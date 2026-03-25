https://ukraina.ru/20260325/v-verkhovnoy-rade-zreet-bunt-deputaty-otkazyvayutsya-podderzhivat-zelenskogo-1077142764.html
В Верховной Раде зреет бунт: депутаты отказываются поддерживать Зеленского
В Верховной Раде Украины возникла "итальянская забастовка" — депутаты не смогли провести полноценное заседание в начале пленарной недели. Причиной стали разногласия по ряду ключевых законопроектов, сообщают украинские СМИ и источники в парламенте. Об этом 25 марта написал Телеграм-канал Украина.ру
2026-03-25T11:48
новости
киев
украина
алексей гончаренко
дональд трамп
верховная рада
слуга народа
мвф
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/19/1077143200_0:202:1280:922_1920x0_80_0_0_c79d21ca32c233c3ccd7c75e5efe3743.jpg
По информации издания, часть депутатов отказывается голосовать за инициативы, связанные с требованиями Международного валютного фонда (МВФ). Речь идет о мерах, от которых зависит получение финансовой помощи Украиной, — в частности, о повышении налогов и других непопулярных решениях. На этом фоне в парламенте нарастает напряжение. Некоторые представители власти публично критикуют несогласных коллег, а риторика, по данным очевидцев, местами становится достаточно жесткой. В итоге работа Верховной Рады фактически пробуксовывает: без голосов по ключевым вопросам невозможно двигаться дальше. По сути, речь идет о политическом кризисе внутри парламента, где столкнулись необходимость выполнять внешние обязательства перед западными кредиторами и нежелание депутатов брать на себя ответственность за принятие непопулярных законов, которые могут вызвать недовольство избирателей. "Итальянская забастовка" — форма протеста, при которой сотрудники формально выполняют свои обязанности, но строго в рамках должностных инструкций, что приводит к замедлению или остановке работы. В украинском парламенте это проявилось в отказе от голосования по ключевым законопроектам. Ранее стало известно, что в парламентской фракции украинской правящей партии "Слуга народа" нарастает внутренний кризис. Об этом свидетельствовали заявление депутата Верховной Рады Василевской-Смаглюк, опубликованное в закрытом чате фракции.Как сообщил народный депутат Алексей Гончаренко*, Василевская-Смаглюк выступила с резкой критикой руководства фракции, заявив о неспособности действующего руководства эффективно работать. Подробности в публикации Трамп анонсировал сделку, которую никто не подписывал, Киев "объявил войну" Будапешту. Итоги 23 марта. О других событиях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Самая массированная атака ВСУ за год, "иранский ребус" и план ЕС. Хроника событий на утро 25 марта.* Внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/19/1077143200_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_fe22ec251bd5faff55e35a3e1f94cc4e.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
