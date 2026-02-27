https://ukraina.ru/20260227/v-boy-na-kvadrotsikle-kak-rossiyskie-shturmoviki-gotovyatsya-k-mobilnoy-voyne-1076153387.html

В бой на квадроцикле. Как российские штурмовики готовятся к мобильной войне

Мотоциклы и квадроциклы – основной транспорт для переднего края или около линии боевого соприкосновения, когда важна незаметность и скорость. Сегодня военкор... Украина.ру, 27.02.2026

Мотоциклы и квадроциклы – основной транспорт для переднего края или около линии боевого соприкосновения, когда важна незаметность и скорость. Сегодня военкор Украина.ру Роман Гнатюк познакомит вас с мотоштурмовиками и покажет, как проходит их подготовка к штурмовым мероприятиям в условиях противодействия дронам противника.Квадроциклисты 5-й отдельной Гвардейской мотострелковой бригады 51-й Гвардейской армии в составе группировки войск "Центр" используют для разработки таких занятий весь свой немалый боевой опыт. А знаний и умений у них действительно много. Ранее "пятёрка" (5-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада имени А. В. Захарченко) была известна как батальон "Оплот", а многие бойцы и командиры прошли долгий путь с самого начала конфликта в 2014 году.

Новости

