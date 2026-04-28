Три пути для Европы без США: Сидоров о том, как ЕС будет строить свою оборону
Учения над Балтикой с отработкой ядерного удара по России — это не просто эскалация, а попытка Франции позиционировать себя как основную ядерную державу Евросоюза и наладить традиционные альянсы в Восточной Европе. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политический эксперт, доцент исторического факультета МГУ Андрей Сидоров
На фоне ослабления позиций США в Европе идет поиск нового лидера, на роль которого претендуют Франция, Великобритания, Германия и даже Польша.По словам Сидорова, в Европе сейчас идет поиск форм новой системы безопасности при отсутствии Соединенных Штатов. Европейцы полагают, что новый президент США начнет с того места, где закончил Трамп.Эксперт выделил три пути строительства европейской системы безопасности: постепенный переход структур НАТО под эгиду европейцев, использование 42-й статьи договора о ЕС (которая предполагает коллективную оборону жестче, чем статья 5 Устава НАТО), а также создание региональных объединений при доминировании одной из крупных держав.Учения над Балтикой — это часть этого поиска. Франция таким образом не только подчеркивает российскую угрозу, но и пытается занять нишу нового лидера внутри Евросоюза.Он также отметил, что Франция использует ядерное оружие как козырь, который позволит ей заменить ядерный зонтик США."Тем самым Франция дает понять, что у нее есть ядерное оружие, козырь, который позволит ей заменить ядерный зонтик США. Думается, что французы слишком преувеличивают свои возможности, но тем не менее сейчас Макрон ясно дает понять, что без него никак", — резюмировал эксперт.Ранее Франция и Польша анонсировали учения своих ВВС над акваторией Балтийского моря с участием истребителей Rafale, в ходе которых будет отрабатываться ядерный удар по целям на территории России.Президент Франции Эмманюэль Макрон неоднократно заявлял о необходимости европейской стратегической автономии и уменьшении зависимости от США в вопросах безопасности.
Учения над Балтикой с отработкой ядерного удара по России — это не просто эскалация, а попытка Франции позиционировать себя как основную ядерную державу Евросоюза и наладить традиционные альянсы в Восточной Европе. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политический эксперт, доцент исторического факультета МГУ Андрей Сидоров
На фоне ослабления позиций США в Европе идет поиск нового лидера, на роль которого претендуют Франция, Великобритания, Германия и даже Польша.
По словам Сидорова, в Европе сейчас идет поиск форм новой системы безопасности при отсутствии Соединенных Штатов. Европейцы полагают, что новый президент США начнет с того места, где закончил Трамп.
Эксперт выделил три пути строительства европейской системы безопасности: постепенный переход структур НАТО под эгиду европейцев, использование 42-й статьи договора о ЕС (которая предполагает коллективную оборону жестче, чем статья 5 Устава НАТО), а также создание региональных объединений при доминировании одной из крупных держав.
Учения над Балтикой — это часть этого поиска. Франция таким образом не только подчеркивает российскую угрозу, но и пытается занять нишу нового лидера внутри Евросоюза.
"После ослабления позиций США все равно в Европе должен быть какой-то лидер. На лидерство в политической сфере там могут претендовать по меньшей мере три державы. Я имею в виду Францию, Великобританию и Германию. Туда же можно присоединить Польшу, у которой тоже есть свои амбиции. И в Восточной Европе весьма возможно, что Польша и может занять эту нишу", — пояснил Сидоров.
Он также отметил, что Франция использует ядерное оружие как козырь, который позволит ей заменить ядерный зонтик США.
"Тем самым Франция дает понять, что у нее есть ядерное оружие, козырь, который позволит ей заменить ядерный зонтик США. Думается, что французы слишком преувеличивают свои возможности, но тем не менее сейчас Макрон ясно дает понять, что без него никак", — резюмировал эксперт.
Ранее Франция и Польша анонсировали учения своих ВВС над акваторией Балтийского моря с участием истребителей Rafale, в ходе которых будет отрабатываться ядерный удар по целям на территории России.
Президент Франции Эмманюэль Макрон неоднократно заявлял о необходимости европейской стратегической автономии и уменьшении зависимости от США в вопросах безопасности.
Полный текст интервью Андрея Сидорова: У Европы есть три пути, чтобы выстроить свою систему безопасности после ухода США читайте на сайте Украина.ру.
