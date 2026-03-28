"Химия" между Трампом и Санаэ Такаити: что это было? - 28.03.2026
"Химия" между Трампом и Санаэ Такаити: что это было?
Бурная дискуссия началась в соцсетях после визита Санаэ Такаити, премьера Японии, в Белый дом.
2026-03-28T11:18
эксклюзив
япония
сша
иран
дональд трамп
туск дональд
синдзо абэ
мид
© Фото : Трамп и Санаэ Такаити
Трамп и Санаэ Такаити - РИА Новости, 28.03.2026
Елена Мурзина
Премьер Такаити демонстрировала непрерывную любезность и даже угодливость. Лесть и подхалимство, подхалимство и лесть - всё, что так любит Трамп.
"Только ты, Дональд, можешь установить мир во всем мире!" - говорила премьер Японии.
А пока переводчик переводил, она преданно пожирала Трампа глазами и смущённо улыбалась, как японская школьница.
Они с Дональдом обнимались, поднимали руки в знак приветствия, хлопали друг друга по спине (Такаити хлопала там, куда могла дотянуться, её рост - 1 метр 60 сантиметров, и это на каблуках, а рост Трампа - 1 метр 90 сантиметров).
После этого Такаити показали портреты президентов США в Белом доме. Она обратила внимание только на одного - догадайтесь, на кого! И прильнула к портрету обожаемого Дональда Трампа буквально с каким-то благоговейным трепетом.
Потом Такаити публично похвалила внешность Трампа, скромно опуская глаза. Трамп просто расцветал, как школьник (младших классов), которого хвалит учительница.
Ну и что, что Санаэ Такаити уже 64? Дональду в этом году исполнится 80. Люди в этом возрасте уже имеют право пожирать глазами кого хотят.
Санаэ Такаити
Поведение странное!
Трампу поведение Такаити очень понравилось.
А многим комментаторам в Японии - не очень.
Бывший дипломат Хитоси Танака написал, что поведение премьера было "постыдным и странным":
"Это отношения между главами государств. Небольшая лесть допустима, но когда её слишком много - она отталкивает окружающих."
Дипломат, видимо, плохо знает Трампа. Трампа лесть не отталкивает, отнюдь, она его необычайно привлекает.
Перл-Харбор и Арлингтон
Но дальше - больше. Трамп внезапно вспомнил о Перл-Харборе:
- Мы хотели внезапности. Кто знает о внезапности лучше, чем Япония? Почему вы не предупредили меня о Перл-Харборе?
Произошло это после вопроса японского журналиста о том, почему Трамп не предупредил союзников о нападении на Иран.
Такаити промолчала, только выразительно посмотрела на журналиста, который задал вопрос. То ли это был знак одобрения, то ли наоборот - возмущения, непонятно.
Это заявление Трампа и реакция премьера вызвали бурю обсуждения в Японии.
Профессор политологии из Токийского университета Идзуру Макихара дал такой комментарий:
"Это то, чего абсолютно нельзя говорить. Он ведь может начать говорить что-то вроде: "С Хиросимой и Нагасаки ведь обошлось, правда?" Для японцев это неприемлемо."
Потом Такаити отправилась на Арлингтонский мемориал и возложила там цветы.
На этом мемориале похоронен и летчик, который сбросил атомную бомбу на Хиросиму. Такаити об этом, конечно же, прекрасно знала. Это мероприятие и задумывалось, как акт примирения двух стран.
Действия премьера Японии, видимо, достигли цели. Трамп Японию критиковать не стал, в отличие от других сбежавших "союзников" и сказал, что "Япония действительно готова помочь" в ситуации в Ормузском проливе.
Такаити поспешила рассказать японским СМИ, что Конституция Японии (которую она, кстати, призывает изменить) запрещает использование военных в зарубежных конфликтах. Кроме ситуаций, напрямую угрожающих Японии.
Такаити ничего нарушать не собирается.
Так что этот рассказ про "прекрасного союзника, который действительно помогает" - это, мягко говоря, неправда.
Вернее, правда, но не про Ормузский пролив. Речь идет совершенно о другом.
И взгляды и объятия Дональда и Санаэ - это, конечно же, вовсе не романтическая и не дружеская, а вполне коммерческая ситуация. Просто с вот таким приятным "дополнением":
- Ах, Дональд, как вы прекрасны!
- Благодарю, Санаэ! Подпишите вот здесь...
"Атомная" Такаити
Так в чём же дело? Чем так полюбилась Санаэ Дональду?
Дело не в любви Дональда Трампа к Санаэ Такаити, а в его внезапной любви к атомной энергии.
Такаити пообещала инвестиции в две атомные и две газовые электростанции в США в размере 73 миллиардов долларов.
Это очень понравится избирателям Трампа и его спонсорам - промышленникам, а также всем, кто занимается ИИ (для этого требуется колоссальное количество энергии).
Но и сама корпорация "Семейство Трамп" чрезвычайно заинтересована в этих инвестициях.
Семейство "папочки президента" за последний год стало значительно богаче. Теперь их состояние - почти 6,5 миллиардов долларов.
Семейство как раз активно начинает заниматься, помимо обычного бизнеса (недвижимость, медиа, криптовалюты и крупные "пожертвования" от стран Залива), ещё и атомной энергией.
Но есть и во-вторых.
Япония - крупнейший держатель госдолга США. На сумму 1,11 триллионов. Второй в списке идет Британия - 0,77 триллиона, третьим Китай - 0,76 триллиона.
Так что вассал Япония - это действительно "самый прекрасный союзник" США.
Что же получила взамен Япония? А для Японии уже разблокировали Ормузский пролив!
Нефть за юани? Для Японии - пожалуйста
Япония уже согласилась покупать нефть Ирана за юани.
Информацию распространило японское агентство "Киодо".
Япония, ближайший союзник и полный вассал США!
То, что это не демарш, а полностью согласовано с Трампом, это понятно.
Какова же логика?
Во-первых, ни в коем случае нельзя допустить кризиса топливного, экономического и финансового в Японии.
Вассал Япония - крупнейший держатель госдолга, крупнейший инвестор США. Что же будет, если вассал рухнет?
В самой Японии назревает грандиозная финансовая катастрофа, связанная с госдолгом, банковской системой и другими нюансами. Возникла эта ситуация еще задолго до "второй иранской войны".
Поэтому вассала необходимо всячески поддерживать.
Во-вторых, всё это может быть вообще частью какого-то плана. Иран и Китай получают юани, Япония получает нефть, США получают из Китая редкоземельные металлы (или что-то ещё).
Дело в том, что Япония - не просто вассал США, это важнейший элемент в структуре сдерживания Китая, главного соперника США.
Япония географически "запирает" Китай, Япония готова "защищать Тайвань вместе с США" в том случае, если Китай решится на "воссоединение".
Тайвань, кстати, находился под управлением Японии с 1895 по 1945 год.
Все это определённо является частью какой-то сделки.
Так что когда Такаити преданно пожирала Трампа глазами - это, конечно же, "химия" между ними! Конечно, "химия".
Только подкрепленная миллиардами инвестиций в США и коммерческими сделками.
Ядерное оружие
Есть ещё один, крайне тревожный момент, про который нельзя забывать. Санаэ Такаити - сторонница размещения ядерного оружия США на территории Японии.
Уже ведутся разговоры о том, что "неназванные депутаты" парламента Японии выступают за отказ от "трёх неядерных принципов" Японии: не производить, не владеть и не размещать у себя ядерное вооружение.
Ну а сама премьер-министр Такаити - сторонница милитаризации Японии и размещения на территории страны ядерного оружия.
Три неядерных принципа были выдвинуты в 1967 году. Ратифицировали ДНЯО в парламенте Японии только в 1976 году.
А с 1950 по 1972 год США размещали на территории Японии, в том числе на островах Рюкю в Восточно-Китайском море, ядерное оружие.
Также США могли перемещать ядерное вооружение через японскую территорию. А подводные лодки и корабли США могли доставлять ядерное оружие в порты Японии.
Это очень тревожные тенденции. Разговоры о возвращении "ядерного" оружия на территорию Японии ведутся не первый год.
Прямой диалог
Ну и последняя интересная информация: Япония объявила о том, что "использует прямые каналы диалога с Ираном для скорейшей нормализации ситуации в регионе".
Между странами давно сложились хорошие отношения. В 2019 году в Тегеране побывал премьер Синдзо Абэ, а Японию посетил с государственным визитом аятолла Али Хаменеи.
Иран также сообщил, что готов открыть отдельный коридор в Ормузском проливе для кораблей, связанных с Японией.
Иран "готов помочь проходу судов Японии", заявил глава МИД Аббас Арагчи.
Очень интересный визит получился у премьера Японии в Белый дом.
Не только поцелуи и объятия с Дональдом Трампом. Это всё - для публики, для новостных лент.
По сути же - наверняка, происходило обсуждение новой геополитической структуры всего региона, где верный "вассал" США играет ключевую роль.
Подробнее об итогах иранского конфликта - в статье "Месяц войны. Промежуточные итоги нападения на Иран"
