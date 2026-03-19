США снова заявили о победе над Ираном - 19.03.2026
США снова заявили о победе над Ираном
США снова заявили о победе над Ираном - 19.03.2026 Украина.ру
США снова заявили о победе над Ираном
США побеждают Иран и союзники должны благодарить лично президента Дональда Трампа за происходящее. Об этом 19 марта заявил журналистам военный министр США Пит Хегсет
2026-03-19T15:35
2026-03-19T15:35
"Мы на пути к победе", — заявил глава Пентагона в ходе брифинга.Он заверил, что цели Соединенных Штатов в войне против Ирана с 28 февраля не изменились.Хегсет уточнил эти цели: уничтожение иранских ракетных установок, оборонно-промышленной базы, военно-морского флота, а также возможностей обретения ядерного оружия.Он также заявил, что президент США Дональд Трамп определил свои цели "с первого дня" войны с Ираном, и они "не изменились".Европейским союзникам следует сказать президенту Трампу только одно, заявил глава Пентагона."Спасибо", — именно это они должны сказать, уточнил военный министр США.В субботу, 28 февраля, министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о нанесении "превентивных" ударов по Ирану. Вслед за этим президент США Дональд Трамп заявил о начале масштабной военной операции против Ирана, подчеркнув, что она направлена "на защиту американского народа путем устранения непосредственной угрозы". По его словам, деятельность Исламской республики "напрямую угрожает" США, их войскам, базам за рубежом и союзникам по всему миру.В результате военной операции погиб Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В связи с кончиной главы государства в Иране объявлен 40-дневный траур. Российская сторона выразила решительное осуждение произошедшего: президент Владимир Путин назвал случившееся циничным нарушением норм морали и международного права, а официальный представитель МИД РФ призвал стороны к немедленному прекращению огня и деэскалации конфликта, возложив ответственность за атаку на США и Израиль.Позднее представители Пентагона на закрытом брифинге для Конгресса США признали, что у американской разведки отсутствовали данные о планах Ирана нанести первый удар по американским войскам. Также стало известно о военных преступлениях США и Израиля в Иране во время войны. Трамп в течение марта заявлял о "победе" над Ираном около десятка раз.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
иран
сша
израиль
ближний восток
новости, иран, сша, пит хегсет, пентагон, израиль, дональд трамп, али хаменеи, удар по ирану, война в иране, нато, международные отношения, международная политика, военная помощь, ближний восток
Новости, Иран, США, Пит Хегсет, Пентагон, Израиль, Дональд Трамп, Али Хаменеи, удар по Ирану, война в Иране, НАТО, международные отношения, Международная политика, военная помощь, Ближний Восток

США снова заявили о победе над Ираном

15:35 19.03.2026
 
США побеждают Иран и союзники должны благодарить лично президента Дональда Трампа за происходящее. Об этом 19 марта заявил журналистам военный министр США Пит Хегсет
"Мы на пути к победе", — заявил глава Пентагона в ходе брифинга.
Он заверил, что цели Соединенных Штатов в войне против Ирана с 28 февраля не изменились.
Хегсет уточнил эти цели: уничтожение иранских ракетных установок, оборонно-промышленной базы, военно-морского флота, а также возможностей обретения ядерного оружия.
Он также заявил, что президент США Дональд Трамп определил свои цели "с первого дня" войны с Ираном, и они "не изменились".
Европейским союзникам следует сказать президенту Трампу только одно, заявил глава Пентагона.
"Спасибо", — именно это они должны сказать, уточнил военный министр США.
В субботу, 28 февраля, министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о нанесении "превентивных" ударов по Ирану. Вслед за этим президент США Дональд Трамп заявил о начале масштабной военной операции против Ирана, подчеркнув, что она направлена "на защиту американского народа путем устранения непосредственной угрозы". По его словам, деятельность Исламской республики "напрямую угрожает" США, их войскам, базам за рубежом и союзникам по всему миру.
В результате военной операции погиб Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В связи с кончиной главы государства в Иране объявлен 40-дневный траур. Российская сторона выразила решительное осуждение произошедшего: президент Владимир Путин назвал случившееся циничным нарушением норм морали и международного права, а официальный представитель МИД РФ призвал стороны к немедленному прекращению огня и деэскалации конфликта, возложив ответственность за атаку на США и Израиль.
Позднее представители Пентагона на закрытом брифинге для Конгресса США признали, что у американской разведки отсутствовали данные о планах Ирана нанести первый удар по американским войскам. Также стало известно о военных преступлениях США и Израиля в Иране во время войны. Трамп в течение марта заявлял о "победе" над Ираном около десятка раз.
