https://ukraina.ru/20260428/oruzhiya-bolshe-net-zapad-ischerpal-sebya--ischenko-1078373001.html

Оружия больше нет: Запад исчерпал себя — Ищенко

Оружия больше нет: Запад исчерпал себя — Ищенко

Украина больше не получит бронетехнику, артиллерию, РСЗО и ракеты в прежних объемах — западные арсеналы расстреляны на Украине, в Иране и Газе. Сейчас Киев выбивает у союзников комплексы ПВО, но и их хватит разве что на прикрытие Киева, порта Одессы и железнодорожных узлов

2026-04-28T04:25

новости

украина

киев

газа

ростислав ищенко

впк

миа "россия сегодня"

украина.ру

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/0e/1051009713_0:0:3083:1735_1920x0_80_0_0_bcb482366f49250f77fb5307ef89ea67.jpg

Проблема не в нежелании Европы поставлять оружие, а в том, что его больше нет. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.По его словам, Украина бегала и торговалась, а получила 120 тысяч дронов из Британии и обещания нескольких устаревших, но действенных комплексов Patriot. Германия пообещала какие-то комплексы ПВО среднего и ближнего радиуса действия. Эксперт отметил, что для Киева проблема воздуха является ключевой — особенно удары вне пределов досягаемости ПВО, с которыми украинская войсковая ПВО не справляется.Он также подчеркнул, что обещанного вооружения в лучшем случае хватит укрепить оборону Киева, порта Одессы и, возможно, прикрыть железнодорожные узлы на Западной Украине для ритмичных поставок из Жешува. При этом времена неограниченных поставок бронетехники, артиллерии и ракет прошли. Обозреватель призвал паникеров, недовольных темпами ударов по Украине, обратить внимание на опыт Израиля в Газе.Он добавил, что арсеналы Запада исчерпаны, и это для Украины проблема, а не смена болгарского или венгерского руководства. Французский или немецкий ВПК не слабее болгарского, однако перед ними стоит задача оснащения собственных армий."Украина довоевывает, они это понимают. А они собираются дальше противостоять России, поэтому военную силу им демонстрировать надо", — резюмировал эксперт.Ранее сообщалось, что страны НАТО неоднократно заявляли о намерении продолжать военную поддержку Киева. Однако в последние месяцы западные СМИ все чаще пишут об истощении арсеналов союзников и о том, что европейский ВПК не успевает восполнять потраченное.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Европа готовится к войне с Россией, пока Украина довоевывает остатками ее арсеналов читайте на сайте Украина.ру.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

