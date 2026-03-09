https://ukraina.ru/20260309/shirokiy-okhvat-krasnogo-limana-ekspert-ob-uspeshnom-prodvizhenii-vs-rf-vdol-severskogo-dontsa-1076554162.html

Широкий охват Красного Лимана: эксперт об успешном продвижении ВС РФ вдоль Северского Донца

Широкий охват Красного Лимана: эксперт об успешном продвижении ВС РФ вдоль Северского Донца - 09.03.2026 Украина.ру

Широкий охват Красного Лимана: эксперт об успешном продвижении ВС РФ вдоль Северского Донца

Бойцы "Запада" активно продвигаются вдоль берега Северского Донца, формируя с северо-запада широкий охват Красного Лимана. Освобождение Дробышево существенно осложнило оборону ВСУ на подступах к Святогорску. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

Алехин рассказал про обстановку на Краснолиманском направлении на минувшей неделе. "По итогам февраля, несмотря на заявления [главкома ВСУ Александра] Сырского об отсутствии прогресса у армейских подразделений "Запад", наши бойцы ведут упорное продвижение вдоль берега Северского Донца, формируя широкий охват Красного Лимана с северо-запада", — заявил эксперт.Он уточнил, что эти сведения подтверждены кадрами с места боев. "Так, на рубеже Александровка — Грековка штурмовым группам ВС РФ удалось закрепиться на подступах к Коровьему Яру и завязать бои в центре Александровки", — сообщил аналитик.По словам эксперта, успех ВС РФ имеет каскадный эффект. "Юго-восточнее силы противника были оттеснены от позиций у Соснового, Яровой, а из Дробышева вообще выбиты, что существенно осложнило оборону подступов к Святогорску", — подытожил автор материала.Полный текст авторской статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Под плотным огневым прикрытием авиации идут бои на всех участках фронта" на сайте Украина.ру.О любви к Родине, выборе между культурным и реальным фронтами, влиянии войны на личность, боевых задачах и проблемах киноиндустрии — в материале Игоря Гомольского "Режиссер и военнослужащий Кирилл Мировой: Когда война закончится нашей победой, я вернусь к творчеству" на сайте Украина.ру.

