"Крестовые походы начались с Джорджа Буша": Курбанов о возвращении религиозных войн
Крестовые походы на Ближнем Востоке начались еще с Джорджа Буша — с войн в Ираке и Сирии, хотя тогда это еще маскировалось. Сегодня мир возвращается в эпоху религиозных войн, и этот тип войн самый жестокий. Об этом в интервью Украина.ру заявил научный сотрудник института востоковедения РАН Руслан Курбанов
2026-03-30T17:16
2026-03-30T17:18
новости
иран
ближний восток
ирак
джордж буш
дональд трамп
украина.ру
война
израиль
религия
17:16 30.03.2026 (обновлено: 17:18 30.03.2026)
 
Беженцы с территории ИГ в районе города Киркук в Ираке
Крестовые походы на Ближнем Востоке начались еще с Джорджа Буша — с войн в Ираке и Сирии, хотя тогда это еще маскировалось. Сегодня мир возвращается в эпоху религиозных войн, и этот тип войн самый жестокий. Об этом в интервью Украина.ру заявил научный сотрудник института востоковедения РАН Руслан Курбанов
Отвечая на вопрос о возвращении мира в эпоху религиозных войн, эксперт заявил, что они уже начались давно. "Да. Эти крестовые походы начались еще с [занимавшего тогда пост президента США] Джорджа Буша – с Ирака и Сирии. Тогда это еще маскировалось, но уже тогда были видны все признаки того, что это именно крестовый поход", — сказал Курбанов.
По его словам, самый яркий пример — Буш, стоявший на руинах Всемирного торгового центра. "Он прямо провозгласил это", — пояснил эксперт.
Курбанов также заявил, что истерика вокруг иранской ядерной программы длится десятилетиями. "А по поводу того, что Иран вот-вот изобретет ядерную бомбу, [премьер Израиля Биньямин] Нетаньяху начал истерить еще 40 лет назад. Это человек, который одержим идеей разрушить не только Иран, но и все соседние арабские страны", — отметил он.
Эксперт предупредил, что жителям России и всего мира надо готовиться к новому накалу самых жестоких войн — религиозных. "Люди готовы умирать и убивать во имя своих религиозных идеалов. И никакие гуманистические посылы их не остановят", — констатировал собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Руслан Курбанов: Ближний Восток вошел в эпоху религиозных войн, которые очень опасны для будущего России" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты военного конфликта в Персидском заливе — в материале "Руслан Сафаров: Если Трамп увязнет в войне с Ираном, КНДР может открыть второй фронт против гегемонии США" на сайте Украина.ру.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
