Вопрос не в территориях! Что задумал Трамп и почему до мира на Украине ещё далеко – Тильман

Раввин, директор Центра богословско-политических исследований Михаил Тильман в эфире Украина.ру объяснил, какую цель преследует Трамп, планомерно атакуя... Украина.ру, 01.03.2026

Раввин, директор Центра богословско-политических исследований Михаил Тильман в эфире Украина.ру объяснил, какую цель преследует Трамп, планомерно атакуя Венесуэлу, Мексику и Кубу, и рассказал, почему до мира на Украине ещё далеко:00:37 - Новые переговоры по Украине;07:53 - О целях Трампа в Мексике, Венесуэле и на Кубе и расширении его электората;18:06 - Конфликт США с Ираном;23:25 - Позиция России в вопросе противостояния США и Китая.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

