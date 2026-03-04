https://ukraina.ru/20260304/okno-vozmozhnostey-mozhet-li-sostoyatsya-sdelka-s-ssha-i-ukrainoy-posle-ataki-na-iran-1076365560.html

Окно возможностей. Может ли состояться сделка с США и Украиной после атаки на Иран?

Американская атака на Иран, совершенная во время переговорного процесса, поднимает вопрос и об украинских переговорах. Можно ли договорится с тем, кто ведет себя так и о чем вообще договариваться?

Есть мнение, что вероломность Дональда Трампа делает любые попытки договориться бессмысленными, а похищение венесуэльского президента Николаса Мадуро и убийство иранского аятоллы Али Хаменеи — это новый невиданный доселе этап истории, когда действует только право сильного. Действует, к сожалению, действительно только право сильного, но после историй с Слободаном Милошевичем, Саддамом Хусейном, Муамаром Каддафи и даже Виктором Януковичем (он просто, как и Башар Асад, успел убежать) странно говорить, что сейчас что-то принципиально изменилось. Тем не менее, как тогда приходилось договариваться, так и сейчас, исходя из понимания кто чего стоит, тоже придется. Иначе война не закончится никогда, а это невозможно.Есть мнение, что рост цен на нефть, вызванный кризисом на Ближнем Востоке, наполнит особенно проблемный в этом году государственный бюджет, а значит Россия сможет еще воевать. Сможет конечно. Но вопрос в том, что, если не с 2023 года, то уж с 2024-го точно стороны воюют за позиции на переговорах и именно в них будет определена победа. Украина давно отказалась от нереалистичных планов выхода на границы 1991 года и "кофе на ялтинской набережной", а Россия сняла требования по четырем областям в их административных границах и "если что, потребуем пятую". Для России война сейчас идет за контроль над славянско-краматорской агломерацией и той частью Запорожской области, которую получится занять до подписания мирного договора. Для Украины — за гарантии безопасности, которые не позволят России в будущем повторить СВО, и за деньги на восстановление. Личные мотивы Владимира Зеленского касательно собственной безопасности сейчас оставляем за скобками и говорим исключительно о государственных интересах. Гуманитарные вопросы также оставляем за скобками, понимая, что русский язык, церковь и все остальное будет только на контролируемых Россией территориях. Даже гипотетическая отмена Украиной дискриминационных законов и принятие европейского законодательства по меньшинствам не вернет все как было, а преследовать русскоязычных и священников всегда можно за придуманную госизмену. Рост цен на нефть и дефицит западного ПВО для Украины — фактор улучшения переговорных позиций для РФ, но не повод считать, что ВСУ вот-вот разбегутся и "осталось чуть-чуть".Давит или не давит?Итак, ближайшая встреча делегаций должна состояться 5-6 марта. По словам Дмитрия Пескова, ясности по срокам пока нет, но Зеленский утверждает, что их никто не сдвигал. Ясно, что местом встречи Абу-Даби стать не сможет, поэтому обсуждаются варианты Турции или Швейцарии.Что мы имеем к этим предположительным датам?Перед второй Женевой (когда украинская делегация встречалась с американцами без россиян) Трамп позвонил Зеленскому и, по данным Axios, сообщил, что хочет завершить войну через месяц. Зеленский снова завел канитель о личной встрече с Владимиром Путиным, на что Трамп ответил, что займется ее организацией, если на следующем раунде переговоров будет достигнут прогресс. Под "прогрессом" ничего, кроме выхода ВСУ из Донбасса, в данном контексте подразумеваться не может. Американский президент стоит на своей позиции — "саммит ради саммита" проводить нет смысла. Песков же подыграл Трампу, заявив о возможности проведения такой встречи, но только для подписания согласованного заранее финального соглашения.Здесь мы видим согласованность позиций США и РФ. А война на Ближнем Востоке и рост цен на нефть обнуляет возможности Трампа хоть как-то давить на Путина, поэтому, если он хочет получить сделку до промежуточных выборов в Конгресс, то остается только один путь — давить на Зеленского. Правда вряд ли надо ждать, что он прекратит передавать разведданные или поставлять ПВО за европейские деньги. Мы уже неоднократно говорили, что победа России Трампу не нужна, ему нужно остановить войну примерно в текущем статус-кво, чтобы и сохранить влияние на оторванную от РФ Украину, и наладить такие отношения с РФ, чтобы отдалить ее от полного союза с Китаем. Это непростая шахматная игра с ядерной державой, в которой такие ходы, как в Иране, сделаны быть не могут. Трампу нужно как-то давить на Зеленского, но так, чтобы это не привело к большим успехам ВС РФ.И вот мы видим некоторые косвенные признаки давления. Например, в речи абсолютно проамериканского главы Офиса президента (ОП) Украины и главы украинской переговорной группы Кирилла Буданова*, который высказался против атак на руководство России, потому что "только так можем приблизить долгожданный устойчивый мир". Кроме того, посол Украины в США Ольга Стефанишина сообщила, что Штаты потребовали от Киева прекратить удары по российским объектам, связанным с американским бизнесом. Если кто-то не заметил, прекратились и удары по теневому флоту. Вчерашний взрыв российского газовоза у берегов Ливии вряд ли в нынешней мировой ситуации с углеводородами приведет к возобновлению массовых атак. Также показательно свежее выступление Трампа, где он заметил, что "сонный Джо Байден" растратил все вооружение и "все деньги нашей страны" ради самопиара Зеленского, которого сравнил с американским циркачом Барнумом. Готов ли Трамп на что-то большее в плане давления, покажет самое ближайшее время.Эквивалентный обменПо территориальному вопросу на данный момент мы имеем следующее. Буданов* подтвердил, что на переговорах РФ требует отдать Донбасс и это для России важнее, чем выборы на Украине. Также он сказал, что позитивное движение хоть и медленно, но осуществляется, а общественность увидит только финал. Это в корне отличается от политики Андрея Ермака, который сливал в прессу все на свете в надежде сорвать переговоры.Bloomberg со ссылкой на источники утверждает, что Москва может выйти из переговоров, если в следующем раунде Зеленский не пойдет на уступки. А вот если пойдет, то Путин может встретиться с Зеленским, что соответствует сделанным ранее заявлениям и Трампа, и Пескова. Из этой же статьи следует, что Стив Уиткофф обещал Путину добиваться от Киева отказа от Донбасса взамен согласия остановиться на ЛБС в Запорожской и Херсонской областях. "Украинская правда" же подтверждает предыдущие инсайды о переговорах касательно свободной экономической зоны (СЭЗ) как технического способа передать России Донбасс без формального отказа от этих территорий. Конкретика неизвестна, но речь якобы идет о 40-км зоне под управлением Совета мира Трампа. Примерно так решался вопрос о Зангезурском коридоре по результатам войны Армении и Азербайджана.Правда Зеленский дал несколько интервью, в которых исключил вывод войск из Донбасса, но выглядели его заявление скорее, как торг, чем как окончательная позиция. Пока он не получил от американцев подписанные гарантии безопасности, прогибаться ему нет смысла. Если, конечно, Трамп не прогнет силой, но прямо сейчас этого не происходит. А вот в интервью Corriere della Sera Зеленский сказал нечто более интересное. Он заявил, что американцы настаивают на обмене территориями, но он не видит смысла менять "свою территорию" на "свою территорию", а СЭЗ должна быть по обе стороны фронта. Речь, конечно, идет о торгах за эквивалентность обмена. Предполагается, что в случае согласия Зеленского вывести ВСУ из остатков Донбасса, Путин отведет войска из занятых Россией частей Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей. Если СЭЗ — рабочий вариант, то Зеленский хочет, чтобы эта зона была равноценной с обеих сторон, а пока славянско-краматорская агломерация сильно превышает и территориально, и по населению то, что занято Россией в указанных трех областях. То есть на данный момент отвод ВС РФ из трех областей неэквивалентен отводу ВСУ из Донбасса, а небольшое контрнаступление Украины в Днепропетровской области лишь укрепляет эту позицию Зеленского. Он торгуется за эквивалентный обмен.Утром гарантии, вечером сделкаПредполагаемые гарантии безопасности Украины состоят из трех элементов: мониторинг линии соприкосновения и помощь Запада в случае нового нападения России, инвестиции на послевоенное восстановление, членство Украины в ЕС в 2027 году.Двустороння встреча в Женеве, по словам Зеленского и Рустема Умерова, была посвящена плану восстановления. Это объясняет и почему встреча двусторонняя, и присутствие министра экономики Украины с замом, а также министра финансов США.Bloomberg выдает за инсайд банальное: Москва может согласиться на мониторинг режима прекращения огня под эгидой США, но не примет размещения иностранных войск на территории Украины и готова отказаться от требования ограничить численность украинской армии. Это ясно уже давно. На данный момент известно, что Штаты будут мониторить линию соприкосновения без физического присутствия своих войск — через спутники и дроны; размещения англо-французских войск не будет, потому что они не готовы сделать этого без гарантий США, американцы таковых не дают, а сам Зеленский говорит, что небольшие контингенты на Западной Украине ничего не решат и лучше дайте денег на ВСУ; об ограничении украинской армии давно не говорят — у Украины все равно не будет ни денег на обеспечение 800 тысяч военнослужащих, ни самих военнослужащих после прекращения "бусификации".Буданов* подтвердил, что на прошлых переговорах Россия согласилась с "платиновыми гарантиями", которые США предлагают Украине, и это наверняка правда, потому что "красные линии" (невозможность для РФ размещения на Украине иностранных контингентов) соблюдены. Подробности гарантий неизвестны, но отмечается, что это аналог 5-й статьи устава НАТО без вступления Украины в Альянс, а иностранные войска поддержки разместят где-то в Восточной Европе и реагировать они будут только в случае доказанной длительной "агрессии" России. То есть мелкие инциденты или провокации не станут причиной вступления западных войск в прямой конфликт с РФ. Про сам формат вступления неизвестно ничего.Проблема возникла только с ЕС в 2027 году. Казалось бы, Европа, которая больше всех поддерживает Украину, становится препятствием для заключения мира. Reuters со ссылкой на источники утверждает, что против ускоренного вступления активно выступают Франция и Германия, поскольку "Украина просто не готова и в ней процветает коррупция". Еврокомиссия предлагает упростить процедуру специально для Украины из-за особой ситуации, но правительства стран ЕС относятся к этому скептически. В итоге глава ЕК Урсула фон дер Ляйен была вынуждена заявить, что не может назвать сроки вступления Украины.Зеленский же в интервью FT настаивает на вступлении, как на одном из ключевых элементов гарантий безопасности. "Мне нужна дата. Я прошу об этом, — говорит он. — Давайте не допустим, чтобы будущие лидеры или следующее поколение столкнулись с ситуацией, когда Россия блокирует членство Украины в ЕС на 50 лет". Здесь, очевидно, та же история, как и с "платиновыми гарантиями" Трампа. Зеленский понимает, что раньше или позже наступит момент, когда ему придется подписать мирный договор с отказом от Донбасса в той или иной форме. Но, если он это сделает (или хотя бы объявит, что готов сделать) до поучения "даты" и "платиновых гарантий", то может не получить ни того, ни другого. Поэтому Зеленский так сопротивляется идее Трампа подписывать гарантии одновременно с мирным договором. Поэтому Зеленскому нужна "дата" прямо сейчас. Она поможет продать населению и праворадикалам "плохую сделку", а после заключения мира у ЕС вообще не останется никаких причин принимать Украину.Споры о выборахИз всех сложных вопросов вопрос выборов на Украине для России является самым незначительным. Сейчас позиция такова — отдавайте Донбасс, а после этого проводите хоть выборы, хоть референдумы. А можете и не проводить, если не хотите. Для Зеленского это плохой вариант, потому что тогда он вероятнее всего потеряет власть. Он бы хотел приурочить все к мирному договору и получить "народный мандат" на передачу территорий, сняв таким образом с себя политическую ответственность. Правда есть и ненулевая возможность того, что он уже договорился о личных гарантиях с Будановым*, если тому удастся стать президентом. Учитывая бэкграунд Буданова*, его гарантии будут означать американские гарантии.Впрочем, пока это гадание на кофейной гуще. Зеленский меняет позицию по выборам чуть ли не каждый день. В интервью Corriere della Sera он говорит, что выборов во время перемирия не будет, они состоятся только после окончания войны, хотя еще пару недель назад мы слышали от Зеленского, что он убедит парламент провести выборы, если РФ согласится на двухмесячное перемирие. Впрочем, в ОП сказали, что итальянское издание перекрутило цитату и на самом деле Зеленский сказал, что не уверен, что будет баллотироваться, если выборы пройдут после окончания войны, а не во время временного прекращения огня. Вот здесь логика есть — он действительно не знает, все будет зависеть от рейтингов, а рейтинги будут зависеть от условий мирного договора и очередности подписания документов, о которой мы сказали выше.Правда депутат Верховной Рады Сергей Евтушок утверждает, что все еще ходят разговоры о голосовании в "Дие", но есть сомнение, что Зеленскому позволят такое.Кому нужен мир?Несмотря на все общие идеологемы Киева и Москвы, Украине сейчас объективно нужен мир. Зеленский понимает, что окно для его заключения на относительно приемлемых условиях невелико. "Сейчас, я думаю, у нас есть шанс. Это зависит от этих месяцев — получим ли возможность завершить войну к осени, — говорит он. — До выборов, важных, влиятельных выборов в Соединенных Штатах. Если удастся достичь мира - сейчас у нас есть это окно".Буданов*, которого назначили главой ОП и главой переговорной группы именно под заключение сделки, тоже говорит о том, что время пришло: "Я все-таки в них (в переговоры - ред.) верю. Как бы там скептически на это всё многие не смотрели. И надеюсь, что мы достигнем успеха, так как это будет и наша победа. Это будет означать наше стабильное развитие, завершение кровопролития, будущее для всех нас, для нашего государства. Ни одно государство в состоянии войны в мире и в истории не развивалось. Война — это всегда движение вниз".В российском медиапространстве принято высмеивать такие заявления на основании того, что Зеленский "клоун и наркоман", а Буданов* — террорист и все такое прочее. Но это политически несерьезная позиция. Сталин, когда это было нужно, подписывал мир с Маннергеймом, хотя тот активно участвовал в блокаде Ленинграда, то есть в жесточайшем убийстве более миллиона человек и точно не меньший террорист, чем все Зеленские и Будановы* вместе взятые.Так вот, Украине действительно было бы выгодно сейчас остановить войну. Ни одного областного центра не потеряно, система власти сохранилась, пророссийская оппозиция полностью зачищена, нацификация доведена до предела, армия вооружена до зубов и будет продолжать получать вооружения — в этом смысле все хорошо. Зато продолжение войны создает риски потери дополнительных территорий и населения, роста недовольства из-за ухудшения качества жизни и беспредела ТЦК, добивания остатков экономики и внутриполитического кризиса, связанного с действиями НАБУ и оппозиции из "соросят" и "поросят".Но мир нужен и России. Россия открыта для продолжения мирного процесса, несмотря на "граничащие с безумием шаги" Киева, говорит Песков, комментируя информацию о намерении Британии и Франции передать Украине ядерное оружие. Ситуация объективно такова, что нынешние методы и средства ведения боевых действий не позволяют предполагать, что Россия в какие-то представимые сроки сможет заставить Украину капитулировать, а ни занятие всего Донбасса, ни даже пока еще очень далекий (вопрос точное не текущего года) выход к реке Днепр в районе Запорожья никак не решит задачу денацификации и демилитаризации Украины. Это уже свершившийся факт и с ним придется иметь дело дальше. В результате СВО Россия потеряла (а Америка получила) огромный рынок ЕС. Мало того, отношения России с Евросоюзом ухудшились до такой степени, что только ленивый не обсуждает варианты прямого военного столкновения. РФ это вообще не нужно, особенно когда Трамп непосредственно либо через прокси-силы атакует союзников России в Венесуэле, Иране и на Кубе, а до того — в Сирии. Связанная по рукам и ногам на Украине Россия не имеет возможности защищать свои интересы в других местах и многое из-за этого теряет. Европейцам нынешняя политика Трампа тоже очень не нравится, Эммануэль Макрон, Джорджа Мелони и другие говорят о необходимости прямых переговоров с Путиным и, возможно, какой-то разрядки, но, пока идет СВО, о реальности такого говорить не приходится. Нельзя забывать и то, что санкции истощают Россию. Да, во многом благодаря Китаю российская экономика не рухнула, но она стагнирует, не хватает рынков сбыта, не хватает технологий, которые пока еще можно получить только на Западе. На фоне иранского кризиса министр энергетики Норвегии уже говорит о необходимости закупать газ в России и такой ситуацией глупо было бы не воспользоваться. Тем более потенциальная часть мирной сделки предполагает возобновление поставок газа в Европу, хоть и при посредничестве США.Почему мир на Украине нужен американцам, особенно когда они снова развязывают везде войны? Потому что усиление противостояния Москвы и Вашингтона может привести к окончательному оформлению союза Москвы и Пекина. Операции США в Венесуэле и Иране направлены на отрезание Китая от предсказуемых и дешевых поставок нефти. Но у Китая есть Россия, которая в этом случае может стать чуть ли не единственным поставщиком. Американцам это не нужно, для них гораздо выгоднее иметь нейтральную Россию, связанную торгово-экономическими контрактами и с Китаем (от них РФ в любом случае не откажется), и с США. Однако это долгоиграющая стратегия. А прямо сейчас, подписав мирную сделку, Трамп может получить рейтинги перед выборами в Конгресс, освоить замороженные российские активы и начать зарабатывать на совместных инвестиционных проектах.Логика говорит, что мир сейчас нужен всем. Но, к сожалению, не все действуют логично, и "партия войны" существует со всех сторон конфликта. Какая позиция возобладает, возможно, станет ясно уже скоро. Западные СМИ пишут, что Трамп хотел бы подписать сделку до 4 июля, к 250-летию независимости США. И, кстати, один из самых непримиримых "ястребов", экс-командующий войсками США в Европе Бен Ходжес утверждает, что Москва и Вашингтон сделку уже заключили, в т.ч. крупное торговое соглашение, а обнародована и публично подписана она будет летом.*лицо, внесенное в перечень экстремистов и террористовО ненадежных ставках украинской "партии войны" — в материале "Стоит ли Зеленскому затягивать переговоры, рассчитывая на победу Демпартии в Конгрессе США?"

