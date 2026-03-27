Иран станет для США "вторым Вьетнамом". Новости к 17.00

Наземная операция США в Иране грозит США такими же последствиями, как и война во Вьетнаме, где Вашингтон не смог найти достойный выход, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 27 марта написал Телеграм-канал Украина.ру

2026-03-27T17:00

Другие новости к этому часу:🟦 МИД России вызвал посла Чешской Республики в Российской Федерации. Представителю официальной Праги заявлен решительный протест в связи с совершенным вечером 26 марта нападением на Российский центр науки и культуры в чешской столице с применением бутылок с зажигательной смесью."Требуем от чешской стороны провести оперативное и компетентное расследование этого преступления, найти и наказать виновных, а также принять необходимые меры для обеспечения безопасности объектов российских представительств в Праге", - уточнила официальный представители МИД РФ Мария Захарова;🟦 Иран через посредников заявил, что Хезболла должна быть включена в любое соглашение о прекращении огня с Соединёнными Штатами и Израилем — Reuters; 🟥 Армия Ирана ударила беспилотниками по крупнейшему транспортному центру Армии обороны Израиля в Тель-Авиве, а также крупнейший в Кувейте порт Мубарак Аль-Кабир, который активно используется в логистических целях США и для транзита товаров из Китая;🟥 Израиль продолжает наносить удары по Тегерану и провинциям исламской республики."В результате новых атак на жилой район города Ямчи в провинции Восточный Азербайджан сегодня погибли четыре члена одной семьи, в том числе двое детей-школьников", - сообщило агентство Mehr.🟦 Госсекретарь Рубио раскритиковал союзников за "невнимательность к международному праву"."Ормузский пролив может быть открыт хоть завтра, если Иран прекратит угрожать судоходству, что является возмутительным и нарушением международного права! Все эти страны, которые заботятся о международном праве, должны что-то с этим сделать!", - заявил он.🟦 Афганистан заявил о намерении закупать ежегодно два миллиона тонн российских нефтепродуктов. Из них один миллион тонн - сжиженный углеводородный газ, остальное - бензин и дизтопливо.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре США хотят присвоить "Северные потоки". ВСУ страдают от недостатка топлива. Главное на 14.00 27 мартаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

