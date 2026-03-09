Широкий охват Красного Лимана: эксперт об успешном продвижении ВС РФ вдоль Северского Донца - 09.03.2026 Украина.ру
Широкий охват Красного Лимана: эксперт об успешном продвижении ВС РФ вдоль Северского Донца
Широкий охват Красного Лимана: эксперт об успешном продвижении ВС РФ вдоль Северского Донца - 09.03.2026 Украина.ру
Широкий охват Красного Лимана: эксперт об успешном продвижении ВС РФ вдоль Северского Донца
Бойцы "Запада" активно продвигаются вдоль берега Северского Донца, формируя с северо-запада широкий охват Красного Лимана. Освобождение Дробышево существенно осложнило оборону ВСУ на подступах к Святогорску. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Алехин рассказал про обстановку на Краснолиманском направлении на минувшей неделе. "По итогам февраля, несмотря на заявления [главкома ВСУ Александра] Сырского об отсутствии прогресса у армейских подразделений "Запад", наши бойцы ведут упорное продвижение вдоль берега Северского Донца, формируя широкий охват Красного Лимана с северо-запада", — заявил эксперт.Он уточнил, что эти сведения подтверждены кадрами с места боев. "Так, на рубеже Александровка — Грековка штурмовым группам ВС РФ удалось закрепиться на подступах к Коровьему Яру и завязать бои в центре Александровки", — сообщил аналитик.По словам эксперта, успех ВС РФ имеет каскадный эффект. "Юго-восточнее силы противника были оттеснены от позиций у Соснового, Яровой, а из Дробышева вообще выбиты, что существенно осложнило оборону подступов к Святогорску", — подытожил автор материала.Полный текст авторской статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Под плотным огневым прикрытием авиации идут бои на всех участках фронта" на сайте Украина.ру.О любви к Родине, выборе между культурным и реальным фронтами, влиянии войны на личность, боевых задачах и проблемах киноиндустрии — в материале Игоря Гомольского "Режиссер и военнослужащий Кирилл Мировой: Когда война закончится нашей победой, я вернусь к творчеству" на сайте Украина.ру.
Новости
Широкий охват Красного Лимана: эксперт об успешном продвижении ВС РФ вдоль Северского Донца

05:30 09.03.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБатальонно-тактическая группа "Каштана" спецназа "Ахмат" МО РФ
Батальонно-тактическая группа Каштана спецназа Ахмат МО РФ - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Бойцы "Запада" активно продвигаются вдоль берега Северского Донца, формируя с северо-запада широкий охват Красного Лимана. Освобождение Дробышево существенно осложнило оборону ВСУ на подступах к Святогорску. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Алехин рассказал про обстановку на Краснолиманском направлении на минувшей неделе. "По итогам февраля, несмотря на заявления [главкома ВСУ Александра] Сырского об отсутствии прогресса у армейских подразделений "Запад", наши бойцы ведут упорное продвижение вдоль берега Северского Донца, формируя широкий охват Красного Лимана с северо-запада", — заявил эксперт.
Он уточнил, что эти сведения подтверждены кадрами с места боев. "Так, на рубеже Александровка — Грековка штурмовым группам ВС РФ удалось закрепиться на подступах к Коровьему Яру и завязать бои в центре Александровки", — сообщил аналитик.
По словам эксперта, успех ВС РФ имеет каскадный эффект. "Юго-восточнее силы противника были оттеснены от позиций у Соснового, Яровой, а из Дробышева вообще выбиты, что существенно осложнило оборону подступов к Святогорску", — подытожил автор материала.
Полный текст авторской статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Под плотным огневым прикрытием авиации идут бои на всех участках фронта" на сайте Украина.ру.
О любви к Родине, выборе между культурным и реальным фронтами, влиянии войны на личность, боевых задачах и проблемах киноиндустрии — в материале Игоря Гомольского "Режиссер и военнослужащий Кирилл Мировой: Когда война закончится нашей победой, я вернусь к творчеству" на сайте Украина.ру.
