Армия России поразила объекты инфраструктуры, Укрэнерго анонсировало отключения. Новости к этому часу
ВС РФ поразили объекты инфраструктуры Украины, БПЛА ВСУ атаковали мирных жителей в России. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 23 марта написал Телеграм-канал Украина.ру
2026-03-23T13:50
2026-03-23T13:51
Армия России поразила объекты инфраструктуры, Укрэнерго анонсировало отключения. Новости к этому часу

13:50 23.03.2026 (обновлено: 13:51 23.03.2026)
 
ВС РФ поразили объекты инфраструктуры Украины, БПЛА ВСУ атаковали мирных жителей в России. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 23 марта написал Телеграм-канал Украина.ру
🟥 В Брянской области в результате атаки ВСУ пострадал мирный житель. Глава региона Александр Богомаз сообщил, что после удара дронами по поселку Поздняшовка ранена местная жительница. Её доставлена в больницу, где ей оказана необходимая медицинская помощь;
🟥 Российские войска поразили за сутки объекты портовой и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны РФ;
🟥 Также российские средства ПВО сбили за сутки 526 беспилотников ВСУ самолетного типа. Отмечается, что ВСУ потеряли за сутки в зоне ответственности всех группировок войск около 1275 военнослужащих;
🟥 В аэропорту Ижевска снова введены временные ограничения — Росавиация;
🟥Ночью и утром были прилеты по объектам энергетики в нескольких регионах Украины, начались отключения в Запорожской, Харьковской и Сумской областях, сообщает Укрэнерго. Во всех областях с 08:00 до 21:00 планируются графики ограничения света.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Зеленский пытается уломать Запад на мир "без подарков" для РФ. Хроника событий на 13:00 23 марта
Подписывайся на
