В бой на квадроцикле. Как российские штурмовики готовятся к мобильной войне - 27.02.2026 Украина.ру
В бой на квадроцикле. Как российские штурмовики готовятся к мобильной войне
Мотоциклы и квадроциклы – основной транспорт для переднего края или около линии боевого соприкосновения, когда важна незаметность и скорость. Сегодня военкор Украина.ру Роман Гнатюк познакомит вас с мотоштурмовиками и покажет, как проходит их подготовка к штурмовым мероприятиям в условиях противодействия дронам противника.Квадроциклисты 5-й отдельной Гвардейской мотострелковой бригады 51-й Гвардейской армии в составе группировки войск "Центр" используют для разработки таких занятий весь свой немалый боевой опыт. А знаний и умений у них действительно много. Ранее "пятёрка" (5-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада имени А. В. Захарченко) была известна как батальон "Оплот", а многие бойцы и командиры прошли долгий путь с самого начала конфликта в 2014 году.
В бой на квадроцикле. Как российские штурмовики готовятся к мобильной войне

15:20 27.02.2026
 
Мотоциклы и квадроциклы – основной транспорт для переднего края или около линии боевого соприкосновения, когда важна незаметность и скорость.

Сегодня военкор Украина.ру Роман Гнатюк познакомит вас с мотоштурмовиками и покажет, как проходит их подготовка к штурмовым мероприятиям в условиях противодействия дронам противника.

Квадроциклисты 5-й отдельной Гвардейской мотострелковой бригады 51-й Гвардейской армии в составе группировки войск "Центр" используют для разработки таких занятий весь свой немалый боевой опыт. А знаний и умений у них действительно много. Ранее "пятёрка" (5-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада имени А. В. Захарченко) была известна как батальон "Оплот", а многие бойцы и командиры прошли долгий путь с самого начала конфликта в 2014 году.
Лента новостейМолния