов, 10 автомобилей. Также повреждения получило здание школы № 26.
"В результате падения обломков БПЛА произошли возгорания нескольких жилых домов и автомобилей. Жители были эвакуированы, всем оказана помощь. В настоящий момент все возгорания ликвидированы. В одном из домов были повреждены газовые трубы, газ перекрыт, возгораний не было. Эвакуированы жители многоквартирного дома, рядом с которым обнаружены обломки БПЛА, работают саперы", — рассказал губернатор.