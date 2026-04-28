https://ukraina.ru/20260428/gorit-neftepererabatyvayuschiy-zavod-pvo-nochyu-sbila-pochti-200-vrazheskikh-dronov-nad-rossiey---1078376470.html

Горит нефтеперерабатывающий завод: ПВО ночью сбила почти 200 вражеских дронов над Россией

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 186 беспилотников ВСУ над территорией России, сообщило Минобороны, передает 28 апреля телеграм-канал Украина.ру

2026-04-28T07:50

сво

спецоперация

россия

краснодарский край

туапсе

вооруженные силы украины

украина.ру

минобороны

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065945047_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_137775ae854f834dfbc7c54957377ef0.jpg

Их сбили над территориями Астраханской, Волгоградской, Ростовской, Курской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей.Оперативный штаб Краснодарского края информировал о пожаре, разгоревшемся на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе из-за падения обломков беспилотников. В тушении задействованы 122 человека и 39 единиц техники, в том числе от ГУМЧС России по краю. Пострадавших нет. После сообщений о пожаре на НПЗ в Туапсе открыли пункт временного размещения, информировал глава муниципального округа Сергей Бойко.Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем канале на платформе "Макс" рассказал об уничтожении БПЛА в Каменском районе региона. Он добавил, что информация о пострадавших и разрушениях не поступала, она будет уточняться.Подробнее о ночных атаках - в материале Силы ПВО и мобильные огневые группы вновь отражают атаку беспилотников ВСУ на Севастополь на сайте Украина.ру.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

