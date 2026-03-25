"Украины хотела отыграться на венграх": Ищенко о том, как Зеленский может спровоцировать Будапешт
Украина уже несколько раз пыталась отыгрываться на закарпатских венграх из-за политики Будапешта. Любое усиление силового давления на венгров может быть квалифицировано Будапештом как этническая чистка. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
"Украины хотела отыграться на венграх": Ищенко о том, как Зеленский может спровоцировать Будапешт
13:21 25.03.2026 (обновлено: 13:23 25.03.2026)
Украина уже несколько раз пыталась отыгрываться на закарпатских венграх из-за политики Будапешта. Любое усиление силового давления на венгров может быть квалифицировано Будапештом как этническая чистка. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Отвечая на вопрос о том, будет ли Зеленский сопротивляться, если Венгрия решит забрать Закарпатье, Ищенко объяснил механизм возможного конфликта.
"Не думаю, что все это будет выглядеть так просто, как вы описываете: "Венгрия решилась и забрала", — отметил политолог.
По его словам, Украина уже несколько раз пыталась отыгрываться на закарпатских венграх из-за политики Будапешта. "Очередные акции против них вполне возможны, в том числе силовые", — пояснил эксперт.
Он добавил, что Будапешт активно борется за то, чтобы венгров не забирали в ВСУ. "Следовательно, любое усиление силового присутствия или силового давления Украины на закарпатских венгров может быть квалифицирована Будапештом как этническая чистка", — заявил Ищенко.
Он подчеркнул, что войны не начинаются по принципу: "Захотели – постреляли". "Так даже Гитлер на Польшу не нападал. Для этого нужны не только желания и возможности, но и причины и поводы. А сейчас причины и поводы формирует именно Украина", — констатировал собеседник издания.