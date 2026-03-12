https://ukraina.ru/20260312/ii-protiv-podzemnykh-bunkerov-ssha-okhotyatsya-za-novym-glavoy-irana-no-soprotivlenie-ne-sderzhat-1076717975.html

ИИ против подземных бункеров. США охотятся за новым главой Ирана, но сопротивление не сдержать

ИИ против подземных бункеров. США охотятся за новым главой Ирана, но сопротивление не сдержать - 12.03.2026 Украина.ру

ИИ против подземных бункеров. США охотятся за новым главой Ирана, но сопротивление не сдержать

Устранение неугодных: Курбанов о том, как метод ХАМАС спасёт нового лидера Ирана

В четверг, 12 марта, МИД Ирана впервые подтвердило информацию, что новый лидер страны Можтаба Хаменеи был ранен, но чувствует себя хорошо. Таким образом были официально развеяны слухи о его смерти, которые прежде появлялись в СМИ. В начале недели президент США Дональд Трамп заявлял, что новый руководитель Ирана "не продержится долго" без одобрения Вашингтона. США на самом деле обладают всеми средствами для уничтожения иранского лидера, считает старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, политолог Руслан Курбанов. Он отмечает, что существует единственный способ спасти Хаменеи. Какой — смотрите в материале "Украина.ру".

