Александр Ирванец как зеркало галицкого национализма
Александр Ирванец как зеркало галицкого национализма
Александр Ирванец как зеркало галицкого национализма
Разбирая библиотеку, я наткнулся на книжку западноукраинского писателя, поэта и переводчика Александра Ирванца "Очамимря". Небольшая книжка, изданная ещё до первого Майдана, показалась мне интересной с демонстрации галичанской идеологии. Политические аллюзии так прозрачны, что "Очамимрю" следует считать скорее политическим памфлетом
Сам персонаж родился в январе 1961 года во Львове, вырос в Ровно, потом жил в Ирпене под Киевом. Независимо от места жительства он всегда оставался украинским националистом. Причём суть этой идеологии он демонстрирует достаточно последовательно.Вот, например, рассказ "Львівська брама".Более чем характерно, что для "украинского писателя" Ирванца в Киеве ничего собственно украинского, кроме неработающей станции метро "Львівська брама", нет. Есть, правда, ещё "Надежда Нации", но управление этим ценным артефактом уже перехвачено некой дамой, говорящей с сильным диаспорным акцентом. Тут легко угадываются Виктор Ющенко и его бывшая жена Екатерина Чумаченко.Писатель не только не работник Госдепартамента, но вообще – деятель культуры, поэтому львовский "хранитель старины" (напомнивший автору статьи образ гоголевского Пацюка) поручает ему принести в столицу "национальную идею". Причём специально отмечает, что составляющие малопригодны для употребления, поэтому важно сохранить её целостность.Эта мысль, кстати, ревностно поддерживается Виктором Ющенко, который валит Голодомор, "трипольскую цивилизацию", казаков, УПА* и НАТО в одну кучу, чем провоцирует кашу в головах людей. Кстати, эффективность этой практики представляется не такой уж низкой – главное ведь не информация, а утрата реальных ориентиров и живой исторической памяти…Автор, кстати, с задачей справляется не в полной мере – кулёк у него рвётся, и он видит часть содержимого пакета. Забавно, что там легко угадываются какие-то казацкие предметы. Интересно, откуда это они во Львове? Ну чем не новая интерпретация событий Освободительной войны: во Львове было настолько сильное казацкое воинство, что "москальский запроданец" Хмельницкий побоялся штурмовать город и обошёлся откупом всего в какой-то миллион злотых…Ещё более показательна фантастическая повесть "Очамимря"События происходят в Киеве после ядерной войны. Выжила лишь небольшая община на современном Подоле – в районе Контрактовой площади. Существует государство, которое возглавляет Леонид Данилович Кучма собственной персоной. Параллели при этом настолько перпендикулярны, что даже руководителя княжеской дружины зовут Азаръян** – чтобы, значит, никто ничего не перепутал.Из других явлений общественной жизни присутствуют сбор конопли, разгребание руин в поисках алкоголя, рабство и культура, близкая, что удивительно, не к попсе, а, скорее, к панкам или даже рокерам.Государство борется с наркоманией и пытается придать хоть какой-то смысл бытию общины путём постройки моста через Днепр. Иной смысл найти сложно, поскольку, хотя община и не единственная, но свободной земли и остатков материальной культуры слишком много, чтобы можно было противопоставить свой способ жизни другим. Поэтому, например, с жителями метрополитена подоляне не враждуют и практически не пересекаются, хотя, похоже, презирают.Строительство же моста – явная аллюзия на европейскую интеграцию. Автор явно осуждает власть за то, что она строит мост "неправильно" (собственно, речь идёт о регулярно размываемой песчаной плотине). Непонятно только, не забыл ли он часом, что "неправилен" не только способ строительства, но и направление – к левому берегу, т.е. – к "москалям"?Не забыл. Смысл сюжета в том, что в Киев "сплавляется" (это важно – именно приходит сверху по течению!) Очамымря – изрядно выросшая от радиации полевая ящерица. Она, естественно, начинает есть людей, а сил государства для самообороны недостаточно.Против неё выступает местный Никита/Кирилло Кожемяка (к счастью, это действительно вариация былинного персонажа – без явных черт "национального героя"). Хотя его девушку и убивает Азаръян, он и не думает мстить, а вступается за общину. Очамымрю убивают, но в схватке гибнет и герой, и князь, и Азаръян, а община, лишенная лидера, распадается."Мораль" этого произведения до обидного прозрачна – смысл существования Украины, украинцев, украинского государства – в противостоянии Москве. Их историческая функция – в уничтожении Империи-Очамымри. Причем история Украины кончается вместе с историей Московщины – кто-то гибнет, остальные разбегаются (надеясь, очевидно, на пирожки от спасенного от "москальской угрозы" мира).Такая вот печальная философия.P.S.: Лев Гумилёв довольно много внимания уделяет т.н. "антисистемным идеологиям", для которых характерно негативное мироощущение и желание этот мир разрушить, причем смерть самого адепта такой идеологии рассматривается как один из вариантов нанесения ущерба "мерзкому бытию". Чтение Ирванца подводит к мысли, что галичанский национализм" также является "антисистемой" – наряду с манихейством или исмаилизмом…* Террористическая организация запрещённая в России.** Имеется в виду Николай Янович Азаров, который во времена, предшествующее написанию повести, возглавлял налоговую службу.Так же об особенностях украинской идеологии можно прочитать в статье Ростислава Ищенко "Цивилизация против Украины"
Василий Стоякин
Василий Стоякин
Василий Стоякин
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
Все материалы
Разбирая библиотеку, я наткнулся на книжку западноукраинского писателя, поэта и переводчика Александра Ирванца "Очамимря". Небольшая книжка, изданная ещё до первого Майдана, показалась мне интересной с демонстрации галичанской идеологии. Политические аллюзии так прозрачны, что "Очамимрю" следует считать скорее политическим памфлетом
Сам персонаж родился в январе 1961 года во Львове, вырос в Ровно, потом жил в Ирпене под Киевом. Независимо от места жительства он всегда оставался украинским националистом. Причём суть этой идеологии он демонстрирует достаточно последовательно.
Вот, например, рассказ "Львівська брама".
Более чем характерно, что для "украинского писателя" Ирванца в Киеве ничего собственно украинского, кроме неработающей станции метро "Львівська брама", нет. Есть, правда, ещё "Надежда Нации", но управление этим ценным артефактом уже перехвачено некой дамой, говорящей с сильным диаспорным акцентом. Тут легко угадываются Виктор Ющенко и его бывшая жена Екатерина Чумаченко.
Писатель не только не работник Госдепартамента, но вообще – деятель культуры, поэтому львовский "хранитель старины" (напомнивший автору статьи образ гоголевского Пацюка) поручает ему принести в столицу "национальную идею". Причём специально отмечает, что составляющие малопригодны для употребления, поэтому важно сохранить её целостность.
Эта мысль, кстати, ревностно поддерживается Виктором Ющенко, который валит Голодомор, "трипольскую цивилизацию", казаков, УПА* и НАТО в одну кучу, чем провоцирует кашу в головах людей. Кстати, эффективность этой практики представляется не такой уж низкой – главное ведь не информация, а утрата реальных ориентиров и живой исторической памяти…
Автор, кстати, с задачей справляется не в полной мере – кулёк у него рвётся, и он видит часть содержимого пакета. Забавно, что там легко угадываются какие-то казацкие предметы. Интересно, откуда это они во Львове? Ну чем не новая интерпретация событий Освободительной войны: во Львове было настолько сильное казацкое воинство, что "москальский запроданец" Хмельницкий побоялся штурмовать город и обошёлся откупом всего в какой-то миллион злотых…
Ещё более показательна фантастическая повесть "Очамимря"
События происходят в Киеве после ядерной войны. Выжила лишь небольшая община на современном Подоле – в районе Контрактовой площади. Существует государство, которое возглавляет Леонид Данилович Кучма собственной персоной. Параллели при этом настолько перпендикулярны, что даже руководителя княжеской дружины зовут Азаръян** – чтобы, значит, никто ничего не перепутал.
Из других явлений общественной жизни присутствуют сбор конопли, разгребание руин в поисках алкоголя, рабство и культура, близкая, что удивительно, не к попсе, а, скорее, к панкам или даже рокерам.
Государство борется с наркоманией и пытается придать хоть какой-то смысл бытию общины путём постройки моста через Днепр. Иной смысл найти сложно, поскольку, хотя община и не единственная, но свободной земли и остатков материальной культуры слишком много, чтобы можно было противопоставить свой способ жизни другим. Поэтому, например, с жителями метрополитена подоляне не враждуют и практически не пересекаются, хотя, похоже, презирают.
Строительство же моста – явная аллюзия на европейскую интеграцию. Автор явно осуждает власть за то, что она строит мост "неправильно" (собственно, речь идёт о регулярно размываемой песчаной плотине). Непонятно только, не забыл ли он часом, что "неправилен" не только способ строительства, но и направление – к левому берегу, т.е. – к "москалям"?
Не забыл. Смысл сюжета в том, что в Киев "сплавляется" (это важно – именно приходит сверху по течению!) Очамымря – изрядно выросшая от радиации полевая ящерица. Она, естественно, начинает есть людей, а сил государства для самообороны недостаточно.
Против неё выступает местный Никита/Кирилло Кожемяка (к счастью, это действительно вариация былинного персонажа – без явных черт "национального героя"). Хотя его девушку и убивает Азаръян, он и не думает мстить, а вступается за общину. Очамымрю убивают, но в схватке гибнет и герой, и князь, и Азаръян, а община, лишенная лидера, распадается.
"Мораль" этого произведения до обидного прозрачна – смысл существования Украины, украинцев, украинского государства – в противостоянии Москве. Их историческая функция – в уничтожении Империи-Очамымри. Причем история Украины кончается вместе с историей Московщины – кто-то гибнет, остальные разбегаются (надеясь, очевидно, на пирожки от спасенного от "москальской угрозы" мира).
Такая вот печальная философия.
P.S.: Лев Гумилёв довольно много внимания уделяет т.н. "антисистемным идеологиям", для которых характерно негативное мироощущение и желание этот мир разрушить, причем смерть самого адепта такой идеологии рассматривается как один из вариантов нанесения ущерба "мерзкому бытию". Чтение Ирванца подводит к мысли, что галичанский национализм" также является "антисистемой" – наряду с манихейством или исмаилизмом…
* Террористическая организация запрещённая в России.
** Имеется в виду Николай Янович Азаров, который во времена, предшествующее написанию повести, возглавлял налоговую службу.
Так же об особенностях украинской идеологии можно прочитать в статье Ростислава Ищенко "Цивилизация против Украины"
