Иран станет для США "вторым Вьетнамом". Новости к 17.00
Наземная операция США в Иране грозит США такими же последствиями, как и война во Вьетнаме, где Вашингтон не смог найти достойный выход, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 27 марта написал Телеграм-канал Украина.ру
2026-03-27T17:00
17:00 27.03.2026
 
Наземная операция США в Иране грозит США такими же последствиями, как и война во Вьетнаме, где Вашингтон не смог найти достойный выход, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 27 марта написал Телеграм-канал Украина.ру
🟦 МИД России вызвал посла Чешской Республики в Российской Федерации. Представителю официальной Праги заявлен решительный протест в связи с совершенным вечером 26 марта нападением на Российский центр науки и культуры в чешской столице с применением бутылок с зажигательной смесью.
"Требуем от чешской стороны провести оперативное и компетентное расследование этого преступления, найти и наказать виновных, а также принять необходимые меры для обеспечения безопасности объектов российских представительств в Праге", - уточнила официальный представители МИД РФ Мария Захарова;
🟦 Иран через посредников заявил, что Хезболла должна быть включена в любое соглашение о прекращении огня с Соединёнными Штатами и Израилем — Reuters;
🟥 Армия Ирана ударила беспилотниками по крупнейшему транспортному центру Армии обороны Израиля в Тель-Авиве, а также крупнейший в Кувейте порт Мубарак Аль-Кабир, который активно используется в логистических целях США и для транзита товаров из Китая;
🟥 Израиль продолжает наносить удары по Тегерану и провинциям исламской республики.
"В результате новых атак на жилой район города Ямчи в провинции Восточный Азербайджан сегодня погибли четыре члена одной семьи, в том числе двое детей-школьников", - сообщило агентство Mehr.
🟦 Госсекретарь Рубио раскритиковал союзников за "невнимательность к международному праву".
"Ормузский пролив может быть открыт хоть завтра, если Иран прекратит угрожать судоходству, что является возмутительным и нарушением международного права! Все эти страны, которые заботятся о международном праве, должны что-то с этим сделать!", - заявил он.
🟦 Афганистан заявил о намерении закупать ежегодно два миллиона тонн российских нефтепродуктов. Из них один миллион тонн - сжиженный углеводородный газ, остальное - бензин и дизтопливо.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре США хотят присвоить "Северные потоки". ВСУ страдают от недостатка топлива. Главное на 14.00 27 марта
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
