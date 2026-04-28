Хью Купер: американский полковник с орденом Красного Знамени
Советская индустриализация делалась американскими кадрами. На Западе бушевала "Великая депрессия", огромное количество инженеров потеряли работу, предприниматели несли убытки… Развивающийся опережающими темпами СССР был для американцев золотым дном. Повалялся на этом дне и Хью Линкольн Купер, ставший одним из ключевых проектировщиков Днепрогэса
Советская индустриализация делалась американскими кадрами. На Западе бушевала "Великая депрессия", огромное количество инженеров потеряли работу, предприниматели несли убытки… Развивающийся опережающими темпами СССР был для американцев золотым дном. Повалялся на этом дне и Хью Линкольн Купер, ставший одним из ключевых проектировщиков Днепрогэса
Хью Купер родился 28 апреля 1865 года в городке Шелдон округа Хьюстон (нет у нас никаких проблем…) в штате Миннесота.
Отец его был механиком-наладчиком, но почему-то не желал, чтобы сын пошёл по инженерной стезе. Между тем свой первый инженерный проект Хью осуществил в 16 лет – построил 12-метровый каменно-деревянный мост через ручей. Конструкция прослужила 50 лет, но тут надо иметь в виду, что находилась она на территории фермы, т.е. нагрузка на мост вряд ли была большая.
Нормального образования не получил, освоил инженерную специальность самоучкой. После окончания школы работал на железной дороге. Приобретя начальный опыт, он отправился строить мосты в Висконсине. Вскоре он уже возглавил строительство проблемного моста в Чиппева-Фоллс.
В 1891 году Купер заинтересовался гидроэнергетикой и устроился в компанию Stillwell, Bierce, and Smith Vaille в Дейтоне, штат Огайо, которая занималась строительством гидроэлектростанций. Вскоре он уже руководил строительством небольших ГЭС на Ямайке и в Элленвилле и Долгевилле, штат Нью-Йорк. Затем он три года занимался проектированием и строительством электростанции для компании Sao Paulo Tramway, Light & Power Company в Бразилии.
Вернувшись в США, он создал инжиниринговую компанию Cooper Engineering Company и брался уже за полный цикл работ, включая проектирование, строительство и пуско-наладку ГЭС.
Первым крупным его самостоятельным проектом стало строительство электростанции в районе Ниагарского водопада для компании Electrical Development Company of Ontario в Торонто. Биографы Купера отмечают, что тут он столкнулся с политическими сложностями – по какой-то причине канадские власти смотрели на проект скептически и даже враждебно, но он всё же был завершён в 1907 году.
Следующим крупным проектом плотина у города Кеокук на реке Миссисипи. У этого проекта было две особенности.
Во-первых, предыдущие станции Купер строил на быстрых горных речках, тут речь шла о реке равнинной с медленным течением.
Во-вторых, формально плотину строил Инженерный корпус армии США, а компания Купера занималась инженерным сопровождением федерального проекта. С одной стороны, это создавало сложности (бюрократия есть всюду – и в США тоже), с другой – предоставляло широкие возможности и в виде признания и знакомств.
В 1913-14 годах Купер консультировал строительство электростанции на Асуанской плотине в Египте, но работы были прерваны началом Первой Мировой войны.
Во время войны Купер поступил на службу в армию США, получив чин полковника Инженерного корпуса. В этом качестве он занимается строительством плотины Вильсона в Масл-Шолс, штат Алабама. Позже плотина стала частью системы водных путей федеральной компании Управления долины Теннесси (в это время в США шла активная дискуссия, развивать ли государственную либо частную энергетику, Купер работал и на тех, и на этих). Строительство шло ни шатко, ни валко (интерес к ГЭС, которая должна была обеспечить энергией заводы по производству взрывчатки, упал после окончания войны) и завершилось только в 1924 году.
В американских СМИ именно дамба Вильсона рассматривалась как американский аналог Днепрогэса. На момент строительства плотина высотой 42 и длиной 1384 метра была крупнейшей в мире. Соответствующие показатели Днепрогэса – 64 и 760,5 м. По мощности они были примерно равноценные – современная мощность ГЭС Вильсона 663 МВт, Днепрогэс-1 – 667,6 МВт. На момент строительства мощность обеих станций была ниже, но эффективность выше – реки были более полноводными. До вывода Днепрогэса из строя российскими ракетами его включали на несколько часов в день – в часы пик. Вероятно, в США ситуация такая же.
Также Купер спроектировал и построил в 1919 году муниципальную ГЭС города Рочестер на реке Зумбро.
В 1926 году Купер вместе с группой специалистов был приглашён в СССР и назначен главным инженером-консультантом строительства Днепрогэса. Первой об этом сообщила 17 сентября The Washington Post:
Дамба Вильсона в США
"Концессия в размере 60 000 000 долларов США для развития гидроэлектроэнергии на реке Днепр была предложена сегодня американской промышленной группе. Хью Купер из Нью-Йорка сообщил Алексею Ивановичу Рыкову, с которым у него была трёхчасовая конференция, что планы, предусматривающие расходование 60 000 000 долларов, будут приемлемы для американской стороны, если советское правительство сделает первоначальные ассигнования в размере 5 000 000 долларов США на покупку американской техники и оборудования".
О том, что Купер стал главным консультантом по проекту, газета не сообщала, зато Christian Science Monitor назвала его "всемирно известным инженером", что было лестно, но вряд ли соответствовало действительности (США, по сути, страна очень интровертная, и если человек приобрёл известность за пределами родного Шелдона, то это уже федеральный масштаб, а Купер ведь и за границей работал…)
Не знаем, как далось это решение Куперу, которого в Госдепе характеризовали как убеждённого антикоммуниста, но, похоже тут стороны были в равных условиях – в СССР тоже недолюбливали антикоммунистов, но квалифицированная помощь со стороны американского специалиста была важнее.
Кстати – о приглашении. В СССР о Купере знать не знали. Посредником тут выступил весьма интересный персонаж – бизнесмен в сфере торговли фармацевтической продукцией Александр Гумберт. Это уроженец Малороссии, который в 1903 году эмигрировал в США, а в 1920-30 годы активно выступал за установление торговых связей и дипломатических отношений с СССР. Именно он подбирал инженеров для работы в СССР. Купер, кстати, тоже был полезным антикоммунистом – он, так же как Гумберт, выступал за расширение торговых связей с СССР и даже за его признание (которое и последовало уж после завершения строительства Днепрогэса – в 1933 году).
Разумеется, проектирование ГЭС было начато в СССР своими силами, но в России просто не было опыта сооружения столь крупных электростанций. Собственно, его и в США было не так, чтобы очень много – Днепрогэс был одним из крупнейших в мире (это уже построенная в 1936 году дамба Гувера превысила его мощность почти в четыре раза).
Поэтому группа Купера не просто консультировала, а полноценно участвовала в проектировании станции, причём советский проектировщик Иван Александров расценивал его не как конкурента, а как полезного партнёра. Правда, Купер постоянно в Запорожье не торчал – он присутствовал на площадке 1-2 месяца в году.
© commons.wikimedia.orgАкадемик Иван Александров, проектировщик Днепрогэс
© commons.wikimedia.org
Академик Иван Александров, проектировщик Днепрогэс
Надо сказать, что Александров на этапе проектирования возил свой проект в США и показывал его местным специалистам, которые дали ему в целом высокую оценку. Но помощь человека, который знает не только теорию, но и практику всё равно была нужна. По отзывам помощь Купера позволила заметно удешевить строительство.
В США, кстати, позаимствовали не только специалистов – 5 из 9-ти генераторов Днепрогэса изготавливала General Electric, остальные собирали в СССР под американским контролем. Однако советские специалисты, прежде всего – начальник Днепростроя академик Александр Винтер, потребовали увеличения их мощности, что было осуществлено в ходе доработки на ленинградской "Электросиле". При этом Винтер применил невиданную в США сварную конструкцию генератора. Турбины так же были американские – их произвела Newport News Shipbuilding and Drydock Company.
Купер даже принял участие в архитектурном конкурсе на проект турбинного зала ГЭС и его конструктивистский проект был раскритикован, несмотря на то, что в самом СССР конструктивизм был в моде. Интересно, что победил в конкурсе проект конструктивистов братьев Весниных, которые использовали элементы уже складывавшегося сталинского ампира…
Как иностранный специалист он неоднократно встречался с советским руководством и произвёл на Иосифа Сталина положительное впечатление. Американский журналист Томас Хьюз описывал его впечатления о работе в СССР так:
"Купер, человек сухой и осторожный, однажды сказал, что не принимает никаких "измов", кроме старого доброго американского здравого смысла, но добавил, что все советские лидеры, с которыми он имел дело, – включая Иосифа Сталина, – обладали большими интеллектуальными способностями и были привержены улучшению условий жизни с помощью технологий. Он хвалил их прямолинейные деловые отношения и отсутствие коррупции, а также симпатизировал русским рабочим".
А вот зампред правления "Амторга" Гуревич 12 июля 1928 года докладывал о следующих замечаниях Купера к строительству:
© commons.wikimedia.orgХью Купер и Александр Винтер на строительстве Днепрогэса
© commons.wikimedia.org
Хью Купер и Александр Винтер на строительстве Днепрогэса
"Первое – недостаточная механизация работы (целый ряд процессов, которые должны были бы быть произведены машинным трудом, производятся ручным);
Второе – недостаточная производительность труда рабочих, он это приписывает, в частности, тому, что на Днепрострое не проведена система сдельной работы (вероятно оплаты – Авт.);
Третье – раздутые административные штаты; он утверждает, что аппарат главного инженера (…) не знает себе равного в истории строительства гидроэлектрических станций; (…)
Четвёртое – слишком много философствуют, стараясь открыть Америку там, где она давно открыта и где имеется совершенно твёрдый установленный стандарт; он, конечно, не возражает против того, чтобы мы до всего дошли своим умом, но утверждает, что это слишком дорого стоит;
Пятое – недостаточная квалификация технического персонала; (…)
Шестое – слишком большая бюрократизация работы".
Строительство Днепрогэс, 1931 год
Глядя на тяжелейшие условия труда рабочих Купер ожидал увидеть забастовки и даже бунты, но – не увидел, чем был даже несколько разочарован.
Купер, в числе шести американских специалистов, стал первым иностранным гражданином, награждённым орденом Трудового Красного Знамени в 1932 году.
После возвращения в США в 1930 году Купер стал президентом Американо-российской торговой палаты. В Америке, конечно, демократия, но Купера постоянно подозревали в нехорошем. Как же – был в СССР, выступает за торговые отношения… Не иначе тайный коммунист. Компетентные органы США в это не верили, но Куперу пришлось отбиваться от обвинений в коммунистических симпатиях и даже в коммунистической пропаганде на слушаниях в Конгрессе США в 1931 году.
Как и многие другие организаторы строительства он умер в 1937 году, но – в США, от атеросклероза.
