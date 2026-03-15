Критический вызов безопасности РФ. Куда заведет Европу идея стратегической автономии

Осуждающая реакция ЕС на войну США против Ирана, которая на первый взгляд кажется справедливой, складывается из обид и претензий к Америке, где преобладает не возмущение несправедливостью агрессоров, а мотив игнорирования интересов ЕС в целом и в украинском кризисе, в частности

2026-03-15T12:44

эксклюзив

Главная претензия Европы сводится к тому, что Дональд Трамп снова изменил антироссийским "обязанностям" США в украинском вопросе, направив основной поток востребованных у ВСУ вооружений на атаки иранских объектов и защиту Израиля.Лидеры ЕС глубоко обеспокоены тем, что Россия может извлечь выгоду из роста цен на энергоносители, переброски систем ПВО и боеприпасов на Ближний Восток и снижения внимания к украинскому вопросу.Отсюда и претензии у Европы к Соединенным Штатам:- администрация Трампа отделяет интересы США от интересов европейских союзников и полностью игнорирует НАТО как единый военный блок с общими евроатлантическими интересами.Министр обороны Германии Борис Писториус попенял США за излишнее полагание на военную силу при разрешении ближневосточного конфликта и выдал желаемое за действительное: "Заблуждение – думать, что конфликты в регионе могут быть разрешены исключительно военной силой и односторонними действиями. Мы должны и будем постоянно подчеркивать это нашим американским и израильским друзьям".- напав на Иран, США не учли опасения ЕС относительно проблем в импорте энергоносителей в Европу из Персидского залива и наносят ущерб европейской экономике.Министр энергетики США Крис Райт озадачил европейцев, изложив способ борьбы с блокадой Ормузского пролива: "Вашингтон планирует сначала ослабить Иран, а уже потом, когда это будет разумно, начать сопровождение судов через Ормузский пролив".При продолжении войны в регионе ещё на две-три недели все страны-экспортёры энергоносителей Персидского залива начнут резко сокращать добычу нефти, что может привести к повышению цен на нефть до 150 долларов за баррель и выше – до 200 долларов. Даже если война закончится немедленно, Катару потребуется порядка два-три месяца, чтобы вернуться к нормальному циклу поставок.ЕС уже сталкивается с "энергетическим коллапсом" на фоне резкого скачка цен на газ из-за сбоев в глобальных поставках СПГ. Цены на голубое топливо в Европе сначала подскочили на 50% – до почти 590 долларов за тысячу кубометров, а затем - до 780 долларов. Это максимум с начала 2023 года.Экономическая модель Европы долгое время зависела от мощной промышленной базы, основанной на стабильных и доступных энергоресурсах, преимущественно, российских. Но нынешние глубокие изменения в европейской энергетической системе подвергают испытанию устойчивость производственного сектора и вызывают опасения по поводу долгосрочного роста.- США расходуют на Иран огромное количество крайне востребованных у киевских боевиков вооружений, которые производятся в ограниченном количестве, что уменьшает вероятность их поставок на Украину в ближайшей и среднесрочной перспективе. По данным министерства войны США, один день военных действий на Ближнем Востоке обходится США свыше 1 млрд долларов.Помешанные на ненависти к России правящие круги в ЕС считают, что эти деньги лучше было бы пустить на поддержку киевского режима для "стратегического поражения России".- Угроза роста потока беженцев с Ближнего Востока. Европа никак не может справиться с последствиями предыдущего миграционного кризиса, усугубленного притоком мигрантов с Украины. В этой связи понятны страхи канцлера ФРГ Фридриха Мерца, который опасается, что в Иране может случиться то же, что ранее было в Сирии: "Иран - это страна с населением более 90 млн человек. Естественно, у нас есть серьёзная заинтересованность в этом, чтобы предотвратить новые волны беженцев из региона".Кроме сказанного, в ЕС опасаются, что итогом иранской авантюры США будет существенное снижение общего уровня безопасности Евросоюза. Замглавы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи пообещал, что Европа однозначно станет законной целью ответных иранских ударов в случае участия в войне против Ирана.В этой ситуации европейцы вряд ли могут рассчитывать на пресловутую 5-ю статью Устава НАТО. Ход боевых действий показал проблематичность гарантий помощи от США их союзникам.Сложившаяся ситуация стимулирует в Европе дискуссии об изменении соотношения силы и дипломатии в способах и методах внешней политики Брюсселя в пользу силы.Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на этой неделе, что "в нестабильном и хаотичном мире" "Европа больше не может быть хранительницей старого миропорядка" и нуждается в "более реалистичной внешней политике, основанной на интересах".Это можно было бы понимать и как отступление от политики, основанной на "ценностях" (чтоб под ними не подразумевали в Европе), которая как раз диктовала ЕС антироссийский курс вопреки интересам экономического развития Европы и роста благосостояния европейцев. Такой поворот можно было бы приветствовать. Но!…Призыв фон дер Ляйен к реализму имеет в виду поддержку действий Трампа в Иране по смене власти. Пересмотр жёсткого антироссийского курса пока не стоит в повестке ЕС. Напротив, это попытка удержать Белый дом хотя бы на нынешних позициях в украинском вопросе, поскольку президент США склоняется к отмене (пока временной) нефтяных санкций в отношении России. В Европе опасаются, что этот процесс зайдёт слишком далеко.Премьер-министр Испании Педро Санчес, выступил против "реализма" фон дер Ляйен, отказавшись "быть соучастником чего-то, что плохо для всего мира и противоречит нашим ценностям".С другой стороны, канцлер Германии Мерц заявил, что сейчас "не время читать лекции партнёрам и союзникам" о международном праве.Наиболее вменяемые европейские дипломаты и эксперты оценивают реакцию Европы на удары США и Израиля по Ирану как постыдную. Европейские официальные лица осудили Иран за ответные действия, не упомянув о решении США и Израиля начать войну в ситуации, когда им непосредственно ничего не угрожало.В Европе делают вывод, что в нынешнем своём положении европейцы не могут сами решительно изменить ситуацию.Этот вывод постепенно подталкивает страны ЕС к пониманию неизбежности стратегической автономии. Активнее других в этом направлении высказывается Эммануэль Макрон, поскольку Франция – единственная в Европе имеет ядерное оружие, которое, по его мнению, может стать страховкой для всего ЕС от сопутствующих рисков в случае проведения самостоятельной внешней политики в духе "реализма".Для России важны два вывода: сама Европа задолго до Трампа непосредственно, активно и настойчиво приближала нынешнюю ситуацию, когда "сила" не сдерживается "правом" (привет из февральского Киева 2014 года).И, самое главное – реальная стратегическая автономия ЕС под французским ядерным зонтиком в ситуации зоологической ненависти к России в правящих кругах Европы – это критический вызов национальным интересам нашей страны. Ответить на него следует уже сейчас, оживляя инстинкты самосохранения у европейцев, чтобы не доводить ситуацию до крайности, когда СВО против Европы станет неизбежна.

2026

Виктор Пироженко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0d/1070013358_381:27:900:546_100x100_80_0_0_4c45dbee4a144a011f76c5d23ab421d5.jpg

