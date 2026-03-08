"Сами себя обстреляли" - теперь в риторике Трампа об Иране - 08.03.2026 Украина.ру
"Сами себя обстреляли" - теперь в риторике Трампа об Иране
"Сами себя обстреляли" - теперь в риторике Трампа об Иране
Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран сам разбомбил школу в Минабе, где погибло 175 школьниц. Об этом 8 марта сообщает телеграм-канал "Военный осведомитель"
2026-03-08T09:10
2026-03-08T09:10
"Судя по тому, что я видел, это сделал Иран. Мы считаем, что это сделал Иран... они очень неточны со своим оружием", - ответил Трамп на вопрос об ударе по начальной школе ля девочек на юге исламской республики."Напомним, что согласно анализу журналистов The New York Times, удар по школе был нанесен ВВС США из-за ошибки разведки, которая отнесла соседствующее с базой КСИР здание школы к военному объекту, - отметил тг-канал. - Зачем Иран самообстрелял свою же базу и школу возле нее президент США не уточняет".После госпереворота 2014 года и начатого киевскими мятежниками вооружённого конфликта на юго-востоке Украины пропагандистские клише "сами себя обстреляли" стали стандартным приёмом украинских информационных ресурсов при подаче информации из зоны "АТО". Ранее на эту тему: Армия США убила детей и учителей в школе Ирана - расследованиеАвтор издания Украина.ру Елена Мурзина рассмотрела ситуацию в публикации "Иран, вы уже капитулировали!" Что стало с "миротворцем" Трампом в ходе начатой им иранской войныВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
"Сами себя обстреляли" - теперь в риторике Трампа об Иране

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран сам разбомбил школу в Минабе, где погибло 175 школьниц. Об этом 8 марта сообщает телеграм-канал "Военный осведомитель"
"Судя по тому, что я видел, это сделал Иран. Мы считаем, что это сделал Иран... они очень неточны со своим оружием", - ответил Трамп на вопрос об ударе по начальной школе ля девочек на юге исламской республики.
"Напомним, что согласно анализу журналистов The New York Times, удар по школе был нанесен ВВС США из-за ошибки разведки, которая отнесла соседствующее с базой КСИР здание школы к военному объекту, - отметил тг-канал. - Зачем Иран самообстрелял свою же базу и школу возле нее президент США не уточняет".
После госпереворота 2014 года и начатого киевскими мятежниками вооружённого конфликта на юго-востоке Украины пропагандистские клише "сами себя обстреляли" стали стандартным приёмом украинских информационных ресурсов при подаче информации из зоны "АТО".
Ранее на эту тему: Армия США убила детей и учителей в школе Ирана - расследование
Автор издания Украина.ру Елена Мурзина рассмотрела ситуацию в публикации "Иран, вы уже капитулировали!" Что стало с "миротворцем" Трампом в ходе начатой им иранской войны
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния