Ждут прихода нового "Байдена": Блохин о том, почему Европа продолжает тянуть Украину

В Европе считают Трампа "временным явлением" и ждут прихода нового "Байдена". Поэтому европейцы, включая британцев, будут пытаться поддержать Украину на плаву. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин

2026-03-26T11:49

На днях премьер-министр Великобритании Кир Стармер и Владимир Зеленский в Лондоне подписали декларацию об усиленном сотрудничестве в области безопасности и обороны.Отвечая на вопрос журналиста, имеет ли этот документ номинальный характер, учитывая скромные возможности Британии, эксперт объяснил логику европейцев."В Европе считают, что [президент США Дональд] Трамп — это временное явление. И с приходом нового "Байдена", традиционного представителя американских элит, все встанет на свои места. Поэтому европейцы, включая британцев, будут пытаться поддержать Украину на плаву", — заявил Блохин.По его словам, документ носит скорее политический, чем практический характер."Этот документ имеет номинальный характер, учитывая скромные возможности Британии", — пояснил эксперт. Европейцы будут пытаться сохранить Украину до возвращения привычной для них американской администрации, констатировал собеседник издания.

