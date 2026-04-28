Оружия больше нет: Запад исчерпал себя — Ищенко - 28.04.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260428/oruzhiya-bolshe-net-zapad-ischerpal-sebya--ischenko-1078373001.html
Оружия больше нет: Запад исчерпал себя — Ищенко
Украина больше не получит бронетехнику, артиллерию, РСЗО и ракеты в прежних объемах — западные арсеналы расстреляны на Украине, в Иране и Газе. Сейчас Киев выбивает у союзников комплексы ПВО, но и их хватит разве что на прикрытие Киева, порта Одессы и железнодорожных узлов
2026-04-28T04:25
новости
украина
киев
газа
ростислав ищенко
впк
миа "россия сегодня"
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/0e/1051009713_0:0:3083:1735_1920x0_80_0_0_bcb482366f49250f77fb5307ef89ea67.jpg
Проблема не в нежелании Европы поставлять оружие, а в том, что его больше нет. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.По его словам, Украина бегала и торговалась, а получила 120 тысяч дронов из Британии и обещания нескольких устаревших, но действенных комплексов Patriot. Германия пообещала какие-то комплексы ПВО среднего и ближнего радиуса действия. Эксперт отметил, что для Киева проблема воздуха является ключевой — особенно удары вне пределов досягаемости ПВО, с которыми украинская войсковая ПВО не справляется.Он также подчеркнул, что обещанного вооружения в лучшем случае хватит укрепить оборону Киева, порта Одессы и, возможно, прикрыть железнодорожные узлы на Западной Украине для ритмичных поставок из Жешува. При этом времена неограниченных поставок бронетехники, артиллерии и ракет прошли. Обозреватель призвал паникеров, недовольных темпами ударов по Украине, обратить внимание на опыт Израиля в Газе.Он добавил, что арсеналы Запада исчерпаны, и это для Украины проблема, а не смена болгарского или венгерского руководства. Французский или немецкий ВПК не слабее болгарского, однако перед ними стоит задача оснащения собственных армий."Украина довоевывает, они это понимают. А они собираются дальше противостоять России, поэтому военную силу им демонстрировать надо", — резюмировал эксперт.Ранее сообщалось, что страны НАТО неоднократно заявляли о намерении продолжать военную поддержку Киева. Однако в последние месяцы западные СМИ все чаще пишут об истощении арсеналов союзников и о том, что европейский ВПК не успевает восполнять потраченное.
украина
киев
газа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/0e/1051009713_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_9444a41c5066223adb3530090024be5f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, киев, газа, ростислав ищенко, впк, миа "россия сегодня", украина.ру
Новости, Украина, Киев, Газа, Ростислав Ищенко, ВПК, МИА "Россия сегодня", Украина.ру

Оружия больше нет: Запад исчерпал себя — Ищенко

04:25 28.04.2026
 
© РИА Новости . Алексей Олисько / Перейти в фотобанкВысадка десанта в рамках эстонской части учений Baltops 2010
Высадка десанта в рамках эстонской части учений Baltops 2010 - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
© РИА Новости . Алексей Олисько
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Украина больше не получит бронетехнику, артиллерию, РСЗО и ракеты в прежних объемах — западные арсеналы расстреляны на Украине, в Иране и Газе. Сейчас Киев выбивает у союзников комплексы ПВО, но и их хватит разве что на прикрытие Киева, порта Одессы и железнодорожных узлов
Проблема не в нежелании Европы поставлять оружие, а в том, что его больше нет. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.
По его словам, Украина бегала и торговалась, а получила 120 тысяч дронов из Британии и обещания нескольких устаревших, но действенных комплексов Patriot. Германия пообещала какие-то комплексы ПВО среднего и ближнего радиуса действия. Эксперт отметил, что для Киева проблема воздуха является ключевой — особенно удары вне пределов досягаемости ПВО, с которыми украинская войсковая ПВО не справляется.
Он также подчеркнул, что обещанного вооружения в лучшем случае хватит укрепить оборону Киева, порта Одессы и, возможно, прикрыть железнодорожные узлы на Западной Украине для ритмичных поставок из Жешува. При этом времена неограниченных поставок бронетехники, артиллерии и ракет прошли. Обозреватель призвал паникеров, недовольных темпами ударов по Украине, обратить внимание на опыт Израиля в Газе.
"У Израиля, который всю жизнь готовился к войне со всеми арабами вокруг, не хватило собственных арсеналов, чтобы ее вбомбить в каменный век. Он был вынужден просить США о поставках оружия. И то не закончил, хотя бомбил два года. Если сравнить Газу с Украиной, то Украину можно бомбить всем миром всю жизнь, чтобы привести ее в состояние Газы. А в Газе еще продолжается сопротивление", — пояснил Ищенко.
Он добавил, что арсеналы Запада исчерпаны, и это для Украины проблема, а не смена болгарского или венгерского руководства. Французский или немецкий ВПК не слабее болгарского, однако перед ними стоит задача оснащения собственных армий.
"Украина довоевывает, они это понимают. А они собираются дальше противостоять России, поэтому военную силу им демонстрировать надо", — резюмировал эксперт.
Ранее сообщалось, что страны НАТО неоднократно заявляли о намерении продолжать военную поддержку Киева. Однако в последние месяцы западные СМИ все чаще пишут об истощении арсеналов союзников и о том, что европейский ВПК не успевает восполнять потраченное.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Европа готовится к войне с Россией, пока Украина довоевывает остатками ее арсеналов читайте на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
