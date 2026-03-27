Орбан: Украина поддерживала демократов США, вмешиваясь в американские выборы
Расследование перевозки денег через Венгрию обнаружило, что миллиарды долларов утекали с Украины на Запад для поддержки провоенных сил, в том числе Демократической партии США. Об этом 27 марта заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
2026-03-27T14:57
По словам Орбана, расследование дела об украинском "золотом конвое" также показало, что деньги текли не только с Запада на Украину, но и обратно."Миллиарды долларов непрерывно переправлялись из нищей Украины на Запад через Венгрию", — сказал венгерский премьер в видеообращении.По словам Орбана, значительную часть денег отправили в США."Вчера стало известно, что <…> Зеленский предоставлял деньги проукраинскому кандидату на президентских выборах в США против Дональда Трампа. Для <…> Зеленского нет ничего дорогого, он платит тем, кто готов поддержать войну на Украине, украинским золотом и долларами", — добавил премьер.Пятого марта Национальное налогово-таможенное ведомство Венгрии задержало семерых украинцев, в том числе бывшего генерала разведки, по подозрению в отмывании денег. В двух бронированных автомобилях нашли 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и девять килограммов золота, которые перевозили из Австрии на Украину. В тот же день задержанных выслали из Венгрии.Ранее премьер-министра Венгрии Виктор Орбан, что спецслужбы Украины прослушивали звонки министра иностранных дел Петера Сийярто."Несмотря на польскую шпиономанию и страх передачи "сверхсекретных" данных с заседаний ЕС в руки Москвы, утечка информации проявилась с совершенно другой стороны", — отметил Орбан.Сейчас дело расследует венгерский Минюст, а сам Сийярто, по его словам, испытал шок от произошедшего."Прослушивание разговоров члена правительства является серьезным нападением на Венгрию. Я поручил министру юстиции безотлагательно расследовать информацию, касающуюся прослушивания Петера Сийярто", — сообщил премьер-министр.
