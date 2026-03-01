Вопрос не в территориях! Что задумал Трамп и почему до мира на Украине ещё далеко – Тильман - 01.03.2026 Украина.ру
https://ukraina.ru/20260301/vopros-ne-v-territoriyakh-chto-zadumal-tramp-i-pochemu-do-mira-na-ukraine-esch-daleko--tilman-1076218221.html
Вопрос не в территориях! Что задумал Трамп и почему до мира на Украине ещё далеко – Тильман
Вопрос не в территориях! Что задумал Трамп и почему до мира на Украине ещё далеко – Тильман - 01.03.2026 Украина.ру
Вопрос не в территориях! Что задумал Трамп и почему до мира на Украине ещё далеко – Тильман
Раввин, директор Центра богословско-политических исследований Михаил Тильман в эфире Украина.ру объяснил, какую цель преследует Трамп, планомерно атакуя... Украина.ру, 01.03.2026
2026-03-01T17:14
2026-03-01T17:14
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/01/1076217963_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_12416ec966b9a5ced04d5af57345065d.png
Раввин, директор Центра богословско-политических исследований Михаил Тильман в эфире Украина.ру объяснил, какую цель преследует Трамп, планомерно атакуя Венесуэлу, Мексику и Кубу, и рассказал, почему до мира на Украине ещё далеко:00:37 - Новые переговоры по Украине;07:53 - О целях Трампа в Мексике, Венесуэле и на Кубе и расширении его электората;18:06 - Конфликт США с Ираном;23:25 - Позиция России в вопросе противостояния США и Китая.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
украина, новости, венесуэла, мексика, украина.ру, дональд трамп, видео, видео
Украина, Новости, Венесуэла, Мексика, Украина.ру, Дональд Трамп, Видео

Вопрос не в территориях! Что задумал Трамп и почему до мира на Украине ещё далеко – Тильман

17:14 01.03.2026
 
Раввин, директор Центра богословско-политических исследований Михаил Тильман в эфире Украина.ру объяснил, какую цель преследует Трамп, планомерно атакуя Венесуэлу, Мексику и Кубу, и рассказал, почему до мира на Украине ещё далеко:

00:37 - Новые переговоры по Украине;
07:53 - О целях Трампа в Мексике, Венесуэле и на Кубе и расширении его электората;
18:06 - Конфликт США с Ираном;
23:25 - Позиция России в вопросе противостояния США и Китая.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
