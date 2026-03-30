https://ukraina.ru/20260330/glava-podpolnogo-obkoma-125-let-alekseyu-fdorovu--1077261823.html

Глава подпольного обкома. 125 лет Алексею Фёдорову

Легендарный партизанский командир Алексей Фёдорович Фёдоров в памяти людей поколения, к которому относится автор, остался благодаря четырёхсерийному фильму киностудии им. Довженко "Подпольный обком действует", вышедшему на экраны в 1979 году. Снимался в фильме и сам 78-летний ветеран

2026-03-30T08:00

история

история

история украины

история ссср

днепропетровск

усср

ссср

черниговская область

чернигов

красная армия

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102148/30/1021483088_0:143:1956:1243_1920x0_80_0_0_36f8f3a24d1895fc92fe041831d47b49.jpg

Алексей Фёдоров родился 30 марта 1901 года в селе Лоцманская Каменка Екатеринославской губернии (сейчас это территория города Днепропетровска). Он был незаконнорождённым и воспитывался в приёмной семье паромщика Максима Костыря:"Не будь революции, я натерпелся бы немало в юности: на таких, как я, незаконнорождённых, ни одна порядочная девушка не глядела, замуж бы не пошла".Из учётной карточки члена ВКП(б) Фёдорова можно узнать, что происходит он из рабочих, по "народности" – украинец и родной язык у него украинский же. Отметим, что в учётной карточке Леонида Брежнева в графе "народность" написано нечто неразборчивое, а в графе "родной язык" уверенно написано "украинский", не менее уверенно перечёркнуто и сверху написан "руссккий"... Мемуары Фёдоров писал на русском, но не скрывалось, что реальными авторами были писатели Евгений Босняцкий и Евгений Шатров – вполне русскоязычные.Работать начал в 15 лет – пастухом, коногоном, строителем, разнорабочим в больнице.В 1920 году добровольцем вступил в Красную Армию. Окончил школу младших командиров, после которой получил назначение в 9-ю Кубанскую кавдивизию:"На коне держался хорошо, но кубанских казаков лихостью не удивишь. Это всё были бородачи, прошедшие и немецкую и гражданскую войны. Быть в их среде начальником, хоть и маленьким, я ещё не мог, поэтому стал адъютантом у командира эскадрона".Участвовал в боевых действиях, в частности – в отражении "зимнего похода" армии УНР во главе с атаманом Тютюнником. Во время боёв с последним заболел воспалением лёгких, после госпиталя был переведён командиром взвода в железнодорожные войска. Демобилизовался из армии в 1924 году.Дальше трудовая деятельность Фёдорова была связана с железной дорогой – работал плотником на строительстве туннеля Мерефо-Херсонской железной дороги, проходящей через Екатеринослав. В 1927 году вступил в партию. Потом работал в Грузии на строительстве Рионской ГЭС. В 1930-31 годах – секретарь парторганизации в поселке Мандрыковка (ныне часть Днепропетровска). В 1931 году работает замначальника строительства Днепропетровского института инженеров железнодорожного транспорта. В 1931-32 годах учится на курсах техников начального комбината управления железнодорожного строительства в Чернигове.Собирался получить высшее образование, но вместо этого был направлен на профсоюзную, а потом и на партийную работу в Черниговской области (очевидно, в рамках политики пролетаризации кадров в аграрной области). Взлёт карьеры пришёлся на время "большой чистки" – в 1938 году Фёдоров становится первым секретарём обкома.В сентябре 1941 года был оставлен на оккупированной территории – в качестве первого секретаря подпольного обкома партии и начальника штаба партизанского движения (это должность военно-политическая, а не штабная, как в армии).В этом качестве проявил себя незаурядным организатором, создав из разрозненных самоорганизованных партизанских отрядов (отряды, созданные в начале войны по линии партии и НКВД, практически все были разгромлены, ещё не начав функционировать) мощное партизанское соединение. Собственно, создано обо было в Холменских лесах на севере области 19 ноября 1941 года, когда областной партизанский отряд во главе с Фёдоровым соединился с несколькими районными отрядами.К марту 1942 года возглавляемый Фёдоровым отряд провёл 16 боёв, уничтожив около тысячи гитлеровцев, 33 шоссейных и железнодорожных моста, пустил под откос 5 эшелонов противника, подорвал 5 складов, 2 завода*. За это в мае 1942 года он получил звание Героя Советского Союза.В конце марта немцам удалось нанести поражение партизанам – соединение Фёдорова численностью менее 1000 человек было окружено семикратно превосходящими силами немцев и полицаев в Еленском лесу и лишь с трудом смогло вырваться из котла. В соответствии со своей тактикой партизаны рассеялись, отойдя частью в Орловскую область, а другие – в леса на границе РСФСР, БССР и УССР, но потом снова воссоединились и в январе 1943 года вернулись на Черниговщину.Именно партизаны соединения Фёдорова в феврале атаковали немецкий гарнизон в посёлке Корюковка, в ответ на что немцы полностью уничтожили его население, поставив рекорд за время войны – 6700 убитых (на втором месте французский Орадур, где число жертв было в 10 раз меньшим). Весной 1943 года соединение Фёдорова было выдвинуто на Волынь, где он также стал первым секретарём подпольного обкома. На хозяйстве в Черниговской области остался Николай Попудренко, погибший в бою 7 июля 1943 года.В это время соединение включало 12 отрядов общей численностью около 5,5 тыс. человек (армейская бригада). Это не считая связанных с ним отдельных групп подпольщиков в Черниговской, Брянской и Орловской областей, а также на территории Белоруссии. Сама по себе такая передислокация показывала, что партизаны фактически уже перестали быть партизанами – это было полноценное армейское соединение. Партизаны в собственном смысле слова были привязаны к местам своего базирования и на дальние рейды способны не были.Во время Курской битвы соединение Фёдорова обеспечило блокаду Ковельского железнодорожного узла. По официальным данным за десять месяцев Ковельской операции партизаны пустили под откос 549 эшелонов с боеприпасами, горючим, военной техникой и живой силой врага, уничтожив при этом около десяти тысяч захватчиков.В результате действий партизан пропускная способность железной дороги "Ковель-Ровно" сократилась с 60 до 5-6 пар поездов в сутки. Все дороги Ковельского и Брестского узлов в ночное время полностью прекратили работу, а в дневное время было разрешено двигаться со скоростью, не более 8-10 км/час. И если в партизанской статистике можно сомневаться, то немецкая показывает, что партизаны действительно создали серьёзные проблемы для работы немецкого тыла.Следует отметить, что на Волыни в это время вполне вольготно чувствовали себя бандеровцы – именно в это время, в марте-июле 1942 года, проходила "Волынская резня". Однако боевых действий между националистами и советскими партизанами по сути не было. Каждый занимался своим делом – одни резали поляков, другие – пускали по откос эшелоны. Выглядит дико, но понятно – крупное соединение с артиллерией бандеровцам было просто не по зубам, а партизаны не могли отвлечься от решения основной задачи – они приказ выполняли. Другое дело, что не знать о деятельности друг друга они не могли.За эту операцию Фёдоров в 1944 году получил вторую Золотую Звезду Героя СССР. Вообще наградами он обижен не был – одних орденов Ленина (высшая государственная награда СССР) он получил восемь (последний – в 1986 году). Войну закончил в звании генерал-майора, причём звание это было командное, а не комиссарское – комиссаром в соединении Фёдорова был Герой Советского Союза Владимир Дружинин.В марте 1944 году партизаны встретили наступающие части Красной армии, после чего соединение было расформировано.После войны Фёдоров остался на партийной работе. Возглавлял Херсонский (до 1950 года), Измаильский (сейчас – часть Одесской области, до 1952 года), Житомирский (до 1957 года) обкомы. В 1957-79 годах – министр социального обеспечения УССР. Избирался в состав Верховных Советов УССР и СССР.В 1954 году выпустил книгу воспоминаний в трёх томах "Подпольный обком действует", имевшую значительный читательский успех (четвёртый том вышел в 1965).В 1978 году был снят одноимённый минисериал, премьера которого состоялась 26 ноября 1979 года. Роль Фёдорова сыграл украинский и молдавский актёр Виктор Щербаков, действительно похожий на Фёдорова в молодости.В 1984 году на киностудии имени Довженко был снят трёхсерийный художественный телефильм "В лесах под Ковелем" о боевых действиях соединения Фёдорова в период "рельсовой войны" второй половины 1943 года. Роль Алексея Фёдоровича в этом фильме сыграл Алексей Булдаков.Фёдоров фигурирует и в биографическом сериале "Карастояновы" (1983), где его сыграл Василий Молодцов.Скончался Фёдоров 9 сентября 1989 года в Киеве.Хотя Фёдоров действительно был прославленным партизанским командиром памятник ему был установлен только один – положенный по статусу бюст на родине дважды героя в Днепропетровске. Его снесли в 2022 году в рамках "отражения российской агрессии". А бюст во дворе школы в райцентре Корюковка на Черниговщине был подорван неизвестными ещё в 2017 году.* О партизанской статистике в своём дневнике нелестно отозвался командир отряда им. Сталина фёдоровского соединения Григорий Балицкий 3 августа 1943 года:"Особенно крепко меня задела такая неправдивая радиограмма, как "7-й батальон подорвал 19 поездов". Спрашивается, где он мог уничтожить 19 поездов, когда дорога Ковель-Сарны почти не работает, днём поезда ходят, а ночью вообще никакие поезда не ходят? Спрашивается, где же 7 батальон уничтожает поезда?"Впрочем, преувеличение потерь противника и преуменьшение – своих собственных характерно для всех армий мира со времён египетских фараонов.

https://ukraina.ru/20241018/1050198384.html

https://ukraina.ru/20250906/1038534831.html

https://ukraina.ru/20231228/1030117464.html

https://ukraina.ru/20260304/timofey-strokach--dirizhr-partizanskogo-orkestra-1076312049.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

