Цивилизация против Украины

Термин русофобия существовал давно (активно использовался с середины XIX века, а описываемое им явление, хоть и под другими именами, отмечалось в работах русских публицистов с конца XVIII века).

2025-10-30T19:56

Он был, в основном, обращён к Западу, который русских боялся и ненавидел, для которого русофобия стала важной составной частью международной жизни, одной из основ внешней политики западных государств.Политика, основанная на русофобии, наносила Западу регулярный ущерб. Например, кайзеровская Германия могла спокойно существовать, развиваться и успешно конкурировать с Британией, если бы не немотивированная ненависть Вильгельма II к России, благодаря которой только и стала возможной русско-англо-французская Антанта. Да и современный ЕС вполне мог уже лет двадцать, как быть активным и успешным геополитическим соперником США, раньше Китая стать третьей сверхдержавой, если бы не страдал клинической русофобией, толкавшей его в объятия США, решавших свои проблемы за счёт европейских ресурсов.Русофобия опасна прежде всего для её носителей, хоть и России радости не доставляет.Термин украинофоб бандеровцы начали активно использовать с конца восьмидесятых годов ХХ века. Этим термином они обозначали жителей УССР, не считавших благом суверенизацию Украины и отвергавших националистическую идеологию. Затем он приобрёл расширительное толкование и стал использоваться в международной жизни для описания российской политики на украинском направлении.При этом украинофобией объявлялось простое желание говорить по-русски – на родном, от рождения, языке большинства жителей УССР, а в последующем и Украины. По мере радикализации украинского национализма украинофобскими стали считаться взгляды, которые поначалу декларировались украинскими националистами в качестве патриотических. Например, Бандера, которого сами националисты до конца 90-х числили коллаборационистом (поэтому улица Петлюры в Киеве появилась ещё в 90-е годы, а улица Бандеры только после бандеровского путча 2014 года), после прихода Ющенко к власти вдруг стал "национальным героем", так же, как и другие украинские лакеи Гитлера.Затем националисты "реабилитировали" дивизию СС "Галиция" и практически все бандеровские структуры. Объяснили просто – их не осудил Нюрнбергский трибунал. Можно подумать он осудил вишистов или квислинговцев, или словацкий режим монсеньора Йозефа Тисо. В Нюрнберге и Муссолини не осудили. Это был суд конкретно над германским нацизмом, а коллаборационистов судили суды их собственных государств.В общем, вскоре после 2014 года даже лёгкая неприязнь к германскому нацизму стала считаться признаком украинофобии. Именно таким образом украинские националисты, по словам местного боксёра-"интеллектуала" и по совместительству мэра столицы Виталия Кличко "окрасили себя в те цвета, в которые окрасили".Тем не менее, они с пеной у рта отрицали и отрицают нацистскую сущность своего режима, ссылаясь не только и даже не столько на "президента-еврея" (в последнее время всё реже), сколько на свою приверженность "демократическим западным ценностям" (как будто нацизм родился не на Западе). Как к "демократическим ценностям" относится приход к власти при помощи вооружённого переворота и развязывания гражданской войны, в ходе которых массово уничтожались несогласные с "ценностями майдана" не могут объяснить даже "раскаявшиеся" и перебравшиеся в Россию бандеровцы. Они просто "забывают" факт стрельбы по "Беркуту", по своим подельникам из "небесной сотни", сожжение одесситов, убийства в Мариуполе, зачистку Днепропетровска в 2014 году командой Коломойского*, выписавшей (по определению нацистских бандитов Корбана и Филатова) тысячи "билетов в один конец" всем, кого подозревали в оппонировании майдану. О том, насколько эффективно была проведена ими зачистка Днепропетровска свидетельствует хотя бы тот факт, что из крупных городов Восточной и Центральной Украины, включая Киев, только Днепропетровск почти не дал после 2014 года заметную политическую эмиграцию в Россию – эмигрировать стало некому, все упокоились в ближайших к городу посадках.Задолго до обещания Порошенко* загнать детей Донбасса в подвалы, задолго до начала массированного наступления на ДНР/ЛНР подкреплённой нацистскими батальонами украинской армии, задолго до формального начала Гражданской войны, на Украине уже были тысячи убитых ради "демократических ценностей". Постепенно тысячи превратились в миллионы.Но бандеровцы, как укрепившиеся на Украине, так и не вписавшиеся в местный режим и перебравшиеся осваивать Россию, продолжают бредить "демократией", а также в доказательство того, что они "не нацисты" объяснять, что читают не только Ницше, но и Фрейдом, которого Гитлер вообще человеком на считал, не брезгуют, а вот любимый композитор фюрера Вагнер им не нравится и акварели они не пишут. Вообще им больше нравятся психоделические тексты "современных" "писателей" и "философов", такая же "музыка" и такие же "картины", без смысла и содержания, зато написанные агрессивно-яркими красками.В общем, у каждого бандеровца всегда наготове ворох доказательств, что они "не нацисты". Только вот, памятник Пушкину в Одессе закрыли щитами и, если ВС РФ не успеют освободить поэта из бандеровского плена, уничтожат, как уничтожили массу памятников советским и русским воинам, защищавшим страну в самых разных войнах в последние несколько столетий, полководцам, государственным и общественным деятелям, поэтам, писателям, художникам, которые родились, жили, творили, совершали подвиги и умирали в губерниях Российской империи и областях СССР, позднее, по нелепому недоразумению, ставших Украиной. Бандеровцы даже не скрывают, что сносят всё это, чтобы вытравить у будущих поколений память о своей русской истории, превратить их в послушных нацистским вождям зомби, кровью которых так выгодно торговать. "Европейские ценности" никак не мешают продавать её западным союзникам оптом и в розницу.Они не хотят или не могут понять, или делают вид, что не понимают, что нацизм – это не обязательно свастика, не обязательно Гитлер и не обязательно немцы, а жертвы не обязательно евреи. Символика может быть любой, и вождём можно провозгласить кого хочешь, и народом-господином, состоящим из "сверхчеловеков" (юберменшей) можно назначить любой народ, и в "недочеловеки" (унтерменши) записать кого угодно.Нацизм очень просто отличить от любых здоровых национальных течений. Он всегда воюет с цивилизацией, как таковой. Он с равным упоением будет уничтожать Пушкина и Шекспира, чтобы "расчистить дорогу" "национальным поэтам", он снесёт памятники, разрушит города и убьёт любое количество людей, ради идеи собственного господства, этой же идеей оправдает свои действия и заявит, что они "первые напали", так как жили и творили на той территории, которую очередной нацизм присмотрел для себя. Самим фактом своего существования они опровергали нацистские теории, а значит, в соответствии с этими теориями, должны были быть уничтожены.Цель украинского нацизма утвердить себя за счёт цивилизации. В данном случае русской цивилизации, но и цивилизации вообще. В 2014 году, на пике самоуверенности от своих "побед" на майдане и в Донбассе, нацисты грозили, что, разобравшись с русскими, возьмутся за поляков. С русскими не разобрались, до поляков руки не дошли, зато венгров третируют который год.Покровители бандеровцев убеждают Европу, что украинские нацисты защищают её от "страшных русских". На самом деле это русские защищают цивилизацию, в том числе и европейскую от нацистских дикарей, в том числе украинских, но и собственно европейских тоже.В Москве некогда переименованный Брянский вокзал, так по сей день и остаётся Киевским, гостиница Украина и бульвар Шевченко не поменяли своего наименования. Не потому, что мы в восторге от поэтического или художественного творчества малороссийского "самородка". Потому, что мы – цивилизация, а цивилизация возникает и расцветает там, где чтут свою историю, а не дрожат перед ней.Мы живём в своей цивилизации, и нам не надо стирать её материальные следы, чтобы чувствовать себя на своей земле. Нацизм создаёт себе придуманный мир, а затем судорожно, ценой миллионов жизней, пытается загнать реальность в прокрустово ложе своего убогого воображения.Цивилизация – всегда величие. Нацизм – всегда завистливое убожество, желающее стать великим за счёт уничтожения всего, что выше. Поэтому нацизм всегда стремится уничтожить цивилизацию. Поэтому, борясь с украинским нацизмом мы спасаем всю человеческую цивилизацию от стремящихся её уничтожить культурно-ничтожных дикарей.О своеобразных нацистских чертах в современной Европе - в статье Павла Волкова "Защитники нации и свободы. Как ультраправые "заразились" либертарианством, а либертарианцы — шовинизмом"*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

