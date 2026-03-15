Орбан перед выборами: звонок маме и угрозы Зеленского

Виктор Орбан, премьер министр Венгрии, звонит своей маме: "Не беспокойся, мама. Всё хорошо. Да, я много работаю, но ты не беспокойся. Я со всем справлюсь, ты знаешь*.

2026-03-15T12:16

Журналисты спрашивают Орбана после окончания разговора:- Ваша мама волнуется из-за угроз?- Нет, потому что я устаю.- А угрозы? Неужели ни слова не говорили?- Ну, сказали друг другу быть внимательнее. Мы знаем, как это работает. Если об этом беспокоиться, это только усугубит проблему.Новый кандидат наводит порядокНа самом деле, ситуация, конечно, вопиющая.Возможный новый член Евросоюза, можно сказать, "страна-кандидат", угрожает физической расправой премьеру Венгрии - страны, которая является членом ЕС и НАТО.Этот "новый член ЕС" - конечно же, Украина. А главный "угрожающий" - конечно же, Зеленский.Ещё, правда, большой вопрос, станет ли Украина членом ЕС, на каких условиях, в каких границах, и что это вообще будет за государство. Если будет.И что это будет за ЕС, к тому времени, когда туда прибудет этот новый хамоватый член содружества?Но факт остаётся фактом: страна кандидат недвусмысленно угрожает члену союза, в который собирается вступать, физической расправой.Ещё никто никуда не вступил, а уже наводят свои порядки, распоряжаются, угрожают, обещают подослать военизированных людей. Ну чего ещё ждать от Украины, с другой стороны?Хамоватый родственникНовый "родственник" отличается крайне неуживчивым характером. Украина - страна, которая поссорилась со всеми своими соседями.Кроме разве что Молдавии, которая пока ещё держится в рамках приличий. Хотя Майя Санду, говорят, была в бешенстве, после того, как украинские силовики просто тупо выкрали с территории Молдавии судью Чауса и вывезли его в багажнике автомобиля на Украину.А так - все соседи настроены довольно враждебно, даже те, которые члены ЕС и должны по команде сверху изображать радушие и любезность.Даже поляки не выдержали. В последний визит Зеленского в Варшаву президент Польши Кароль Навроцкий - он историк по образованию - "любезно" подарил ему двухтомник об истории Волынской резни.Зеленский утверждал, что он не слышал ничего и никогда про Волынскую резню, когда украинцы, в 1944 году, зверски уничтожили 30 тысяч (а возможно, около 100 тысяч, называются разные цифры) своих соседей - поляков, обычных крестьян, вся вина которых заключалась в том, что они были поляками. Вот президент Польши решил восполнить этот пробел в образовании Зеленского.Но с Венгрией у Украины вражда носит уже слишком открытый и совершенно не дипломатичный характер.Нападения на ВиктораИ раньше Зеленский обрушивал на Орбана поток оскорблений. Типа "Виктор заслуживает подзатыльника". Теперь же он договорился уже до того, что скоро "пошлёт побратимов" указать Орбану правильный путь.После того, как Украина разбомбила нефтепровод "Дружба", по которому идёт нефть для Венгрии и Словакии, а Венгрия заблокировала в ответ "90 миллиардов для Украины", нападки Зеленского на Орбана приняли совершенно дикий характер.Зеленский выступил с невероятным заявлением. И не где-нибудь, а на заседании Кабмина Украины.Пообещал дать украинским военным адрес "одного человека, который не даёт нам 90 миллиардов или первый транш". Чтобы с этим человеком военные поговорили "на своём языке".Понятно, что имелся в виду Виктор Орбан.Потом выступил бывший генерал СБУ, который угрожал уже напрямую семье, детям и внукам Орбана.Родителям Виктора Орбана больше 80 лет, они живут в деревне Фельчут, где около 2 тысяч жителей. Понятно, что Орбан беспокоится о них, как и о всей своей семье. У него пятеро детей (четыре дочери и сын), и уже шесть внуков.И конечно, много шума наделал Орбан, задержав машину с десятками миллионов долларов и евро, с золотыми слитками, которая направлялась на Украину.Венгрия сообщила, что задержала, таким образом, "незаконные деньги военной мафии".Это уже серьезная заявка на войну Венгрии - даже не с Украиной, а со структурами ЕС (и их хозяевами).Раскол ЕвропыВ чём же причина нападок Украины на Орбана, которые выходят за все рамки приличия и даже трудно вспомнить и представить - было ли подобное хоть когда-то в современной истории?Основная причина - это, конечно, политический разлом в самом ЕС. Венгрия, Словакия, Чехия выступают против "линии Урсулы", она же "группа поддержки Демпартии США".Происходит схватка двух сил: "либеральный ЕС Урсулы" против "новых консерваторов" в Европе. Либеральная демократия против защищающих национальные интересы.Впереди же - не просто политический раскол, а возможный выход стран из Евросоюза.За Венгрией могут последовать другие страны. Как минимум, будут тоже бороться за собственную энергонезависимость, энергобезопасность.Выйти из ЕС очень сложно, но напряжение растёт, Венгрия и Словакия постоянно накладывают вето на решения ЕС.Возможный вариант - эти, например, переформатирование ЕС. Кая Каллас уже говорит о "фрагментации" Евросоюза.Новые еретики Европы"Еретики" становятся большой проблемой для бюрократов Евросоюза.А последняя ситуация, с "репарационным кредитом", когда компания "Урсула и Ко" собиралась украсть деньги России, показала, что "еретиков" значительно больше, чем предполагалось.Когда решили обойти Венгрию и Словакию, не учитывать их мнение, против решения руководства ЕС и Германии, выступили уже Франция, Италия, Бельгия, Люксембург.Поэтому ясно: надо показать, что так просто фронда против руководства ЕС не пройдёт.И тут перед ЕС появляется новая увлекательная перспектива: возможность сместить Виктора Орбана. В Венгрии вот-вот пройдут выборы, они назначены на 12 апреля. Готов и "кандидат от ЕС", Петер Мадьяр.Так что "гавканье" со стороны Украины можно объяснить именно этим: это работа на ЕС и "линию Урсулы", она же "линия Демпартии США".Кто будет угрожать Орбану в ЕС? Дураков нет. Все улыбаются и говорят: "что вы, что вы, мы ни в коем случае не вмешиваемся в выборы"!Это вот эти, маргиналы украинские, которым Орбан заблокировал деньги, это они.А потом появится какой-нибудь сумасшедший, ненормальный (как стрелявший в Фицо или в Синдзо Абэ или в Трампа).Поэтому Виктор Орбан не зря беспокоится за семью."Прокси" против ТрампаКстати, поскольку Орбан - друг и сторонник Трампа, нападение на него - это нападение на самого Трампа."Прокси" Евросоюза, Зеленский, таким образом, демонстрирует истинное отношение ЕС к Трампу.В глаза - заискивание перед "папочкой". А за глаза - злобное тявканье и нападение на "настоящего друга" - так сам Трамп называет Виктора Орбана.Вся условная "группа Урсулы" ждёт возвращения во власть демократов в США. Уже этой осенью, на промежуточных выборах в Конгресс.И все нападки на Орбана - это не нападки лично Зеленского. Это "другу Трампа" отвечает клан Клинтонов, "демов" и часть ЕС.Но как ни странно, Зеленский, возможно, сейчас даже помогает Орбану в предвыборной борьбе. Нападки могут увеличить рейтинг Орбана.Не зря же Виктор Орбан сам выложил в интернет разговор с мамой!Никому в Венгрии не могут понравиться угрозы национальному лидеру.Даже основной соперник, Петер Мадьяр, осудил высказывания украинских деятелей.Выборы в апрелеПроиграет ли Виктор Орбан ближайшие выборы в Венгрии?Это возможный сценарий.Но предсказать исход выборов, как известно, всё-таки невозможно. Тем более, что по опросам, около 20 процентов тех, кто собирается голосовать, не определились, за кого они будут голосовать. Ситуация всё ещё неопределённая.Однако даже в случае проигрыша, если Орбан останется в оппозиции, с довольно большим количеством голосов избирателей и мест в парламенте, это может оказаться вполне комфортная для него ситуация.Особенно сейчас, когда рынок нефти и газа непредсказуемо рушится, санкции отменяются.И ещё интересный вопрос: что будет делать Мадьяр (если его изберут, конечно)?Мадьяр как конструктМадьяр - это конструкт, как многие современные политики Запада. То есть просто политический "товар", который предлагают избирателю.Он долгое время был членом партии Орбана. Был депутатом Европарламента от партии Орбана. Его жена занимала высокие посты в правительстве Орбана.Двоюродный дедушка Петера Мадьяра был президентом Венгрии - вот буквально недавно, в 2000-2005 годах. Так что это целая политическая династия.Теперь Мадьяра двинули в премьеры. Разумеется, от "ЕС, Урсулы и коалиции Эпштейна".С женой Петер Мадьяр развёлся, с Орбаном распрощался и отправился "продаваться избирателю".Политик Мадьяр представляет собой диковинную конструкцию.Он одновременно и либерал, ратующий за "наш путь - Евросоюз", "Венгрия и ЕС вместе навсегда!"И одновременно он якобы консерватор, который будет защищать национальные интересы.Понятно, что это невозможно. И понятно, что будет, если Мадьяр станет премьером. Возьмёт, конечно же, курс "на Урсулу и ЕС".Венгрия при Мадьяре будет приветствовать мигрантов и однополые браки.Принципиально откажется от "не демократических" нефти и газа из России и начнёт втридорога закупать американский.Если конечно, до того времени не рухнет весь мировой рынок. И вся Европа вместе с ним.ПерспективыПерспективы Венгрии, и политические, и экономические, в этом случае будут сомнительные. Но и перспективы ЕС - тоже.Даже если Орбана сейчас удастся сместить, ничего положительного для Европы не произойдёт.Европа продолжит терять своё значение в мире. Политическая ситуация будет ухудшаться, экономическая ситуация будет ухудшаться катастрофически.Отношения с США точно не улучшатся.А впереди - выборы в Германии, Франции и в Нидерландах.Но сиюминутная выгода будет.Мадьяр, скорее всего, "разблокирует" транш в 90 миллиардов для Украины.А значит, Урсула, Мерц, Зеленский и другие бюрократы смогут отчитаться перед своими хозяевами: деньги захвачены.Украина сможет ещё пару лет воевать.Если вся эта громоздкая европейская конструкция не рухнет куда-нибудь в тартарары гораздо раньше.Подробности конфликта Орбана и Зеленского - в статье ""Здесь главный не Зеленский": Орбан жёстко обозначил позицию Венгрии накануне выборов"

Елена Мурзина

Елена Мурзина

