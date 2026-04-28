"Друг Путина", "Кошмар Украины", "привидение для Европы". Кто он, новый премьер Болгарии Радев

Как только не называет нового премьера Болгарии Румена Радева европейская пресса: и "кошмар Украины", и "друг Путина", и "новый Виктор Орбан", и "троянский конь".

2026-04-28T09:13

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Подразумевая, что в Болгарии выбрали не нового премьера, а буквально сотрясателя основ ЕС. Человека, который способен, например, заморозить кредиты для Украины и блокировать решения ЕС "против России"."Друг Путина" теперь меняет баланс сил в ЕС!Соответствует ли это действительности? Конечно, нет. Никакой "фронды" от нового премьера ждать совершенно не стоит.Тем более что "новый премьер" - это "старый президент". Предыдущие 9 лет именно Румен Радев был бессменным президентом Болгарии, и исправно проводил "курс в НАТО и ЕС".НАТОвский генерал, ставленник олигарховВот что он говорит сам:"Я натовский генерал, я первый болгарин, который закончил военно-воздушную академию в США. Я буду защищать наше евроатлантическое членство", - так Радев анонсировал свою политическую линию, ещё баллотируясь в президенты Болгарии.И в то же время:"Россия не может быть нашим врагом, она освободительница нашего народа."Такие же противоречивые заявления делает Радев по поводу "олигархов":"У Болгарии есть шанс порвать с олигархической системой правления", - заявил он после победы его партии на выборах.Всю свою кампанию он и построил на борьбе с "коррупционной олигархической мафией".Но Радев как раз и является сам ставленником болгарских олигархов и международных ТНК!Его избрание - это результат консенсуса элит. Как местных, так и европейских. Иначе, как все понимают, в Болгарии произошло бы нечто подобное тому, что произошло в Румынии и в Венгрии.Радева либо просто не допустили бы к выборам, либо выдвинули бы против него кого-то, кто будет выполнять волю "генералов ЕС".Болгария - это важный компонент в европейской экономической системе ТНК, поставщик полезных ископаемых и крупный производитель оружия.Другой вопрос - как будет в дальнейшем вести себя Радев. Насколько он всё-таки вынужден будет считаться с волей народа, который откровенно выбрал "пророссийского" кандидата.Биография: США - Болгария - СШАБиография Радева противоречива, как вся история Болгарии и европейских "стран социализма".Вначале Румен Радев был членом Компартии, учился в военном училище в Болгарии . Потом он уехал учиться в эскадронную военную школу "Максвелл" в штате Алабама, США.Потом он вернулся в Болгарию и получил здесь степень доктора военных наук.И далее он вернулся в США и окончил уже академию военно-воздушных сил. Его имя есть на аллее славы академии.Потом он был назначен на должности заместителя командующего, затем командующего ВВС Болгарии. Потом стал президентом, и был им 9 лет.Это человек, прекрасно встроенный в консенсус местных элит и транснациональных компаний (ТНК).Борец с коррупциейТак же, например, как на Украине все политики "сращены" с олигархами - начиная с Леонида Кучмы: и Ющенко, и Юлия Тимошенко, и Порошенко*, и Зеленский.Роли чётко распределены. Украинским "Укроборонпромом" и частью Кабмина сегодня, например, на Украине управляют олигархи Пинчук и Фиала (представитель Сороса на Украине). Другой частью управляет Ахметов. Кроме соросовских, представлены интересы других олигархических кланов Запада (в основном, через наблюдательные советы в госкомпаниях).То же самое - в Болгарии.Как можно "побороть коррупцию", если это - важнейший принцип управления всем постсоветским и постсоциалистическим пространством? Да и в самом "ядре ЕС" коррупция - это норма жизни.Радев уже в 2016 году протестовал против коррупции и против миграции. 9 лет он как президент "боролся с коррупцией" - и вот опять, те же самые предвыборные лозунги.Поэтому то, что Румен Радев "покончит с коррупцией" - это предвыборные сказки, конечно.А вот то, что он попробует налаживать контакты с Россией - это возможно. В какой-то не самой демонстративной форме, но это он может попробовать сделать. Опять же, всем нужны энергоносители из России.Сегодня это называется "прагматики"."Мы прагматики", - говорит в Венгрии Петер Мадьяр."Нужен прагматизм", - заявляет Румен Радев.То есть: "дайте прагматикам энергоносителей, желательно подешевле"."Пророссийский"Но и сам Румен Радев всегда с большой симпатией относился к России.В 2020 году Радев даже собирался в Москву на парад Победы, но уступил давлению руководства ЕС, и не поехал.Но он хотя бы не ездил все эти годы в Киев "поддерживать" Зеленского.Вот примерно так и будет выглядеть политика Болгарии при новом премьере, по крайней мере, прямо сейчас."Революции" не будет, политических "чудес" не будет. Но возможен "тихий саботаж", игнорирование общеевропейского политического "мейнстрима" и шаги в сторону дружбы с Россией.Хорошо уже то, что Болгария хотя бы внешне выступает за диалог с Москвой. Справедливости ради, Румен Радев всегда был за диалог. Вопрос только, позволят ли ему его вести.Миграция и бедностьРумену Рандеву надо решать огромные проблемы Болгарии: убыль населения, бедность и всё ту же коррупцию.За годы "после социализма" Болгария потеряла треть населения! "Высосали" ЕС и США. Уехали, конечно, молодые и перспективные.Болгария - беднейшая страна ЕС, а также имеет самый большой "индекс неравенства" в Евросоюзе.Большое расслоение между городом и селом.Если на Украине на выборах голоса избирателей "покупали" продуктовыми наборами, условно называемыми "гречкой" (пакет популярной крупы обязательно входил в набор) - в Болгарии покупают "дровами".Да, дрова для отопления в сельской местности привозят избирателям перед выборами.В маленьких городах и сёлах очень серьёзная проблема с здравоохранением. Даже снабжение едой и транспортом - проблема.Болгария - чрезвычайно коррумпированная страна.Кто жил на Украине, может примерно представить себе, как с этим обстоят дела в Болгарии. Практически всё происходит за взятку.Так что болгары голосовали не столько "за Радева", сколько против бедности, коррупции и против своей политической элиты."Зелёный носок"Парадокс в том, что Румен Радев - сам из этой же элиты, уже много лет в политике.Но удивительно - благодаря грамотным лозунгам и общему имиджу - генерал, летчик, сам лично не замешан в крупных коррупционных скандалах - воспринимается как "контрэлитный кандидат".Немало поработала на имидж Радева, как ни странно, оппозиция, которая дала ему прозвище "зелёный носок" - намекая на военное прошлое генерала (а это тоже нравилось избирателям!)Оппозиция шла на выборы под "европейскими лозунгами": "болгары вместе с Европой, вперёд!"Болгары же, наоборот, крайне недовольны своим уровнем жизни и политикой ЕС. Недовольны поддержкой войны на Украине, где объединённая Европа воюет с Россией.По сути, это было и голосование против политики ЕС и против войны на Украине."Чей Крым?"Оппозиция еще и подлила масла в огонь, выйдя перед самыми уже выборами с вопросом: "Чей Крым?"Наверное, у блока ПП - ДБ, противников Радева, работали политтехнологи, которые желали им поражения? Бывает же такое. "Засланные казачки".На самом деле, противники Радева оказались настолько далеки от народа, что они даже не удосужились понять и узнать, чем живут и чего хотят простые болгары.Народ хочет дружбы с Россией и совершенно не желает служить интересам Украины.Этот вопрос - "Чей Крым?" - как считается, обеспечил в итоге Радеву такую разгромную победу.Украина и РадевКстати, из-за высказывания Радева: "по факту Крым - российский" в МИД Украины был даже вызван посол Болгарии. Указали на "недопустимость высказываний президента Болгарии Радева".Также Радев выступает и против антироссийских санкций ЕС.С Зеленским у него были проблемные разговоры.Например, Радев говорил Зеленскому, что военного решения этого конфликта нет, а также:"Мы от вас слышим только слово "победа", а слово "мир" не слышим, а хотелось бы"."Отец нации"Но Радев, конечно, не является на самом деле той фигурой, которую придумали и за которую проголосовали люди.Радев - это во многом сейчас фантазийная фигура избирателей. Как и происходит на всех абсолютно выборах.Избиратели рисуют себе "отца нации", которому можно вручить свои сверхожидания.Ну а потом, когда сверхожидания не исполняются, так как это в принципе невозможно, приходит период разочарования.Другой дело, что "сверхожидания" болгар очень просты - покончить уже с политическим хаосом, хотя бы уменьшить коррупцию и постараться наладить отношения с Россией.Но эти простые вопросы очень трудно выполнить. Коррупция - это то, что имманентно свойственно ЕС. Это суть самого Евросоюза.В Болгарии коррупция выглядит такой дикой, потому что это очень бедная страна (как и Украина). Поэтому такие вопиющие последствия, такая разница в доходах.В "культурных странах" больше ресурсов, их пока ещё не все проели, у них богатое колонизаторское прошлое (а у некоторых и настоящее). Есть чем делиться со "средним классом" и есть деньги на дотации для бедных.Кроме того, в самой Болгарии Радева поддержали крупные олигархи, они спонсировали и "народные протесты", и выборы "народного кандидата". Все, как на Украине!Так что риторический вопрос: зачем олигархам уменьшать коррупцию? Они разве что могут уменьшить количество участвующих в этом интересном процессе.Политический хаос - отсюда же, не хватает ресурсов на всех.По поводу отношений с Россией - так пророссийскую свою позицию отрицает даже сам новые премьер.Радев уже заявил, что у Болгарии "европейский путь":"Не вижу, в чем моя позиция пророссийская. Моя позиция всецело проболгарская. Моя позиция проевропейская".Член НАТО и ЕСА самое главное: во главе Болгарии может находиться какой угодно прагматик. Но Болгария - член НАТО и ЕС, поэтому на какие-то радикальные реформы, или хотя бы частичный суверенитет или нормализацию отношений с Россией самой Болгарии вряд ли можно рассчитывать.Да, Радев занял "взвешенную позицию" (на словах). В Болгарии многие считают, что он "услышал народ". Но при всём желании, что-то радикально поменять у Радева не получится. Разве что ЕС и НАТО распадутся.Да, Радев говорит, что хочет восстановить диалог с Россией. Возможно, что это не просто риторика, а он искренне этого хочет. Но что он сможет сделать? Как будет конкретно Болгария "восстанавливать диалог"?Но тем не менее, официально Радева не поздравили большинство стран ЕС. Просто сухо прокомментировали "ждём сотрудничества".Дело в том, что даже только слова "хотим диалога с Россией" звучат как вызов.Его продолжают называть в глобалистской прессе "троянским конём" России. Британская "Телеграф" назвала его "кошмаром для ЕС". В "Политико" отметили, что его позиция по Украине "близка к позициям Москвы".А что, если это и в самом деле произойдёт? И натовский генерал, президент страны, которая, увы, покорно выполняла всё, что хотели в ЕС, взбунтуется и развернётся на 180 градусов?Всё-таки это маловероятно. Но со временем так может произойти.Ведь уже никого не удивляют разговоры о том, что ЕС и НАТО скоро не будет.Ну а пока что Румен Радев будет, как Виктор Орбан - выходить из комнаты общих переговоров стран ЕС "попить кофе", если речь будет идти о поставках оружия или денег Украине.А он так уже и делал! Не ездил на такие встречи. Правда, вместо него документы просто подписывали другие люди.О том, что происходит в ЕС - в статье Никиты Волковича "Роль лунатика в политике. Как Евросоюз рассыпается под давлением правых националистов"*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

Елена Мурзина

