Как наши бойцы из БАРС-11установили символ веры в Бога и Победу - Крест на Поклонной горе в Запорожье - 05.03.2026
Как наши бойцы из БАРС-11установили символ веры в Бога и Победу - Крест на Поклонной горе в Запорожье
Как наши бойцы из БАРС-11установили символ веры в Бога и Победу - Крест на Поклонной горе в Запорожье - 05.03.2026 Украина.ру
Как наши бойцы из БАРС-11установили символ веры в Бога и Победу - Крест на Поклонной горе в Запорожье
Вера в Победу и вера в бога. Эти чувства часто совпадают. Потому что жить без веры, а тем более воевать – невозможно. А иногда даже и очень опасно. Украина.ру, 05.03.2026
2026-03-05T14:41
2026-03-05T14:41
Вера в Победу и вера в бога. Эти чувства часто совпадают. Потому что жить без веры, а тем более воевать – невозможно. А иногда даже и очень опасно.Парни из БАРСа-11 крепко верят в Победу и при этом молят Бога, чтобы он сохранил им жизнь на этой войне. Будущей Победе и своей вере в нее и в Бога они посвятили крест, который под обстрелом украинской артиллерии установили на Поклонной горе в Запорожской области. Почти войсковая операция, в которой участвовали наши бойцы, 21 человек, имела продолжение – противник до сих пор пытается уничтожить символ нашей веры. Но веру наших бойцов уничтожить нельзя. О том, как проходила эта своеобразная войсковая операция корреспонденту издания Украинра.Ру Александру Чаленко рассказал непосредственный участник и организатор установки креста на Поклонной горе в Запорожье командир БАРС-11 им. Праведного Иоанна Русского с позывным "Ямаха".
Как наши бойцы из БАРС-11установили символ веры в Бога и Победу - Крест на Поклонной горе в Запорожье

14:41 05.03.2026
 
Вера в Победу и вера в бога. Эти чувства часто совпадают. Потому что жить без веры, а тем более воевать – невозможно. А иногда даже и очень опасно.
Парни из БАРСа-11 крепко верят в Победу и при этом молят Бога, чтобы он сохранил им жизнь на этой войне. Будущей Победе и своей вере в нее и в Бога они посвятили крест, который под обстрелом украинской артиллерии установили на Поклонной горе в Запорожской области. Почти войсковая операция, в которой участвовали наши бойцы, 21 человек, имела продолжение – противник до сих пор пытается уничтожить символ нашей веры. Но веру наших бойцов уничтожить нельзя.
О том, как проходила эта своеобразная войсковая операция корреспонденту издания Украинра.Ру Александру Чаленко рассказал непосредственный участник и организатор установки креста на Поклонной горе в Запорожье командир БАРС-11 им. Праведного Иоанна Русского с позывным "Ямаха".
Лента новостейМолния