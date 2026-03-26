Ждут прихода нового "Байдена": Блохин о том, почему Европа продолжает тянуть Украину
В Европе считают Трампа "временным явлением" и ждут прихода нового "Байдена". Поэтому европейцы, включая британцев, будут пытаться поддержать Украину на плаву. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин
На днях премьер-министр Великобритании Кир Стармер и Владимир Зеленский в Лондоне подписали декларацию об усиленном сотрудничестве в области безопасности и обороны.Отвечая на вопрос журналиста, имеет ли этот документ номинальный характер, учитывая скромные возможности Британии, эксперт объяснил логику европейцев."В Европе считают, что [президент США Дональд] Трамп — это временное явление. И с приходом нового "Байдена", традиционного представителя американских элит, все встанет на свои места. Поэтому европейцы, включая британцев, будут пытаться поддержать Украину на плаву", — заявил Блохин.По его словам, документ носит скорее политический, чем практический характер."Этот документ имеет номинальный характер, учитывая скромные возможности Британии", — пояснил эксперт. Европейцы будут пытаться сохранить Украину до возвращения привычной для них американской администрации, констатировал собеседник издания.
Ждут прихода нового "Байдена": Блохин о том, почему Европа продолжает тянуть Украину

11:49 26.03.2026
 
В Европе считают Трампа "временным явлением" и ждут прихода нового "Байдена". Поэтому европейцы, включая британцев, будут пытаться поддержать Украину на плаву. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин
На днях премьер-министр Великобритании Кир Стармер и Владимир Зеленский в Лондоне подписали декларацию об усиленном сотрудничестве в области безопасности и обороны.
Отвечая на вопрос журналиста, имеет ли этот документ номинальный характер, учитывая скромные возможности Британии, эксперт объяснил логику европейцев.
"В Европе считают, что [президент США Дональд] Трамп — это временное явление. И с приходом нового "Байдена", традиционного представителя американских элит, все встанет на свои места. Поэтому европейцы, включая британцев, будут пытаться поддержать Украину на плаву", — заявил Блохин.
По его словам, документ носит скорее политический, чем практический характер.
"Этот документ имеет номинальный характер, учитывая скромные возможности Британии", — пояснил эксперт. Европейцы будут пытаться сохранить Украину до возвращения привычной для них американской администрации, констатировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Константин Блохин: Если Трамп отправит морпехов на остров Харк, Иран станет для него новым "Вьетнамом" на сайте Украина.ру.
О том, какие бонусы может извлечь киевский режим из конфликта на Ближнем Востоке — в материале "Виталий Колпашников: Конфликт вокруг Ирана дает России право уничтожать военные объекты Украины в Европе" на сайте Украина.ру.
