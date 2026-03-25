Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260325/v-verkhovnoy-rade-zreet-bunt-deputaty-otkazyvayutsya-podderzhivat-zelenskogo-1077142764.html
В Верховной Раде зреет бунт: депутаты отказываются поддерживать Зеленского
2026-03-25T11:48
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/19/1077143200_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_fe22ec251bd5faff55e35a3e1f94cc4e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости, Киев, Украина, Алексей Гончаренко, Дональд Трамп, Верховная Рада, Слуга народа, МВФ

В Верховной Раде зреет бунт: депутаты отказываются поддерживать Зеленского

11:48 25.03.2026
 
© Фото : соцсети
- РИА Новости, 1920, 25.03.2026
© Фото : соцсети
Читать в
ДзенTelegram
В Верховной Раде Украины возникла "итальянская забастовка" — депутаты не смогли провести полноценное заседание в начале пленарной недели. Причиной стали разногласия по ряду ключевых законопроектов, сообщают украинские СМИ и источники в парламенте. Об этом 25 марта написал Телеграм-канал Украина.ру
По информации издания, часть депутатов отказывается голосовать за инициативы, связанные с требованиями Международного валютного фонда (МВФ). Речь идет о мерах, от которых зависит получение финансовой помощи Украиной, — в частности, о повышении налогов и других непопулярных решениях.
На этом фоне в парламенте нарастает напряжение. Некоторые представители власти публично критикуют несогласных коллег, а риторика, по данным очевидцев, местами становится достаточно жесткой. В итоге работа Верховной Рады фактически пробуксовывает: без голосов по ключевым вопросам невозможно двигаться дальше.
По сути, речь идет о политическом кризисе внутри парламента, где столкнулись необходимость выполнять внешние обязательства перед западными кредиторами и нежелание депутатов брать на себя ответственность за принятие непопулярных законов, которые могут вызвать недовольство избирателей.
"Итальянская забастовка" — форма протеста, при которой сотрудники формально выполняют свои обязанности, но строго в рамках должностных инструкций, что приводит к замедлению или остановке работы. В украинском парламенте это проявилось в отказе от голосования по ключевым законопроектам.
Ранее стало известно, что в парламентской фракции украинской правящей партии "Слуга народа" нарастает внутренний кризис. Об этом свидетельствовали заявление депутата Верховной Рады Василевской-Смаглюк, опубликованное в закрытом чате фракции.
Как сообщил народный депутат Алексей Гончаренко*, Василевская-Смаглюк выступила с резкой критикой руководства фракции, заявив о неспособности действующего руководства эффективно работать.
О других событиях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Самая массированная атака ВСУ за год, "иранский ребус" и план ЕС. Хроника событий на утро 25 марта.
* Внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
