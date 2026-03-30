ПВО за ночь сбила больше сотни украинских дронов над Россией - 30.03.2026 Украина.ру
ПВО за ночь сбила больше сотни украинских дронов над Россией
Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 102 украинских беспилотника над РФ, сообщили в Минобороны, передает 30 марта телеграм-канал Украина.ру
ПВО за ночь сбила больше сотни украинских дронов над Россией

07:49 30.03.2026
 
Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 102 украинских беспилотника над РФ, сообщили в Минобороны, передает 30 марта телеграм-канал Украина.ру
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 102 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Курской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Пензенской, Ульяновской, Самарской областей, Краснодарского края, акваторией Азовского моря и Республики Крым", - перечислили в ведомстве.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем телеграм-канале уточнил, что в пяти районах и одном городском округе региона было обнаружено и уничтожено 10 беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших нет. В результате падения обломков БПЛА поврежден автомобиль и возникло возгорание лесной подстилки, которое оперативно потушили.
На территории Пензенской области силами ПВО Минобороны РФ сбито три беспилотника, рассказал в канале на платформе Мах губернатор Олег Мельниченко. Пострадавших и разрушений нет.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале написал, что более 60 дронов уничтожили в Таганроге и шести районах региона.
По его данным, повреждено 12 многоквартирных жилых домов, 27 частных домов, 10 автомобилей. Также повреждения получило здание школы № 26.
"В результате падения обломков БПЛА произошли возгорания нескольких жилых домов и автомобилей. Жители были эвакуированы, всем оказана помощь. В настоящий момент все возгорания ликвидированы. В одном из домов были повреждены газовые трубы, газ перекрыт, возгораний не было. Эвакуированы жители многоквартирного дома, рядом с которым обнаружены обломки БПЛА, работают саперы", — рассказал губернатор.
Подробнее об атаках ВСУ - в материале Силы ПВО за неделю сбили над территорией России больше украинских БПЛА, чем неделей ранее на сайте Украина.ру.
