https://ukraina.ru/20260305/kak-nashi-boytsy-iz-bars-11ustanovili-simvol-very-v-boga-i-pobedu---krest-na-poklonnoy-gore-v-1076422039.html

Как наши бойцы из БАРС-11установили символ веры в Бога и Победу - Крест на Поклонной горе в Запорожье

Как наши бойцы из БАРС-11установили символ веры в Бога и Победу - Крест на Поклонной горе в Запорожье - 05.03.2026 Украина.ру

Как наши бойцы из БАРС-11установили символ веры в Бога и Победу - Крест на Поклонной горе в Запорожье

Вера в Победу и вера в бога. Эти чувства часто совпадают. Потому что жить без веры, а тем более воевать – невозможно. А иногда даже и очень опасно. Украина.ру, 05.03.2026

2026-03-05T14:41

2026-03-05T14:41

2026-03-05T14:41

видео

запорожье

запорожская область

александр чаленко

барс-11

новые регионы

донбасс

россия

православие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/05/1076421914_9:0:1911:1070_1920x0_80_0_0_e7375279009075f927b8d7a84034c34d.png

Вера в Победу и вера в бога. Эти чувства часто совпадают. Потому что жить без веры, а тем более воевать – невозможно. А иногда даже и очень опасно.Парни из БАРСа-11 крепко верят в Победу и при этом молят Бога, чтобы он сохранил им жизнь на этой войне. Будущей Победе и своей вере в нее и в Бога они посвятили крест, который под обстрелом украинской артиллерии установили на Поклонной горе в Запорожской области. Почти войсковая операция, в которой участвовали наши бойцы, 21 человек, имела продолжение – противник до сих пор пытается уничтожить символ нашей веры. Но веру наших бойцов уничтожить нельзя. О том, как проходила эта своеобразная войсковая операция корреспонденту издания Украинра.Ру Александру Чаленко рассказал непосредственный участник и организатор установки креста на Поклонной горе в Запорожье командир БАРС-11 им. Праведного Иоанна Русского с позывным "Ямаха".

запорожье

запорожская область

донбасс

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, запорожье, запорожская область, александр чаленко, барс-11, новые регионы, донбасс, россия, православие, видео