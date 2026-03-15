Критический вызов безопасности РФ. Куда заведет Европу идея стратегической автономии
Критический вызов безопасности РФ. Куда заведет Европу идея стратегической автономии - 15.03.2026 Украина.ру
Критический вызов безопасности РФ. Куда заведет Европу идея стратегической автономии
Осуждающая реакция ЕС на войну США против Ирана, которая на первый взгляд кажется справедливой, складывается из обид и претензий к Америке, где преобладает не возмущение несправедливостью агрессоров, а мотив игнорирования интересов ЕС в целом и в украинском кризисе, в частности
2026-03-15T12:44
2026-03-15T12:44
2026-03-15T12:44
Главная претензия Европы сводится к тому, что Дональд Трамп снова изменил антироссийским "обязанностям" США в украинском вопросе, направив основной поток востребованных у ВСУ вооружений на атаки иранских объектов и защиту Израиля.Лидеры ЕС глубоко обеспокоены тем, что Россия может извлечь выгоду из роста цен на энергоносители, переброски систем ПВО и боеприпасов на Ближний Восток и снижения внимания к украинскому вопросу.Отсюда и претензии у Европы к Соединенным Штатам:- администрация Трампа отделяет интересы США от интересов европейских союзников и полностью игнорирует НАТО как единый военный блок с общими евроатлантическими интересами.Министр обороны Германии Борис Писториус попенял США за излишнее полагание на военную силу при разрешении ближневосточного конфликта и выдал желаемое за действительное: "Заблуждение – думать, что конфликты в регионе могут быть разрешены исключительно военной силой и односторонними действиями. Мы должны и будем постоянно подчеркивать это нашим американским и израильским друзьям".- напав на Иран, США не учли опасения ЕС относительно проблем в импорте энергоносителей в Европу из Персидского залива и наносят ущерб европейской экономике.Министр энергетики США Крис Райт озадачил европейцев, изложив способ борьбы с блокадой Ормузского пролива: "Вашингтон планирует сначала ослабить Иран, а уже потом, когда это будет разумно, начать сопровождение судов через Ормузский пролив".При продолжении войны в регионе ещё на две-три недели все страны-экспортёры энергоносителей Персидского залива начнут резко сокращать добычу нефти, что может привести к повышению цен на нефть до 150 долларов за баррель и выше – до 200 долларов. Даже если война закончится немедленно, Катару потребуется порядка два-три месяца, чтобы вернуться к нормальному циклу поставок.ЕС уже сталкивается с "энергетическим коллапсом" на фоне резкого скачка цен на газ из-за сбоев в глобальных поставках СПГ. Цены на голубое топливо в Европе сначала подскочили на 50% – до почти 590 долларов за тысячу кубометров, а затем - до 780 долларов. Это максимум с начала 2023 года.Экономическая модель Европы долгое время зависела от мощной промышленной базы, основанной на стабильных и доступных энергоресурсах, преимущественно, российских. Но нынешние глубокие изменения в европейской энергетической системе подвергают испытанию устойчивость производственного сектора и вызывают опасения по поводу долгосрочного роста.- США расходуют на Иран огромное количество крайне востребованных у киевских боевиков вооружений, которые производятся в ограниченном количестве, что уменьшает вероятность их поставок на Украину в ближайшей и среднесрочной перспективе. По данным министерства войны США, один день военных действий на Ближнем Востоке обходится США свыше 1 млрд долларов.Помешанные на ненависти к России правящие круги в ЕС считают, что эти деньги лучше было бы пустить на поддержку киевского режима для "стратегического поражения России".- Угроза роста потока беженцев с Ближнего Востока. Европа никак не может справиться с последствиями предыдущего миграционного кризиса, усугубленного притоком мигрантов с Украины. В этой связи понятны страхи канцлера ФРГ Фридриха Мерца, который опасается, что в Иране может случиться то же, что ранее было в Сирии: "Иран - это страна с населением более 90 млн человек. Естественно, у нас есть серьёзная заинтересованность в этом, чтобы предотвратить новые волны беженцев из региона".Кроме сказанного, в ЕС опасаются, что итогом иранской авантюры США будет существенное снижение общего уровня безопасности Евросоюза. Замглавы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи пообещал, что Европа однозначно станет законной целью ответных иранских ударов в случае участия в войне против Ирана.В этой ситуации европейцы вряд ли могут рассчитывать на пресловутую 5-ю статью Устава НАТО. Ход боевых действий показал проблематичность гарантий помощи от США их союзникам.Сложившаяся ситуация стимулирует в Европе дискуссии об изменении соотношения силы и дипломатии в способах и методах внешней политики Брюсселя в пользу силы.Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на этой неделе, что "в нестабильном и хаотичном мире" "Европа больше не может быть хранительницей старого миропорядка" и нуждается в "более реалистичной внешней политике, основанной на интересах".Это можно было бы понимать и как отступление от политики, основанной на "ценностях" (чтоб под ними не подразумевали в Европе), которая как раз диктовала ЕС антироссийский курс вопреки интересам экономического развития Европы и роста благосостояния европейцев. Такой поворот можно было бы приветствовать. Но!…Призыв фон дер Ляйен к реализму имеет в виду поддержку действий Трампа в Иране по смене власти. Пересмотр жёсткого антироссийского курса пока не стоит в повестке ЕС. Напротив, это попытка удержать Белый дом хотя бы на нынешних позициях в украинском вопросе, поскольку президент США склоняется к отмене (пока временной) нефтяных санкций в отношении России. В Европе опасаются, что этот процесс зайдёт слишком далеко.Премьер-министр Испании Педро Санчес, выступил против "реализма" фон дер Ляйен, отказавшись "быть соучастником чего-то, что плохо для всего мира и противоречит нашим ценностям".С другой стороны, канцлер Германии Мерц заявил, что сейчас "не время читать лекции партнёрам и союзникам" о международном праве.Наиболее вменяемые европейские дипломаты и эксперты оценивают реакцию Европы на удары США и Израиля по Ирану как постыдную. Европейские официальные лица осудили Иран за ответные действия, не упомянув о решении США и Израиля начать войну в ситуации, когда им непосредственно ничего не угрожало.В Европе делают вывод, что в нынешнем своём положении европейцы не могут сами решительно изменить ситуацию.Этот вывод постепенно подталкивает страны ЕС к пониманию неизбежности стратегической автономии. Активнее других в этом направлении высказывается Эммануэль Макрон, поскольку Франция – единственная в Европе имеет ядерное оружие, которое, по его мнению, может стать страховкой для всего ЕС от сопутствующих рисков в случае проведения самостоятельной внешней политики в духе "реализма".Для России важны два вывода: сама Европа задолго до Трампа непосредственно, активно и настойчиво приближала нынешнюю ситуацию, когда "сила" не сдерживается "правом" (привет из февральского Киева 2014 года).И, самое главное – реальная стратегическая автономия ЕС под французским ядерным зонтиком в ситуации зоологической ненависти к России в правящих кругах Европы – это критический вызов национальным интересам нашей страны. Ответить на него следует уже сейчас, оживляя инстинкты самосохранения у европейцев, чтобы не доводить ситуацию до крайности, когда СВО против Европы станет неизбежна.О последних событиях на Западной Украине - в материале издания Украина.ру Западная Украина за минувшую неделю: Силовое освобождение мобилизованных и загрязнённый Днестр.
европа
сша
иран
украина
Виктор Пироженко
Виктор Пироженко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0d/1070013358_381:27:900:546_100x100_80_0_0_4c45dbee4a144a011f76c5d23ab421d5.jpg
эксклюзив, европа, сша, иран, дональд трамп, фридрих мерц, урсула фон дер ляйен, ес, украина
Критический вызов безопасности РФ. Куда заведет Европу идея стратегической автономии
Осуждающая реакция ЕС на войну США против Ирана, которая на первый взгляд кажется справедливой, складывается из обид и претензий к Америке, где преобладает не возмущение несправедливостью агрессоров, а мотив игнорирования интересов ЕС в целом и в украинском кризисе, в частности
Главная претензия Европы сводится к тому, что Дональд Трамп снова изменил антироссийским "обязанностям" США в украинском вопросе, направив основной поток востребованных у ВСУ вооружений на атаки иранских объектов и защиту Израиля.
Лидеры ЕС глубоко обеспокоены тем, что Россия может извлечь выгоду из роста цен на энергоносители, переброски систем ПВО и боеприпасов на Ближний Восток и снижения внимания к украинскому вопросу.
"Пока что в этой войне есть только один победитель - Россия", - так выразил общие опасения Европы председатель Европейского совета Антониу Кошта.
Отсюда и претензии у Европы к Соединенным Штатам:
- администрация Трампа отделяет интересы США от интересов европейских союзников и полностью игнорирует НАТО как единый военный блок с общими евроатлантическими интересами.
Министр обороны Германии Борис Писториус попенял США за излишнее полагание на военную силу при разрешении ближневосточного конфликта и выдал желаемое за действительное: "Заблуждение – думать, что конфликты в регионе могут быть разрешены исключительно военной силой и односторонними действиями. Мы должны и будем постоянно подчеркивать это нашим американским и израильским друзьям".
- напав на Иран, США не учли опасения ЕС относительно проблем в импорте энергоносителей в Европу из Персидского залива и наносят ущерб европейской экономике.
Министр энергетики США Крис Райт озадачил европейцев, изложив способ борьбы с блокадой Ормузского пролива: "Вашингтон планирует сначала ослабить Иран, а уже потом, когда это будет разумно, начать сопровождение судов через Ормузский пролив".
При продолжении войны в регионе ещё на две-три недели все страны-экспортёры энергоносителей Персидского залива начнут резко сокращать добычу нефти, что может привести к повышению цен на нефть до 150 долларов за баррель и выше – до 200 долларов. Даже если война закончится немедленно, Катару потребуется порядка два-три месяца, чтобы вернуться к нормальному циклу поставок.
ЕС уже сталкивается с "энергетическим коллапсом" на фоне резкого скачка цен на газ из-за сбоев в глобальных поставках СПГ. Цены на голубое топливо в Европе сначала подскочили на 50% – до почти 590 долларов за тысячу кубометров, а затем - до 780 долларов. Это максимум с начала 2023 года.
Экономическая модель Европы долгое время зависела от мощной промышленной базы, основанной на стабильных и доступных энергоресурсах, преимущественно, российских. Но нынешние глубокие изменения в европейской энергетической системе подвергают испытанию устойчивость производственного сектора и вызывают опасения по поводу долгосрочного роста.
- США расходуют на Иран огромное количество крайне востребованных у киевских боевиков вооружений, которые производятся в ограниченном количестве, что уменьшает вероятность их поставок на Украину в ближайшей и среднесрочной перспективе. По данным министерства войны США, один день военных действий на Ближнем Востоке обходится США свыше 1 млрд долларов.
Помешанные на ненависти к России правящие круги в ЕС считают, что эти деньги лучше было бы пустить на поддержку киевского режима для "стратегического поражения России".
- Угроза роста потока беженцев с Ближнего Востока. Европа никак не может справиться с последствиями предыдущего миграционного кризиса, усугубленного притоком мигрантов с Украины. В этой связи понятны страхи канцлера ФРГ Фридриха Мерца, который опасается, что в Иране может случиться то же, что ранее было в Сирии: "Иран - это страна с населением более 90 млн человек. Естественно, у нас есть серьёзная заинтересованность в этом, чтобы предотвратить новые волны беженцев из региона".
Кроме сказанного, в ЕС опасаются, что итогом иранской авантюры США будет существенное снижение общего уровня безопасности Евросоюза. Замглавы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи пообещал, что Европа однозначно станет законной целью ответных иранских ударов в случае участия в войне против Ирана.
В этой ситуации европейцы вряд ли могут рассчитывать на пресловутую 5-ю статью Устава НАТО. Ход боевых действий показал проблематичность гарантий помощи от США их союзникам.
Сложившаяся ситуация стимулирует в Европе дискуссии об изменении соотношения силы и дипломатии в способах и методах внешней политики Брюсселя в пользу силы.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на этой неделе, что "в нестабильном и хаотичном мире" "Европа больше не может быть хранительницей старого миропорядка" и нуждается в "более реалистичной внешней политике, основанной на интересах".
Это можно было бы понимать и как отступление от политики, основанной на "ценностях" (чтоб под ними не подразумевали в Европе), которая как раз диктовала ЕС антироссийский курс вопреки интересам экономического развития Европы и роста благосостояния европейцев. Такой поворот можно было бы приветствовать. Но!…
Призыв фон дер Ляйен к реализму имеет в виду поддержку действий Трампа в Иране по смене власти. Пересмотр жёсткого антироссийского курса пока не стоит в повестке ЕС. Напротив, это попытка удержать Белый дом хотя бы на нынешних позициях в украинском вопросе, поскольку президент США склоняется к отмене (пока временной) нефтяных санкций в отношении России. В Европе опасаются, что этот процесс зайдёт слишком далеко.
Премьер-министр Испании Педро Санчес, выступил против "реализма" фон дер Ляйен, отказавшись "быть соучастником чего-то, что плохо для всего мира и противоречит нашим ценностям".
С другой стороны, канцлер Германии Мерц заявил, что сейчас "не время читать лекции партнёрам и союзникам" о международном праве.
Наиболее вменяемые европейские дипломаты и эксперты оценивают реакцию Европы на удары США и Израиля по Ирану как постыдную. Европейские официальные лица осудили Иран за ответные действия, не упомянув о решении США и Израиля начать войну в ситуации, когда им непосредственно ничего не угрожало.
В Европе делают вывод, что в нынешнем своём положении европейцы не могут сами решительно изменить ситуацию.
Этот вывод постепенно подталкивает страны ЕС к пониманию неизбежности стратегической автономии. Активнее других в этом направлении высказывается Эммануэль Макрон, поскольку Франция – единственная в Европе имеет ядерное оружие, которое, по его мнению, может стать страховкой для всего ЕС от сопутствующих рисков в случае проведения самостоятельной внешней политики в духе "реализма".
Для России важны два вывода: сама Европа задолго до Трампа непосредственно, активно и настойчиво приближала нынешнюю ситуацию, когда "сила" не сдерживается "правом" (привет из февральского Киева 2014 года).
И, самое главное – реальная стратегическая автономия ЕС под французским ядерным зонтиком в ситуации зоологической ненависти к России в правящих кругах Европы – это критический вызов национальным интересам нашей страны. Ответить на него следует уже сейчас, оживляя инстинкты самосохранения у европейцев, чтобы не доводить ситуацию до крайности, когда СВО против Европы станет неизбежна.