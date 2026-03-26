ГБР Украины уличила в воровстве назначенного в Киеве чиновника по Луганску
Назначенного киевскими властями Бывшего руководителя квартирно-эксплуатационного отдела столицы Луганской Народной Республики подозревают в нанесении убытков украинской армии на миллионы гривен. Об этом 25 марта сообщило украинское Государственное бюро расследований
2026-03-26T13:35
Нынешнее руководство Украины назначает чиновников в Луганскую Народную Республику. Оно им выделяет финансирование и, впоследствии, наказывает за коррупцию. ГБР Украины сообщило об очередном таком случае: "бывшему исполняющему обязанности начальника квартирно-эксплуатационного отдела Луганска" сообщили о "подозрении" в совершении уголовного преступления. По версии украинских следователей, он "закупил древесину для армии в четыре раза дороже рынка". Ущерб ВСУ назначенный в Киеве чиновник успел нанести в первый год проведения СВО."По данным следствия, в декабре 2022 года чиновник согласовал и заключил договора с двумя предпринимателями на поставку топливной древесины для военных. Речь идет о закупке объемом более 3 тыс. складометров на сумму более 7,5 млн грн. При этом стоимость древесины в договорах была примерно в четыре раза выше рыночной", - сказано в официальном сообщении..Чиновник согласовал заключение сделок, по итогам которых украинскому государству . нанесён ущерб на более чем на 5,5 млн грн ($125 тыс по нынешнему курсу).Действия должностного лица квалифицированы как небрежное отношение к военной службе с тяжкими последствиями в условиях военного положения (ч. 4 ст. 425 УК Украины). Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.ГБР установлено также, что предприниматели, с которыми заключали договоры, фигурируют в другом уголовном производстве по присвоению более 101 млн грн при закупках древесины для нужд ВСУ.Тем временем вскрылись коррупционные проявления в другой украинской госструктуре. Подробности в публикации Егора Леева Самоочищение или борьба за денежные потоки: что происходит в СБУ и при чём здесь янтарьВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
