Боец "Кипеш": Для "трехсотого" группа эвакуации – последняя надежда

О первых месяцах СВО, тяжелых боях за Марьинку, специфике эвакуации "трехсотых" в условиях работы ударных дронов-камикадзе, а также о событиях 2014 года, религии на войне журналисту издания "Украина.ру" рассказал боец с позывным "Кипеш" из 110-й отдельной Гвардейской мотострелковой бригады 51-й армии в составе группировки войск "Центр".

- "Кипеш", ты же воевать пошел раньше, чем СВО началась, верно?- Да, с 2017 года воюю. Изначально пришел в "Пятерку". Это 5-я бригада имени Александра Владимировича Захарченко. Вот с тех пор и воюю.- Помнишь первого главу ДНР?- Конечно, это "Батя" наш. Он переживал за бойцов. Я с ним лично не сталкивался, но товарищи сталкивались и отзывались положительно. Ну это настоящий батя. Он с пацанами сидел в окопах и пил из одной кружки. Настоящий донецкий мужик.- Если уж речь зашла, то каков этот настоящий донецкий мужик? Каким он должен быть?- Думаю, что настоящие донецкие мужики сейчас, по большей части, с оружием в руках. А так это - честный, справедливый мужчина. Немного грубый. Как-то вот так я думаю.- Каким тебе запомнилось начало 2022 года?- Мы все ждали и надеялись, что войдем в состав Российской Федерации. Что же до начала СВО, то у меня не было каких-то особых мыслей. Я был на задаче. Обычная штурмовая задача. Ничего сверхсекретного. Вышли, провели разведку боем, подтянулись, забрали, окопались и закрепились.- Тогда довелось оценить качество обороны, выстроенной противником под Донецком?- На Марьинском направлении они хорошо окопались. Было трудно. Мы по посадкам шли. У них там была раскопана "паутина". На "вентствол" уходило ответвление, в сторону Красногоровки уходило. И все залито бетоном. Старались люди. Но мы пришли и все это освободили.- Освобождению какого населенного пункта ты был особенно рад?- Да освобождение каждого меня радовало. Донбасс должен быть освобожден полностью. Мы стараемся всеми силами, понятное дело. Что же до победы, то тут уж как Бог управит и как распорядится командование. Оно, к счастью, нормальное у нас. В лобовые атаки не ходим.- Ты верующий?- Да, верю в Бога. Атеистов, по-моему, на войне не бывает. Сколько ни говорили мне знакомые ребята, что атеисты, я отвечаю, что просто не было пока ситуации, в которой он был бы им по-настоящему нужен.- Ты ведь молодой совсем, а в 2014 году, когда все начиналось, наверняка был подростком. Как тогда воспринимал происходящее?- В восемнадцать лет я пошел в армию, а в 2014 году мы ничего еще не понимали. Маленькими были. Какие-то странные процессы. Майдан, потом блокпосты, ополчение. Где-то к середине 2014 года мы, будучи юношами пятнадцати-шестнадцати лет, стали ходить на блокпосты и проситься…тогда был такой батальон "Меч". Позже он вошел в корпус и стал 1-й Славянской бригадой. Вот мы приходили и просились к ним, чтобы помогать. Хотя бы патроны заряжать. Нам, правда, грубо ответили, чтоб возвращались к мамкам под юбки. Они ведь понимали, что стоит на кону и что подросткам на войне делать нечего.- Ты уже тогда понимал, что пойдешь воевать, когда вырастешь?- Я был очень худым. Одни уши и глаза. Возраст сразу угадывался. А вот был у меня товарищ Женя Коробов, Царствие ему Небесное, так он крепыш. Приписал годков себе, взял автомат и пошел. Так и погиб в семнадцать лет. Соврал, что ему восемнадцать. Суматошное время. Тогда еще можно было исполнить подобное.- Давай вернемся к началу СВО. Что тебе запомнилось?- Марьинка. Это начало сентября 22-го уже. Мы подошли и даже вскинуться не успели. На расстоянии тридцати метров из-под земли они вылезли. Лица черные. Может наемники, а может и маскировка. Знакомый говорил потом, что Французский иностранный легион поучаствовал. Не знаю, правда ли это, но если да, то забавно, что мы им наподдали. Сами, правда, тоже получили неслабо, но посчитались.Задача стояла – захватить перекресток. Нужно было сесть вдоль посадки и дождаться основных сил. Шли-шли, а потом наткнулись. Первый раз откатились. Вернулись. Но уже в первый раз я им из "мухи" неплохо "насыпал", из подствольника. Ранило пулеметчика. Оказали ему помощь, отправили на эвакуацию. Я прикрывал группу эвакуации, из подствольника дорабатывал.Страшно лишь первые секунды боя. Потом уже нормально. Они в укреплении сидели. Взводный опорный пункт на тридцать человек. С нашей стороны лесополоса уже выкошенная была. Дальше там дорога. Улица Мира, если не ошибаюсь. Это за Марьинским "вентстволом". Потом уже ребята мне говорили, что украинские солдаты в "стаканах" стояли.А самое страшное было в подвалах. Мы-то на задачу последние полкилометра ползком двигались. Ну, где-то на корточках под кустами пробежишь, да. Когда вернулись на точку, по нам стала работать артиллерия. Спас дом. Бетонная коробка без крыши. Спустились в подвал. Плиты над нами скакали.Не верили уже, что выживем. "Парни, давайте хоть обнимемся", - говорю. Обнялись и снова пошли на задачу. Там уже мы на орехи раздавали.- Награды есть?- Вообще обещали дать какую-то государственную награду. В крайний раз выезжал в составе группы эвакуации. Подрыв на квадроцикле. Подорвались я и "Колючий". Он на прикрытии неба был. Тем не менее, всех вывезли и технику спасли. Вот обещали чем-то наградить.- С эвакуацией в условиях "грязного" неба все непросто…- Когда "трехсотых" эвакуируешь, ты для них последняя надежда. Смотришь пацану в глаза и…не знаю. Кто-то эту работу морально не вытягивает. Можно попасть и под "птички", и под артиллерию, под "кассеты".Выходим вчетвером, но двойками. Сначала таскали на волокушах, потом на обычных носилках, а потом на тележках. Последнее, кстати, лучше всего. Очень удобно. Это как с "мангалами". Когда начали делать, так все над нами смеялись, а потом и сами "обшиваться" начали. Как мне сказал инструктор "Батя харьковский" в 22-м году, - не бывает верной и неверной тактики ведения боя, но есть рабочая и не рабочая.Как-то боец с позывным "Муравей" угодил под "птички". Это в прошлом году было. Трое или четверо суток он под кустом пролежал. Спрятался и лежал, держал связь по рации. Мы с командиром группы эвакуации "Градусом" пошли доставать.Нужно было пересечь танковый ров. Пошли "по-серому", нашли его, привели в чувства, вкололи обезболивающее. Дождались, когда "птичек" поменьше станет. Выносили уже по светлому, поскольку не было времени, чтобы сумерек дожидаться.Сперва уложили на волокуши. На них неудобно, поскольку нога у "Муравья" сломана и о каждую ветку бьется. "Градус" его взвалил на себя и понес. Остановились. Дальше я понес. Вот так и тащили пару километров. Беда была в том, что все равно нужно было маневрировать, чтобы "трехсотый" ногой не цеплялся. Растяжек, к счастью, не было, но под ногами "пряники", под ногами "колокольчики". Вот "лепестков" не было, да.Я несу, а "Градус" небо контролирует. И наоборот. Повезло. Удалось проскочить. Передали его на медицину. "Муравья" вытащили, а потом уже меня ранило дроном-камикадзе.- Как же так?- Через ров его "Градус" перенес, по лесопосадке уже я тащил, потом снова "Градус" и снова я. И вот когда я его "Градусу" снова передал, дрон и прилетел. Так я получил ранение в ногу.О том, как воевать в обстановке "горячего неба" рассказал Игорю Гомольскому в интервью "Оператор БПЛА "Тихий": Когда речь идет о дронах-камикадзе, глупые стереотипы могут стоить вам жизни

