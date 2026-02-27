Моисей приазовских греков. 240 лет со дня кончины митрополита Игнатия Мариупольского - 27.02.2026 Украина.ру
История
Моисей приазовских греков. 240 лет со дня кончины митрополита Игнатия Мариупольского
Моисей приазовских греков. 240 лет со дня кончины митрополита Игнатия Мариупольского
27 февраля 1786 года по новому стилю (по другим данным – 16 февраля) умер митрополит Игнатий Мариупольский (в миру – Иаков Гозадинос или Гозадинов), ставший одним из главных инициаторов заселения Приазовья крымскими христианами
Исход христианского населения с полуострова, предпринятый российскими властями с целями усиления влияния на Крымское ханство, часто сравнивают с освобождением евреев из египетского плена: сопровождавшееся великими трудностями переселение позволило людям обрести не только свободу в полной мере, но и получить новые перспективы.Меньше всего хочется пересказывать биографию этого поистине выдающегося человека, соединившего в себе таланты духовного и политического лидера: она хорошо изложена в Житии святых, к лику которых он был причислен в 1998 году. Поэтому скорее нужно остановиться на том времени и тех обстоятельствах, в которых ему пришлось действовать.Два КрымаБольшинство обывателей считает Крым неким подобием рая на земле: солнце, море, пляжи, горы, фрукты, а также знаменитое вино и деликатесы местной кухни. Именно таким предстаёт полуостров перед отдыхающими.Но есть и другой Крым, в котором живут сами крымчане: суровая жизненная проза там не в дефиците. Главная проблема в том, что экономический потенциал Тавриды чрезвычайно скромный: полуостров был безнадёжно дотационным для всех, кто им когда-либо владел: и для Блистательной Порты, и для Российской Империи, и для СССР, и в постсоветское время.Впрочем, есть один фактор, который заставляет мириться с дотационностью: Крым – ценнейший военный плацдарм, позволяющий контролировать если не весь Черноморский регион, то значительную его часть. Поэтому военное дело на полуострове во все времена было, есть, и ещё очень долго будет самым уважаемым занятием.Если мы заговорили о военном деле, то во времена Крымского ханства ничего более престижного, чем служба в войске, не существовало, а для большинства крестьян степной части полуострова пойти в поход в отряде своего феодала зачастую являлось единственной возможностью поправить материальное положение. А вот жители горной части Крыма и Южного Берега, включая мусульман, на военную службу не призывались и вместо этого платили специальный налог.В последние годы часто попадаются публицистические, а иногда – и исторические, работы, чьи авторы явно финансируются Анкарой, в которых повествуется что в XVIII веке Таврида переживала чуть ли не экономическое чудо, но пришла нехорошая Екатерина II и это самое чудо убила.В реальности же в то время Крымское Ханство являлось чуть ли не самым отсталым государством Европы, чью основную статью экспорта составляли невольники, угоняемые преимущественно из дряхлеющей Речи Посполитой и, как это ни странно – с Северного Кавказа, где не гнушались порабощением таких же мусульман, как сами, в меньшей степени – с русских земель. Следующими по значимости шли вывоз овчины, вина и соли в Польшу и Прибалтику. Также весомую долю поступлений в бахчисарайскую казну составляли полагающиеся вассалу дотации из Стамбула и регулярные подачки из Москвы (позднее – Петербурга) и Варшавы, покупавших нужный внешнеполитический курс своего строптивого соседа.Касательно невольников: справедливости ради нужно сказать что их поток шёл не только с севера на юг, но и в обратном направлении, тем более что работорговлей в те времена промышляли везде, где было это выгодно. Польские татары и литовские караимы – это потомки крымчан, становившихся добычей устраивавших набеги запорожцев (тоже не брезговавших данным промыслом) и продаваемых в Речь Посполитую. Небезынтересно и то, что крымский хан разрешал своим подданным-христианам владеть рабами, правда при условии, что в случае обращения невольника в ислам его следовало продать мусульманину либо государству.Перенесёмся в горную часть Крыма и Южный Берег: именно там в ханскую эпоху была сосредоточена основная часть земледелия на полуострове. Растениеводство не считалось престижным занятием: владелец отары овец имел куда больший вес в глазах общества, поэтому оно с достаточно лёгким сердцем уступалось христианам.То, что христиане в мусульманских странах того времени платили повышенные налоги и привлекались к несению обременительных повинностей – известно всем, и Крымское Ханство в этом плане исключения не составляло. Тем не менее выручали трудолюбие и предприимчивость: греки считались лучшими садоводами, виноградарями и собирателями лесных даров, а на побережье – ловили рыбу и добывали морепродукты.Землю приходилось в буквальном смысле отвоёвывать у гор, поэтому зерновое хозяйство на небольших наделах было менее выгодным, чем возделывание многолетних насаждений. А в субтропиках Южного Берега климат для пшеницы вообще слишком влажный. Расширить земельный участок было практически невозможно. Неосвоенных угодий в ханстве было много, но все они находились к северу от Перекопа, выполняли роль военного предполья и вести оседлый образ жизни там запрещалось.Учебных заведений для христиан в Крымском Ханстве не существовало: получить образование можно было только у частных учителей. Впрочем у мусульман дело обстояло ненамного лучше: местные мектебы и медресе готовили служителей культа, а для изучения светских дисциплин требовалось ехать в Стамбул. Поэтому неудивительно что среди греков грамотными были в основном священники, хотя епископов в Тавриду присылали из Греции, где можно было выучиться на должном уровне.Ещё одной бедой была ассимиляция. Причём не в плане принятия ислама: как раз веру меняли немногие. А вот греческий язык, который и так уже сильно отличался от диалектов самой Эллады, всё сильнее уступал место тюркскому: до сих пор среди греков Приазовья значительную часть составляют тюркоязычные урумы.Со всем этим пришлось столкнуться новоназначенному в 1771 году на Готфскую и Кефайскую кафедру митрополиту Игнатию.Через тернии к возрождениюБудущий митрополит Игнатий родился на острове Китнос (другое название – Фермия) в 1715 году в знатной семье. Подростком был отдан на воспитание в один из монастырей на горе Афон: там он прошёл курс обучения и принял монашество и был рукоположен в священники. Деятельного иеромонаха заметило начальство и вскоре он становится епископом, а позднее переводится в столицу Блистательной Порты где входит в ближайшее окружение Вселенского Патриарха.В 1769 году умирает Готфский и Кефайский митрополит Гедеон – глава православных христиан в Крыму. Заместить образовавшуюся вакансию смогли не сразу: в самом разгаре была Русско-турецкая война 1768-74 годов.Назначение оказалось небезопасным: на полуострове резко обострились отношения между мусульманами и христианами, которых подозревали в сочувствии к России. Митрополита Игнатия, на которого за весьма непродолжительное время было совершено несколько покушений, власти укрывали в ханском дворце в Бахчисарае: доведение ситуации до открытого столкновения на почве убийства духовного лидера в их планы не входило.В этой ситуации оставалось одно: просить Екатерину II принять крымских христиан в русское подданство. Здесь митрополит Игнатий нашёл поддержку и среди лидеров армянской диаспоры полуострова. Большую возможность в этом плане дало заключение в 1774 году выгодного России Кючук-Кайнарджийского мира, поставившего Бахчисарай в вассальную зависимость не от Стамбула, а от Петербурга.Подготовка к переселению заняла три года, и остановить её не мог даже принятие ханом Шахин-Гиреем в 1777 году решение об уравнении в правах христианского и мусульманского населения полуострова. Более того – вспыхнувший после этого мятеж только ускорил эту подготовку.Решение о переселении было объявлено митрополитом Игнатием 23 апреля 1778 года, в седьмую годовщину его прибытия в Крым после пасхальной службы в Бахчисарайском Успенском пещерном монастыре. После этого была развёрнута агитация за переезд и владыка активно объезжал храмы и общался по этому поводу с паствой. Ещё через месяц Екатерина II подписала документ о принятии крымских христиан в русское подданство.Все переезжавшие наделялись землёй, получали все гражданские права соответствующих сословий, а также ряд льгот: освобождение от рекрутской зависимости и налоговые каникулы сроком на десять лет. Также выделялись средства на строительство торговых городов, имущество в которых закреплялось за переселенцами. Кроме этого прибывшим предоставлялось самоуправление, а православное духовенство зачислялось в штат Русской церкви с сохранением прежних титулов и должностей.Из-за нерасторопности властей на долю переселенцев выпали колоссальные трудности. Кроме того местности на реке Волчья, изначально предполагавшиеся для заселения, оказались уже освоенными. И здесь митрополиту Игнатию пришлось проявить незаурядные дипломатические способности чтобы правительство выделило новые территории в Приазовье.По прибытии владыка помогал пастве с выбором мест для основания сёл, причём там, где имелись богатые месторождения камня, благословлял сразу строить капитальный каменный храм. Им же в устье Кальмиуса было выбрано место для основания Мариуполя: город получил имя не только в честь небесной покровительницы супруги наследника престола, но также в память об урочище Марьям-дере (в переводе – Мариинская долина) где расположен Бахчисарайский монастырь.Несмотря на тяготы первых лет обустройства переселение открыло новые перспективы для выходцев из Крыма.Как русские подданные они получили надёжную защиту: отныне их жизнь и свобода были вне опасности.Наделение землёй позволило обрести достаток: этому немало способствовали присущие этим людям трудолюбие и предприимчивость.И, наконец, в лице существовавшего с 1779 года и до 1850-х годов Мариупольского греческого округа появилась возможность национального возрождения. А открытие в 1820 году в Мариуполе первого училища с преподаванием на греческом языке способствовало появлению национальной интеллигенции.
2026
Моисей приазовских греков. 240 лет со дня кончины митрополита Игнатия Мариупольского

27 февраля 1786 года по новому стилю (по другим данным – 16 февраля) умер митрополит Игнатий Мариупольский (в миру – Иаков Гозадинос или Гозадинов), ставший одним из главных инициаторов заселения Приазовья крымскими христианами
Исход христианского населения с полуострова, предпринятый российскими властями с целями усиления влияния на Крымское ханство, часто сравнивают с освобождением евреев из египетского плена: сопровождавшееся великими трудностями переселение позволило людям обрести не только свободу в полной мере, но и получить новые перспективы.
Меньше всего хочется пересказывать биографию этого поистине выдающегося человека, соединившего в себе таланты духовного и политического лидера: она хорошо изложена в Житии святых, к лику которых он был причислен в 1998 году. Поэтому скорее нужно остановиться на том времени и тех обстоятельствах, в которых ему пришлось действовать.
Два Крыма
Большинство обывателей считает Крым неким подобием рая на земле: солнце, море, пляжи, горы, фрукты, а также знаменитое вино и деликатесы местной кухни. Именно таким предстаёт полуостров перед отдыхающими.
Но есть и другой Крым, в котором живут сами крымчане: суровая жизненная проза там не в дефиците. Главная проблема в том, что экономический потенциал Тавриды чрезвычайно скромный: полуостров был безнадёжно дотационным для всех, кто им когда-либо владел: и для Блистательной Порты, и для Российской Империи, и для СССР, и в постсоветское время.
Впрочем, есть один фактор, который заставляет мириться с дотационностью: Крым – ценнейший военный плацдарм, позволяющий контролировать если не весь Черноморский регион, то значительную его часть. Поэтому военное дело на полуострове во все времена было, есть, и ещё очень долго будет самым уважаемым занятием.
Если мы заговорили о военном деле, то во времена Крымского ханства ничего более престижного, чем служба в войске, не существовало, а для большинства крестьян степной части полуострова пойти в поход в отряде своего феодала зачастую являлось единственной возможностью поправить материальное положение. А вот жители горной части Крыма и Южного Берега, включая мусульман, на военную службу не призывались и вместо этого платили специальный налог.
В последние годы часто попадаются публицистические, а иногда – и исторические, работы, чьи авторы явно финансируются Анкарой, в которых повествуется что в XVIII веке Таврида переживала чуть ли не экономическое чудо, но пришла нехорошая Екатерина II и это самое чудо убила.
В реальности же в то время Крымское Ханство являлось чуть ли не самым отсталым государством Европы, чью основную статью экспорта составляли невольники, угоняемые преимущественно из дряхлеющей Речи Посполитой и, как это ни странно – с Северного Кавказа, где не гнушались порабощением таких же мусульман, как сами, в меньшей степени – с русских земель. Следующими по значимости шли вывоз овчины, вина и соли в Польшу и Прибалтику. Также весомую долю поступлений в бахчисарайскую казну составляли полагающиеся вассалу дотации из Стамбула и регулярные подачки из Москвы (позднее – Петербурга) и Варшавы, покупавших нужный внешнеполитический курс своего строптивого соседа.
Касательно невольников: справедливости ради нужно сказать что их поток шёл не только с севера на юг, но и в обратном направлении, тем более что работорговлей в те времена промышляли везде, где было это выгодно. Польские татары и литовские караимы – это потомки крымчан, становившихся добычей устраивавших набеги запорожцев (тоже не брезговавших данным промыслом) и продаваемых в Речь Посполитую. Небезынтересно и то, что крымский хан разрешал своим подданным-христианам владеть рабами, правда при условии, что в случае обращения невольника в ислам его следовало продать мусульманину либо государству.
Перенесёмся в горную часть Крыма и Южный Берег: именно там в ханскую эпоху была сосредоточена основная часть земледелия на полуострове. Растениеводство не считалось престижным занятием: владелец отары овец имел куда больший вес в глазах общества, поэтому оно с достаточно лёгким сердцем уступалось христианам.
То, что христиане в мусульманских странах того времени платили повышенные налоги и привлекались к несению обременительных повинностей – известно всем, и Крымское Ханство в этом плане исключения не составляло. Тем не менее выручали трудолюбие и предприимчивость: греки считались лучшими садоводами, виноградарями и собирателями лесных даров, а на побережье – ловили рыбу и добывали морепродукты.
Землю приходилось в буквальном смысле отвоёвывать у гор, поэтому зерновое хозяйство на небольших наделах было менее выгодным, чем возделывание многолетних насаждений. А в субтропиках Южного Берега климат для пшеницы вообще слишком влажный. Расширить земельный участок было практически невозможно. Неосвоенных угодий в ханстве было много, но все они находились к северу от Перекопа, выполняли роль военного предполья и вести оседлый образ жизни там запрещалось.
Учебных заведений для христиан в Крымском Ханстве не существовало: получить образование можно было только у частных учителей. Впрочем у мусульман дело обстояло ненамного лучше: местные мектебы и медресе готовили служителей культа, а для изучения светских дисциплин требовалось ехать в Стамбул. Поэтому неудивительно что среди греков грамотными были в основном священники, хотя епископов в Тавриду присылали из Греции, где можно было выучиться на должном уровне.
Ещё одной бедой была ассимиляция. Причём не в плане принятия ислама: как раз веру меняли немногие. А вот греческий язык, который и так уже сильно отличался от диалектов самой Эллады, всё сильнее уступал место тюркскому: до сих пор среди греков Приазовья значительную часть составляют тюркоязычные урумы.
Со всем этим пришлось столкнуться новоназначенному в 1771 году на Готфскую и Кефайскую кафедру митрополиту Игнатию.
Через тернии к возрождению
Будущий митрополит Игнатий родился на острове Китнос (другое название – Фермия) в 1715 году в знатной семье. Подростком был отдан на воспитание в один из монастырей на горе Афон: там он прошёл курс обучения и принял монашество и был рукоположен в священники. Деятельного иеромонаха заметило начальство и вскоре он становится епископом, а позднее переводится в столицу Блистательной Порты где входит в ближайшее окружение Вселенского Патриарха.
В 1769 году умирает Готфский и Кефайский митрополит Гедеон – глава православных христиан в Крыму. Заместить образовавшуюся вакансию смогли не сразу: в самом разгаре была Русско-турецкая война 1768-74 годов.
Назначение оказалось небезопасным: на полуострове резко обострились отношения между мусульманами и христианами, которых подозревали в сочувствии к России. Митрополита Игнатия, на которого за весьма непродолжительное время было совершено несколько покушений, власти укрывали в ханском дворце в Бахчисарае: доведение ситуации до открытого столкновения на почве убийства духовного лидера в их планы не входило.
В этой ситуации оставалось одно: просить Екатерину II принять крымских христиан в русское подданство. Здесь митрополит Игнатий нашёл поддержку и среди лидеров армянской диаспоры полуострова. Большую возможность в этом плане дало заключение в 1774 году выгодного России Кючук-Кайнарджийского мира, поставившего Бахчисарай в вассальную зависимость не от Стамбула, а от Петербурга.
Подготовка к переселению заняла три года, и остановить её не мог даже принятие ханом Шахин-Гиреем в 1777 году решение об уравнении в правах христианского и мусульманского населения полуострова. Более того – вспыхнувший после этого мятеж только ускорил эту подготовку.
Решение о переселении было объявлено митрополитом Игнатием 23 апреля 1778 года, в седьмую годовщину его прибытия в Крым после пасхальной службы в Бахчисарайском Успенском пещерном монастыре. После этого была развёрнута агитация за переезд и владыка активно объезжал храмы и общался по этому поводу с паствой. Ещё через месяц Екатерина II подписала документ о принятии крымских христиан в русское подданство.
Все переезжавшие наделялись землёй, получали все гражданские права соответствующих сословий, а также ряд льгот: освобождение от рекрутской зависимости и налоговые каникулы сроком на десять лет. Также выделялись средства на строительство торговых городов, имущество в которых закреплялось за переселенцами. Кроме этого прибывшим предоставлялось самоуправление, а православное духовенство зачислялось в штат Русской церкви с сохранением прежних титулов и должностей.
Из-за нерасторопности властей на долю переселенцев выпали колоссальные трудности. Кроме того местности на реке Волчья, изначально предполагавшиеся для заселения, оказались уже освоенными. И здесь митрополиту Игнатию пришлось проявить незаурядные дипломатические способности чтобы правительство выделило новые территории в Приазовье.
По прибытии владыка помогал пастве с выбором мест для основания сёл, причём там, где имелись богатые месторождения камня, благословлял сразу строить капитальный каменный храм. Им же в устье Кальмиуса было выбрано место для основания Мариуполя: город получил имя не только в честь небесной покровительницы супруги наследника престола, но также в память об урочище Марьям-дере (в переводе – Мариинская долина) где расположен Бахчисарайский монастырь.
Несмотря на тяготы первых лет обустройства переселение открыло новые перспективы для выходцев из Крыма.
Как русские подданные они получили надёжную защиту: отныне их жизнь и свобода были вне опасности.
Наделение землёй позволило обрести достаток: этому немало способствовали присущие этим людям трудолюбие и предприимчивость.
И, наконец, в лице существовавшего с 1779 года и до 1850-х годов Мариупольского греческого округа появилась возможность национального возрождения. А открытие в 1820 году в Мариуполе первого училища с преподаванием на греческом языке способствовало появлению национальной интеллигенции.
История, история Новороссии, Крым, Крымское ханство, Стамбул, Екатерина II, Греция, Православие, митрополит, XVIII век, Новороссия сегодня, Мариуполь, Азовское море, Российская империя
 
