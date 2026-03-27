https://ukraina.ru/20260327/orban-ukraina-podderzhivala-demokratov-ssha-vmeshivayas-v-amerikanskie-vybory-1077232211.html

Орбан: Украина поддерживала демократов США, вмешиваясь в американские выборы

Расследование перевозки денег через Венгрию обнаружило, что миллиарды долларов утекали с Украины на Запад для поддержки провоенных сил, в том числе Демократической партии США. Об этом 27 марта заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

2026-03-27T14:57

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/0c/1059615489_0:103:3000:1791_1920x0_80_0_0_4740fa393dc7e7b5d90610237672df34.jpg

По словам Орбана, расследование дела об украинском "золотом конвое" также показало, что деньги текли не только с Запада на Украину, но и обратно."Миллиарды долларов непрерывно переправлялись из нищей Украины на Запад через Венгрию", — сказал венгерский премьер в видеообращении.По словам Орбана, значительную часть денег отправили в США."Вчера стало известно, что <…> Зеленский предоставлял деньги проукраинскому кандидату на президентских выборах в США против Дональда Трампа. Для <…> Зеленского нет ничего дорогого, он платит тем, кто готов поддержать войну на Украине, украинским золотом и долларами", — добавил премьер.Пятого марта Национальное налогово-таможенное ведомство Венгрии задержало семерых украинцев, в том числе бывшего генерала разведки, по подозрению в отмывании денег. В двух бронированных автомобилях нашли 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и девять килограммов золота, которые перевозили из Австрии на Украину. В тот же день задержанных выслали из Венгрии.Ранее премьер-министра Венгрии Виктор Орбан, что спецслужбы Украины прослушивали звонки министра иностранных дел Петера Сийярто."Несмотря на польскую шпиономанию и страх передачи "сверхсекретных" данных с заседаний ЕС в руки Москвы, утечка информации проявилась с совершенно другой стороны", — отметил Орбан.Сейчас дело расследует венгерский Минюст, а сам Сийярто, по его словам, испытал шок от произошедшего."Прослушивание разговоров члена правительства является серьезным нападением на Венгрию. Я поручил министру юстиции безотлагательно расследовать информацию, касающуюся прослушивания Петера Сийярто", — сообщил премьер-министр.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

