Забавно как тасуется колода

Украина длительное время получала от Израиля БПЛА, другие виды вооружений и самое главное, чего не купишь у других ни за какие деньги – молчаливое согласие еврейского государства с украинскими утверждениями, что прежние бандеровцы не такие уж нацисты, а нынешние и вовсе не нацисты – и те, и другие сплошные борцы за свободу.

2026-04-28T05:19

Не всем в Израиле это нравилось. Очень многим не нравилось. Но дружеское расположение Тель-Авива к Киеву и поддержка, оказываемая Израилем Украине, гораздо дольше и лучше украинского президента-еврея подтверждали киевский миф о том, что нацистов у них нет, а если какие-то шалости с нацистской символикой кто-то себе позволяет, то это "просто шутка".И вдруг Киев поднимает скандал из-за какого-то корабля, якобы гружёного зерном, собранным на новых российских территориях и направляющемся в порт Хайфы. МИД Украины вспоминает о том, что это уже второе судно с зерном, которое (зерно) Киев считает своим (первое якобы уже разгрузилось в Израиле, а Тель-Авив проигнорировал представление МИД Украины по этому поводу. Теперь украинское дипломатическое ведомство в своём непередаваемом стиле (спасибо, что пока без мата) грозит Израилю всеми карами небесными и жуткими последствиями для двусторонних отношений.С чего бы это?Израиль, конечно, попал в сложную ситуацию из-за иранской авантюры, но всё-таки это давнишний украинский партнёр, хоть и не разрывавший отношений с Россией, но гораздо более активно помогающий Киеву, чем Москве. Израиль не обязан разрывать торгово-экономические связи с Россией, равно как не обязан устанавливать точное происхождение зерна, продаваемого ему российскими компаниями.Более того, украинские запреты не только на торгово-экономические связи с российскими новыми территориями, но и на простое посещение их изначально игнорировали не только израильтяне, но даже европейцы. Хоть ЕС и ввёл против России соответствующие санкции ещё в 2014 году, европейские политики в Крым табунами ездили. Они бы и другие, более новые территории своим вниманием не обошли, но там идут боевые действия, а украинцы очень любят убивать гражданских, начиная от местных жителей, российских и иностранных журналистов и заканчивая представителями международных организаций, прибывающих туда в качестве наблюдателей согласно официальному мандату.Кроме того, Израиль во всех отношениях чувствует себя лучше, чем Украина и шансов уцелеть, при проведении минимально грамотной политики у него более чем достаточно, так как он интересен и нужен в качестве потенциального партнёра практически всем великим державам, желающим закрепиться на Ближнем Востоке. Тель-Авиву надо только не ошибиться с выбором партнёра, сделав ставку на того, кто останется и сможет закрепиться в регионе, а не на того, кого оттуда скоро окончательно выдавят. Ну и воинственность стоит поумерить. Не то, чтобы проблем не останется, но они будут вполне решаемы.В отличие от Израиля, Украине уже ничто и никто не поможет. Самое страшное время наступит по окончании боевых действий для тех частей Украины, которые останутся никому не нужными, а значит "независимыми" (если таковые будут). Сейчас Киеву платят за войну с Россией, с этого заработка Украина как-то существует, а что бывает, когда наёмнику прекращают платить, так как война завершилась и армию распускают? Швейцарцы и ландскнехты, дисциплинированные испанские терциарии и профессиональный вооружённый сброд со всего мира, пополнявший роты итальянских кондотьеров – все они в таком случае начинают жить за счёт мирного населения, грабя кого попало. Не раз в Европе, победившая сторона, сразу после окончания войны вынуждена была начинать не менее жестокую войну против собственных наёмников. Далеко не всегда государство побеждало, часто приходилось от наёмников откупаться, чтобы убедить их перенести свою деятельность на территорию какого-нибудь соседа.Но Украина сама страна-наёмник и войну вела и проиграла на собственной территории. То есть, если от неё что-то останется, это что-то, чтобы жить должно будет грабить само себя. А там и грабить-то уже особенно нечего. Как говорили в известном фильме: "Всё украдено до нас!" Только что ЕС в очередной раз "утвердил" беспроцентный и фактически безвозвратный (Европа надеется, что расплатится за него Россия) кредит Украине в 90 миллиардов евро. Это больше, чем два годовых бюджета Украины (включая заимствования) эпохи Кучмы-Януковича. Тогда бюджет на год составлял 40-45 миллиардов долларов, из которых не менее пяти миллиардов (а иногда и более) планировалось привлекать за счёт заимствований. Только первый транш, который с нетерпением ожидает Киев, должен составить 45 миллиардов евро, а ведь с начала года были и иные пакеты помощи (финансовой и военной) и кредиты, общая сумма которых уже превысила десять миллиардов долларов.Украина не только воюет, но и живёт за счёт ЕС и других "благотворителей". Собственная экономика уничтожена под корень, а сейчас Киев пытается вывезти из страны и разместить в странах ЕС даже те жалкие промышленные мощности, которые ещё использовались для производства и ремонта вооруженй и техники. Нет экономики – нет налогов, нет войны – нет финансирования. Государство не может существовать, если оно не в состоянии оплачивать свои счета (банально платить бюрократии и силовикам). Так что, если какую-то часть Украины оставят "на свободе" её население позавидует мёртвым.И вот эта полумёртвая страна угрожает Израилю, который уже восемьдесят лет доказывает свою живучесть. Между тем в положении Украины лишних союзников не бывает. Для Киева должно быть хорошо уже то, что не враг.Наконец, война войной, а торговля очень редко останавливалась. Испанцы, голландцы, французы, португальцы и англичане в Новом Свете вели друг с другом практически постоянную войну, менялись очертания противостоящих союзов, но торговля не останавливалась. Попытки же вводить полные запреты оборачивались ростом контрабанды, так как если товар необходим, а достать его внутри страны негде, он себе дорогу на рынок всегда пробьёт, ибо его купят за любую цену, за цену, которая оправдает любой риск. Ну а континентальная блокада Наполеона вообще классика. Император попытался заставить всю Европу прекратить торговлю с Великобританией, но при этом сам издавал огромные списки товаров, на которые не распространялись запреты, и на серый импорт во многих случаях смотрел сквозь пальцы – у него были свои "белорусские креветки" и "киргизские лангусты". Сегодня мы сокрушаемся, что на некоторых наших передовых военных разработках стоят американские или голландские процессоры, но они ведь попадают в Россию в огромных масштабах, если способны удовлетворять постоянно растущие потребности фронта. Это не "один хороший человек" "в сумке привёз" — это объёмы торговли государственного уровня, в рамках которой наши враги продают нам подсанкционные материалы военного назначения.На этом фоне "два парохода с зерном", которые пришли в Хайфу (один ещё не дошёл) – чепуха, не стоящая внимания, тем более испорченных отношений с важным партнёром. Но Украина устроила грандиозный скандал.Казалось бы парадокс. Но давайте вспомним, что США для Киева больше не партнёр, Киев и Брюссель обвиняют Вашингтон в предательстве, а Зеленский даже примеряет на себя корону Трампа, говорит: "Теперь я лидер свободного мира! США не оправдали доверие всего прогрессивного человечества". То есть трамповские США если ещё не враг, то уже и не друг Украины. Если Европа рассчитывает на изменение американской политики при следующем президенте, то Украине до конца 2028 года, когда пройдут президентские выборы в США, ещё дожить надо, что проблематично.Итак, Киев с Вашингтоном и его партнёрами может больше не церемониться, а Израиль – ближайший партнёр США на Ближнем Востоке. Поимо того, что Зеленский крайне амбициозен и реально мнит себя императором галактики, он обижен на США, которые отказали ему в финансовой помощи и попытались заставить подписать мир (перемирие) на российских условиях, а также зол и на Израиль, которому было передано не доставшееся Украине оружие.Союзная Украине Европа, кстати, тоже, после ухудшения отношений с США, внезапно "прозрела" и стала упрекать Израиль за то, за что совсем недавно хвалила – за отношение к палестинцам. Не то чтобы Израиль стал к ним хуже относиться, хуже некуда с самого начала – ещё не было еврейского государства, а конфликты, в том числе вооружённые, с палестинскими арабами уже были. В этих конфликтах обе стороны проявляли крайнюю жестокость, о чём не забыли до сих пор. Так вот, до конца 2024 года – начала 2025 года Европа "с пониманием" относилась к позиции Израиля, возлагая вину за кризис на палестинских арабов. А примерно полтора года назад резко изменила свою позицию, "обнаружив", что это Израиль обижает арабов.Обе позиции уходят в крайности и обе политически мотивированы, но можем констатировать, что Европа, как и Украина, после изменения отношения с США, изменила отношения и с их союзником. Запад всё очевиднее раскалывается на два враждебных друг другу блока, а зерно с новых территорий – так, не более, чем повод продемонстрировать свою новую позицию. Не было бы этого, Киев нашёл бы какой-нибудь другой. Хоть, конечно, в его положении разумнее сидеть тихо и не раздражать тех, кто может тебе не раз понадобиться в будущем, своими глупыми претензиями. Но где украинцы, а где разум? Веками они жили бок о бок с евреями, а ничего полезного так у них и не переняли, зато вредному и бесполезному учились с редким рвением.

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

