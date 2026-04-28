Европа зашепталась: Украину готовят к сдаче. Хроника событий на утро 28 апреля

Европа зашепталась: Украину готовят к сдаче. Хроника событий на утро 28 апреля - 28.04.2026 Украина.ру

Европа зашепталась: Украину готовят к сдаче. Хроника событий на утро 28 апреля

Европа подготовила для Киева ультиматум: Украине придется смириться с потерей территорий ради членства в ЕС. В то же время Владимиру Зеленскому предрекают репрессии после окончания конфликта. В администрации президента США между тем спорят о стратегии: продолжать блокаду Ирана или принять сделку

2026-04-28T10:05

2026-04-28T10:05

2026-04-28T10:05

Запад больше не верит в победуЗаявление канцлера Германии Фридриха Мерца об уступках территорий стало ультиматумом Владимиру Зеленскому. Об этом написала его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель в соцсети X.Мендель добавила, что такое заявление — это откровенное послание из Берлина: территориальные уступки могут стать ценой европейского будущего Украины.Ранее канцлер Фридрих Мерц заявил, что Украине придется пойти на уступки по территориальному вопросу ради заключения мирного соглашения и вступления в Европейский союз. По его словам, Киеву может потребоваться провести референдум по этому вопросу, после чего Зеленский якобы может сказать жителям Украины: "Я открыл вам путь в Европу".Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва готова к переговорам, исходя из реалий, сложившихся на земле. В Кремле подчеркивали, что Россия не отказывается от дипломатического урегулирования, но Киев должен признать новые территориальные реалии.Между тем глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что после завершения конфликта на Украине Владимира Зеленского ждут репрессии. Соответствующее предположение публикуют российские информационные агентства.Кроме того, Пушилин заявил, что Зеленский вместо "президента мира" стал "президентом войны". По словам главы ДНР, украинский лидер сделал ставку на продолжение боевых действий, что обернулось для страны огромными потерями и разрушениями.Что происходит на Ближнем ВостокеПрезидент США Дональд Трамп заявил советникам, что вряд ли примет последнее предложение Ирана по открытию Ормузского пролива и завершению войны. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на информированные источники.По данным издания, иранский план предусматривает прекращение морской блокады, но откладывает решение вопроса о ядерной программе Тегерана на более поздний срок. Это вызвало споры внутри администрации США о том, у какой стороны больше рычагов давления и кто лучше выдержит экономические последствия блокады.Противники иранского предложения утверждают, что в случае его принятия война не достигла бы одной из ключевых целей Вашингтона — усиления давления на Тегеран по ядерной программе. Один из американских чиновников заявил газете, что принятие сделки могло бы выглядеть как лишение Трампа "победы".Сложности вызывает и сам механизм открытия пролива. Иран настаивает на праве взимать плату с проходящих судов, тогда как Соединенные Штаты традиционно выступают против любых ограничений свободы судоходства.Внутри администрации также спорят о дальнейшей стратегии. Одни считают, что продолжение блокады еще на два месяца нанесет серьезный долгосрочный ущерб энергетике Ирана, поскольку нефтяные скважины нельзя просто включать и выключать. Соответственно, Тегеран будет вынужден пойти на уступки. Другие называют такую оценку ошибочной, указывая на ужесточение позиции Тегерана и усиление влияния Корпуса стражей исламской революции (КСИР). По оценке чиновников США, без возобновления военных действий оснований ожидать изменения позиции Ирана немного.Напомним, ранее Иран предложил США трехэтапную формулу переговоров, включающую прекращение войны, обсуждение управления Ормузским проливом и только затем — ядерную программу. Трамп, в свою очередь, ранее заявлял о продлении режима прекращения огня до тех пор, пока Тегеран не представит "единое предложение" по урегулированию. Раскол внутри американской администрации свидетельствует о том, что единой стратегии в отношении Ирана у Вашингтона по-прежнему нет.В то же время большинство американцев считает, что война против Ирана не была достаточно оправдана, передает телеканал АВС.По его данным, 63% респондентов считают, что атаки на Иран не имели достаточного оправдания, и только 26% говорят, что военные действия США в Иране были правильными.Фронтовая сводка Российские средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь уничтожили 186 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.Как уточнили в ведомстве, дежурные расчеты ПВО отражали атаку в период с 22:00 27 апреля до 07:00 28 апреля.Беспилотники были перехвачены и уничтожены над территориями Астраханской, Волгоградской, Ростовской, Курской областей, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваториями Черного и Азовского морей.За минувший вечер и ночь на Севастополь было совершено три атаки со стороны Вооруженных сил Украины. Российские военные, средства противовоздушной обороны и мобильные огневые группы успешно отразили все удары, сообщил губернатор города.Всего в районе мыса Херсонес, Омеги, Северной стороны, Инкермана и в Балаклавском районе было сбито 20 беспилотных летательных аппаратов. Никто из мирных жителей не пострадал.Спасательная служба Севастополя зафиксировала повреждения от осколков сбитых БПЛА: пострадали два автомобиля, в одном многоквартирном доме разбито стекло на балконе, в трех частных домах разбито три окна и посечены фасады зданий. В районе Орловки из-за падения обломков сбитого беспилотника произошло возгорание травы и кустарников на площади 200 квадратных метров. В 2:35 спасательная служба города полностью ликвидировала пожар.Тем временем военкор Евгений Лисицын опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на нескольких из направлений СВО. На Константиновском направлении российские войска пробились в центр Долгой Балки и выбили противника с северной части Ильиновки, полностью закрыв так называемый "карман". Российские подразделения закрепляются в многоэтажной и частной застройке на освобожденных территориях.На Запорожском направлении украинские формирования наносят удары по тыловым районам, применяя новые типы беспилотных летательных аппаратов. Боевые действия продолжаются на линии Чаривное — Гуляйпольское, а также на участке Верхняя Терса — Воздвижевка.На Северском направлении освобожден населенный пункт Озёрное. Бои продолжаются у Никифоровки, Липовки, Кривой Луки, а также на окраинах Рай-Александровки, где российские подразделения постепенно выдавливают противника.На Добропольском направлении серьезных изменений линии фронта не зафиксировано. Продолжаются бои севернее Гришино, а также зачистка населенного пункта Белицкое.На Краснолиманском направлении идут тяжелые городские бои, а также вязкие позиционные столкновения на линии Дробышево — Святогорск. Противник оказывает ожесточенное сопротивление, однако российские подразделения продолжают планомерное продвижение.Группировка войск "Север" освободила село Землянки в Харьковской области. Об этом сообщает телеграм-канал "Северный ветер", информированный о ходе специальной военной операции.Освобождение населенного пункта, в первую очередь, способствует расширению полосы безопасности вблизи российской государственной границы. Занятие села Землянки улучшает тактическое положение российских подразделений на данном участке фронта и создает условия для дальнейшего продвижения.

россия

украина

иран

сша

Кристина Черкасова

Кристина Черкасова

Кристина Черкасова

