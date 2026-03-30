"Крестовые походы начались с Джорджа Буша": Курбанов о возвращении религиозных войн

Крестовые походы на Ближнем Востоке начались еще с Джорджа Буша — с войн в Ираке и Сирии, хотя тогда это еще маскировалось. Сегодня мир возвращается в эпоху религиозных войн, и этот тип войн самый жестокий. Об этом в интервью Украина.ру заявил научный сотрудник института востоковедения РАН Руслан Курбанов

2026-03-30T17:16

Отвечая на вопрос о возвращении мира в эпоху религиозных войн, эксперт заявил, что они уже начались давно. "Да. Эти крестовые походы начались еще с [занимавшего тогда пост президента США] Джорджа Буша – с Ирака и Сирии. Тогда это еще маскировалось, но уже тогда были видны все признаки того, что это именно крестовый поход", — сказал Курбанов.По его словам, самый яркий пример — Буш, стоявший на руинах Всемирного торгового центра. "Он прямо провозгласил это", — пояснил эксперт.Курбанов также заявил, что истерика вокруг иранской ядерной программы длится десятилетиями. "А по поводу того, что Иран вот-вот изобретет ядерную бомбу, [премьер Израиля Биньямин] Нетаньяху начал истерить еще 40 лет назад. Это человек, который одержим идеей разрушить не только Иран, но и все соседние арабские страны", — отметил он.Эксперт предупредил, что жителям России и всего мира надо готовиться к новому накалу самых жестоких войн — религиозных. "Люди готовы умирать и убивать во имя своих религиозных идеалов. И никакие гуманистические посылы их не остановят", — констатировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Руслан Курбанов: Ближний Восток вошел в эпоху религиозных войн, которые очень опасны для будущего России" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты военного конфликта в Персидском заливе — в материале "Руслан Сафаров: Если Трамп увязнет в войне с Ираном, КНДР может открыть второй фронт против гегемонии США" на сайте Украина.ру.

новости, иран, ближний восток, ирак, джордж буш, дональд трамп, украина.ру, война, израиль, религия, сирия, биньямин нетаньяху, главные новости, главное, ядерное оружие, ядерный, арабский мир, арабы, аналитики, аналитика