ИИ против подземных бункеров. США охотятся за новым главой Ирана, но сопротивление не сдержать - 12.03.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260312/ii-protiv-podzemnykh-bunkerov-ssha-okhotyatsya-za-novym-glavoy-irana-no-soprotivlenie-ne-sderzhat-1076717975.html
ИИ против подземных бункеров. США охотятся за новым главой Ирана, но сопротивление не сдержать
ИИ против подземных бункеров. США охотятся за новым главой Ирана, но сопротивление не сдержать - 12.03.2026 Украина.ру
ИИ против подземных бункеров. США охотятся за новым главой Ирана, но сопротивление не сдержать
Устранение неугодных: Курбанов о том, как метод ХАМАС спасёт нового лидера Ирана
2026-03-12T20:59
2026-03-12T20:59
иран
сша
вашингтон
али хаменеи
дональд трамп
хамас
мид
украина.ру
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/0c/1076717852_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_47e8a74c5d51dcd5a37ba865b3b7221e.png
В четверг, 12 марта, МИД Ирана впервые подтвердило информацию, что новый лидер страны Можтаба Хаменеи был ранен, но чувствует себя хорошо. Таким образом были официально развеяны слухи о его смерти, которые прежде появлялись в СМИ. В начале недели президент США Дональд Трамп заявлял, что новый руководитель Ирана "не продержится долго" без одобрения Вашингтона. США на самом деле обладают всеми средствами для уничтожения иранского лидера, считает старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, политолог Руслан Курбанов. Он отмечает, что существует единственный способ спасти Хаменеи. Какой — смотрите в материале "Украина.ру".
иран
сша
вашингтон
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/0c/1076717852_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d99aac05b0fce169899ce382de73c1bc.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
иран, сша, вашингтон, али хаменеи, дональд трамп, хамас, мид, украина.ру, видео, видео
Иран, США, Вашингтон, Али Хаменеи, Дональд Трамп, ХАМАС, МИД, Украина.ру, Видео

ИИ против подземных бункеров. США охотятся за новым главой Ирана, но сопротивление не сдержать

20:59 12.03.2026
 
Читать в
ДзенTelegram
Устранение неугодных: Курбанов о том, как метод ХАМАС спасёт нового лидера Ирана
В четверг, 12 марта, МИД Ирана впервые подтвердило информацию, что новый лидер страны Можтаба Хаменеи был ранен, но чувствует себя хорошо.
Таким образом были официально развеяны слухи о его смерти, которые прежде появлялись в СМИ.
В начале недели президент США Дональд Трамп заявлял, что новый руководитель Ирана "не продержится долго" без одобрения Вашингтона.
США на самом деле обладают всеми средствами для уничтожения иранского лидера, считает старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, политолог Руслан Курбанов.
Он отмечает, что существует единственный способ спасти Хаменеи.
Какой — смотрите в материале "Украина.ру".
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ИранСШАВашингтонАли ХаменеиДональд ТрампХАМАСМИДУкраина.руВидео
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
20:59ИИ против подземных бункеров. США охотятся за новым главой Ирана, но сопротивление не сдержать
20:57"Герани" второй раз за день атакуют цели в Запорожье
20:51‼ Российские войска закрепились в Гришино и продвигаются к Доброполью
20:48В Севастополе продолжается отражение налёта вражеских БПЛА
20:38Иран перехватил инициативу. Чем и когда завершится война на Ближнем Востоке
20:19Украинский спортсмен не смог дослушать гимн России на чемпионате Европы
20:10БПЛА атаковали муниципалитеты Белгородской области. Новости к этому часу
19:53На Украине массово жалуются на новую российскую видеоигру про десант в Гостомеле
19:46Украина отдаёт НАТО дефицитные дроны, потому что не может отказать Трампу
19:38ВС РФ успешно продвигаются в ДНР
19:33Проплатили ещё 2 года войны! Что пытаются успеть элиты в ЕС, пока умирают люди на Украине — Суслов
19:14Вдова Хаменеи жива, Минэнерго США извиняется за фейк. Новости к этому часу
18:41Уроженку Украины лишили российского гражданства, ФРГ опасна для иностранцев. Новости к этому часу
18:30Первое обращение Хаменеи. Итоги 12 марта
18:11БПЛА ВСУ атаковали медучреждение в ДНР - 18 погибших и раненых медиков
18:07Украина конструирует свой "железный купол", над Белгородом сработала система ПВО. Главное к этому часу
17:58Обстановка на Днепропетровском направлении: ВС РФ продвигаются, ВСУ копят резервы
17:51КСИР объявил об ответных ударах по США и Израилю, Трамп хвастается нефтедолларами. Новости к 18.00
17:39Украина пытается добиться полной энергетической блокады Венгрии
17:35Подготовка к апокалипсису. Что делают в Китае на фоне ближневосточной войны
Лента новостейМолния