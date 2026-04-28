Горит нефтеперерабатывающий завод: ПВО ночью сбила почти 200 вражеских дронов над Россией
2026-04-28T07:50
СВО, Спецоперация, Россия, краснодарский край, Туапсе, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Минобороны
Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 186 беспилотников ВСУ над территорией России, сообщило Минобороны, передает 28 апреля телеграм-канал Украина.ру
Их сбили над территориями Астраханской, Волгоградской, Ростовской, Курской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей.
Оперативный штаб Краснодарского края информировал о пожаре, разгоревшемся на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе из-за падения обломков беспилотников. В тушении задействованы 122 человека и 39 единиц техники, в том числе от ГУМЧС России по краю. Пострадавших нет.
После сообщений о пожаре на НПЗ в Туапсе открыли пункт временного размещения, информировал глава муниципального округа Сергей Бойко.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем канале на платформе "Макс" рассказал об уничтожении БПЛА в Каменском районе региона. Он добавил, что информация о пострадавших и разрушениях не поступала, она будет уточняться.