https://ukraina.ru/20260323/armiya-rossii-porazila-obekty-infrastruktury-ukrenergo-anonsirovalo-otklyucheniya-novosti-k-etomu-chasu-1077076708.html
Армия России поразила объекты инфраструктуры, Укрэнерго анонсировало отключения. Новости к этому часу
ВС РФ поразили объекты инфраструктуры Украины, БПЛА ВСУ атаковали мирных жителей в России. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 23 марта написал Телеграм-канал Украина.ру
2026-03-23T13:50
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/14/1076991787_0:74:2900:1705_1920x0_80_0_0_922330c99512770439ec6bf0f443869c.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/14/1076991787_85:0:2816:2048_1920x0_80_0_0_72b72fd944e281d0cb6c0ec9cadc5a6a.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
13:50 23.03.2026 (обновлено: 13:51 23.03.2026)
ВС РФ поразили объекты инфраструктуры Украины, БПЛА ВСУ атаковали мирных жителей в России. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 23 марта написал Телеграм-канал Украина.ру
🟥 В Брянской области в результате атаки ВСУ пострадал мирный житель. Глава региона Александр Богомаз сообщил, что после удара дронами по поселку Поздняшовка ранена местная жительница. Её доставлена в больницу, где ей оказана необходимая медицинская помощь;
🟥 Российские войска поразили за сутки объекты портовой и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны РФ;
🟥 Также российские средства ПВО сбили за сутки 526 беспилотников ВСУ самолетного типа. Отмечается, что ВСУ потеряли за сутки в зоне ответственности всех группировок войск около 1275 военнослужащих;
🟥 В аэропорту Ижевска снова введены временные ограничения — Росавиация;
🟥Ночью и утром были прилеты по объектам энергетики в нескольких регионах Украины, начались отключения в Запорожской, Харьковской и Сумской областях, сообщает Укрэнерго. Во всех областях с 08:00 до 21:00 планируются графики ограничения света.
