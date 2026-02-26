https://ukraina.ru/20260226/neizbezhnost-pobedy-pochemu-voynu-v--ukraine-zakonchit-tolko-rossiya-1076095878.html

Неизбежность победы. Почему войну на Украине закончит только Россия

Неизбежность победы. Почему войну на Украине закончит только Россия - 26.02.2026 Украина.ру

Неизбежность победы. Почему войну на Украине закончит только Россия

Американское новостное агентство Bloomberg со ссылкой на какие-то свои источники сообщило, что президент США Дональд Трамп намерен добиться завершения украинского конфликта к 4 июля этого года.

2026-02-26T17:25

2026-02-26T17:25

2026-02-26T17:26

мнения

весь скачко

сша

украина

дональд трамп

владимир зеленский

россия

владимир путин

вооруженные силы украины

bloomberg

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/1a/1076096443_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_0a4c6442a57b72c9e6ec913fa9d60856.jpg

Это очередная дебильно-конспирологическая корректировка даты окончания войны, начало чему положил сам Трамп. Он в начале своей каденции заявлял, что все в Украину закончит за сутки, потом за месяц, затем за полгода... Все срывалось.Последней обсуждаемой с остервенением буйно помешанных датой было 15 мая, к которому Трампу-де было выгодно закончить войну, чтобы втянуться в американские и его личные праздники верхом на победной белой лошади. Опять ничего не получилось: Трампа не послушал никто, даже, казалось бы, напрочь зависимый от США, вихляющий задом перед всеми, как дворовая собачка просроченный недофюрер украинских неонацистов Владимир Зеленский.Недопрезидент Украины уже отказался выводить свои войска из российской части двух донбасских республик, которые являются конституционными территориями России и вывод ВСУ из которых чисто гипотетически мог склонить к переговорам российского президента Владимира Путина относительно судьбы Запорожской и Херсонской областей, оккупированные части которых украинцами можно было бы обменять на украинские земли в Харьковской, Сумской, или Днепропетровской областях, занятые российскими солдатами в СВО. Это так называемый территориальный вопрос, который, как видим, застопорился и встал.Зеленский потребовал от Европы принятия в ЕС и НАТО, а от США гарантии безопасности Украины, утвержденные Конгрессом. И не после мирных переговоров, а до них, что абсолютно неприемлемо для Трампа.Кроме того, Зеленский напрочь отказался проводить перевыборы в Украине, чтобы обеспечить на переговорах легитимного, способного подписывать документы переговорщика с Украинской стороны. Это требование России, которая не хочет, чтобы мирный договор подписывал авантюрист-просрочка.Теперь же 4 июля же США будут праздновать 250-летие своей независимости от Англии, показывать нескромные "факи" в направлении Лондона, троллить зазевавшихся англичан, которые до сих пор думают, что они что-то для американцев сейчас значат, и вообще весело проводить время. Равно как и Трампу некогда будет скучать. К тому времени в США начнется финальный турнир Чемпионата мира по футболу (с 9-11 июня по 19 июля), сам Трамп отпразднует свое 80-летие (14 июня), а страна медленно, но неотвратимо втянется в предвыборную к гонку за местами в Конгрессе.Для Трампа это может стать самой важной битвой. Конгресс, в котором якобы рулят однопартийцы-демократы, но не трамписты, уже сейчас, как говорят в Украине, заливает сала за шкирку своему президенту и при помощи Верховного суда США уже отобрал у него тарифную дубинку для войны на внешнем контуре. А когда республиканцы потеряют контроль хотя бы над одной из палат – представителей или Сената, то запах импичмента опять станет для Трампа вполне обонятельной реальностью.И потому вполне можно предполагать, что тема Украина для хозяина Белого дома в Вашингтоне отойдет в разряд второстепенных. Будет помогать Трампу в борьбе за места в Конгрессе, – тему продолжат елозить, не будет помогать – задвинут туда, куда стюарты-дворники загоняют аллигаторов, сдуру прорвавшихся в хозяйские усадьбы из прибрежных зарослей рек во Флориде (где у Трампа дачка Мар-а-Лаго) или Луизиане. То есть назад, в джунглевые кусты.О такой судьбе Украины уже свидетельствует то, что в своей рекордной по времени речи перед Конгрессом Трамп упомянул украинскую тему всего один раз. Да и то только потому, что ему нужно было подчеркнуть свою склонность к миротворчеству и традиционно насыпать информдерьмеца на предшественника Джо Байдена, и так уже выживающего из ума. По словам Трампа, войны в Украине не было бы, если бы он был президентом, а его администрация прилагает все усилия, чтобы положить конец "смертям и кровопролитию между Россией и Украиной".И, конечно же, потому, что Трамп хотел подчеркнуть: он всегда будет стоять на страже интересов США, которые он обязательно сделает великими. "Как президент, я буду устанавливать мир везде, где это возможно, но я никогда не буду колебаться, чтобы противостоять угрозам Америке везде, где это необходимо", – сказал Трамп. И на этой фразе нехорошо должно было стать всем, на кого он обращал внимание в последнее время. В первую очередь Ирану, разгромом которого Трамп хочет унавозить себе победу в борьбе за места в Конгрессе.А о ситуации в Украине вольно или невольно было сказано и главное: Трампу по большому счету уже плевать, будет мир там или не будет, потому что он добился главного – вывел США из непосредственной войны между Украиной и Европой с одной стороны и Россией – с другой. Трамп уже превратил европейскую войну в европейское дело и в сделку для США, в результате которой американцы уже зарабатывают деньги. Потому что поставляют в Европу оружие, за которое платит Европа и потом передает его Украине. Касаясь поставок оружия на Украину, Трамп так и сказал, что смертоносные грузы идут по программе закупок через НАТО, и что "они платят нам полностью". То есть европейцы платят американцам за оружие для украинцев, чтобы те воевали с россиянами. А США только подсчитывали барыши. Сердито, как говорится, и недешево.Другими словами, президент США по-любому не упустит своей выгоды, а его страна будет получать деньги, даже если соглашение между Москвой и Киевом не будет подписано до 4 июля. Или даже до конца года. С посредничеством европейцев, без него ли, для США не важно. Равно как индифферентен и мир в Украине. Поучая прибыль, США так могу существовать вечно. Увы и ах, но в США, как известно, серьезно только о деньгах (смотрите "Брат-2" и изучайте историю США).В этом, надо признать, есть одновременно и прагматичный цинизм, и определенный дипломатический изыск и блеск, который Трамп продемонстрировал. Теперь его ему нужно выгодно "продать" в борьбе за места в Конгрессе. И Трамп, будьте покойны, будет его продавать и добиваться своего. Во всяком случае, повторяю, деньги от войны останутся на счетах оружейных баронов США, чем они будут вполне довольны и Трампа не бросят. Ну, пока он им нужен…А что Украина? Она останется один на один с Россией и Европой, которая будет всячески подталкивать на войну с россиянами. Тут, как говорится, своя диалектика. Европа понимает, что станет легкой добычей США, если при помощи войны не восстановить свою субъектность в международных раскладах и избежать жесткого, полурабского вассалитета на американских задворках. Потому объединенный Брюссель, подзуживаемый Лондоном, и настаивает на совершенно дурацком тезисе "Россия никогда не должна выиграть или победить в Украине".А знаете, почему так происходит: Да потому, что в Европе понимают неизбежность победы России. Только российский военнослужащий, русский солдат на фронтах СВО поставит жирную точку на всех этих неумных геополитических раскладах, сделанных в тиши кабинетов и щедро политых цинизмом, предательством и подлостью европейских деляг от политики.И в России это, слава Богу, все понимают. Потому и не торопятся разменивать реальные успехи на коврижки лживых обещаний и посулов. Путин на днях в который раз подтвердил прежнее: все цели СВО будут выполнены, а первопричины угроз национальной безопасности России на украинском треке (читай – на европейском) должны быть ликвидированы и устранены. Вместе с неонацистским режимом Зеленского и его спонсорами. А значит, войну в Украине закончит только Россия. Своей победой.Европа, конечно, с этим не согласна и всячески провоцирует и срывает мирный процесс, толкает укро-неонацистов на бойню. Вот сейчас хочет спровоцировать Россию передачей ядерной оружия или хотя бы "грязной" атомной бомбы в руки маньяков Зеленского, пугая, кстати, не только Россию, но и США, где Трамп целью своей жизни уже объявил недопущение Третьей мировой войны в ядерном исполнении. Трамп старый, опытный, битый жизнью политик, он все понимает и боится там, где и надо бояться. В отличие от ЛГБТ*-продвинутых европейских прощелыг-авантюристов…Вот им хочется напомнить про тайского 19-летнего слона Пхета Утхая, которого недавно привели на случку со слонихой в деревню. Слон, как и должно для исполина, вел себя деликатно, никуда не торопился, хотел, видимо, чтобы все было красиво и по обоюдному согласию (слоны, наверное, знают толк в любви), а 35-летний владелец гиганта, некто Сомпорн Суттисо в нетерпении решил как-то стимулировать его и подтолкнуть к решительности.Слон пришел в ярость, сбил хозяина с ног и стал его просто топтать, а потом крушить все вокруг, что подворачивалось. Пробил бивнями белый внедорожник, протаранил зеленый пикап, серьезно повредив оба автомобиля, сбил пять дорожных знаков, потоптал хижины. Еле животное успокоили транквилизаторами, а хозяин до сих пор в больничке с разрывом легкого и прочими тяжелыми травмами.Ну а что вы хотели? Это же слон, а не тщедушные Кая Каллас или Урсула фон дер Ляйен, которые провоцируют США и Россию на войну. Не надо дразнить слонов и провоцировать их! Вот мораль сей байки, нравится она кому-либо или нет…*движение объявлено в России экстремистскимО других деталях поведения российских и украинских элит - в статье Владимира Скачко Переговорные обманки "нетвойнистов". Они хотят сохранить неонацистскую Украину как первопричину СВО

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

сша

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

мнения, весь скачко, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, bloomberg, нато