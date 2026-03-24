Российские войска продолжают продвижение к одному из самых крупных логистических центров защитников режима Зеленского — городу Изюм. Об этом 24 марта сообщает телеграм-канал "Дневник Десантника"
13:47 24.03.2026 (обновлено: 14:51 24.03.2026)
 
© РИА Новости . РИА Новости / город Изюм Харьковской области
город Изюм Харьковской области - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
Российские войска продолжают продвижение к одному из самых крупных логистических центров защитников режима Зеленского — городу Изюм. Об этом 24 марта сообщает телеграм-канал "Дневник Десантника"
🟥 Российская авиация ежедневно наносит удары по путепроводам и мостам восточнее города, для предотвращения переброски войск и вооружения. Также работа идет в самом городе, где не так давно покромсали большое количество техники и живой силы ВСУ, которые рассредоточились в частной застройке Изюма;
🟥 Очередной мост был ликвидирован авиацией ВС РФ в Красном Осколе. Сделано это для предотвращения переброски вооружения из Изюма к Яцковке;
🟥 Южнее у Студенка фиксируются пункты управления БПЛА ВСУ, которые наносят удары по российским позициям от Коровьего Яра до Яровой. Сама Яровая ушла в "серую зону".
Периодически при атаках ВС РФ завязываются стрелковые бои. Участок осложняется большим количеством лесных массивов южнее, западнее и восточнее села, где у ВСУ укрепленные точки;
🟥 У Пришиба в лесных массивах идёт уничтожение позиций ВСУ, которые пытаются атаковать дронами район Дробышево, сообщает "Дневник Десантника".
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
