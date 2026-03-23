"Бусы в обмен на золото": Богатырев о сути санкционной политики Европы против России - 23.03.2026 Украина.ру
"Бусы в обмен на золото": Богатырев о сути санкционной политики Европы против России
"Бусы в обмен на золото": Богатырев о сути санкционной политики Европы против России - 23.03.2026 Украина.ру
"Бусы в обмен на золото": Богатырев о сути санкционной политики Европы против России
Россия продавала в Европу нефть и газ, а в ответ получала евро и доллары, на которые можно было купить только готовую продукцию. Мы не могли вкладывать эти деньги в европейские технологии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель Союза негосударственных служб безопасности России, военно-политический эксперт Сергей Богатырев
2026-03-23T05:20
2026-03-23T05:20
По мнению эксперта, Китай заинтересован в торговле с Европой точно так же, как Россия была заинтересована в торговле с ней своими энергетическими ресурсами. Но тут есть один важный нюанс.По его словам, после введения первых санкций в 2014-2015 годах Россия столкнулась с жесткими ограничениями. "Мы продаем в Европу нефть и газ, а в ответ получаем фантики в виде евро или долларов, на которые можно купить только готовую европейскую продукцию. Мы не могли вкладывать эти деньги в европейские технологии и средства производства", — пояснил эксперт.Он привел конкретный пример. "Например, когда мы в свое время пытались купить завод "Шкода" в Европе и включить его в систему АвтоВАЗа, в этой сделке нам отказали. "Хочешь покупать нашу продукцию – давай свои евро. Но технологии и средства производства ты не получишь"", — резюмировал собеседник издания.
"Бусы в обмен на золото": Богатырев о сути санкционной политики Европы против России

05:20 23.03.2026
 
Россия продавала в Европу нефть и газ, а в ответ получала евро и доллары, на которые можно было купить только готовую продукцию. Мы не могли вкладывать эти деньги в европейские технологии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель Союза негосударственных служб безопасности России, военно-политический эксперт Сергей Богатырев
По мнению эксперта, Китай заинтересован в торговле с Европой точно так же, как Россия была заинтересована в торговле с ней своими энергетическими ресурсами. Но тут есть один важный нюанс.
"Если бы Европа платила нам реальными деньгами, а не фантиками, это было бы выгодно. Но торговля с Европой достаточно давно идет в формате "бусы в обмен на золото", — заявил Богатырев.
По его словам, после введения первых санкций в 2014-2015 годах Россия столкнулась с жесткими ограничениями.
"Мы продаем в Европу нефть и газ, а в ответ получаем фантики в виде евро или долларов, на которые можно купить только готовую европейскую продукцию. Мы не могли вкладывать эти деньги в европейские технологии и средства производства", — пояснил эксперт.
Он привел конкретный пример. "Например, когда мы в свое время пытались купить завод "Шкода" в Европе и включить его в систему АвтоВАЗа, в этой сделке нам отказали. "Хочешь покупать нашу продукцию – давай свои евро. Но технологии и средства производства ты не получишь"", — резюмировал собеседник издания.
