Глава МИД Ирана Аракчи опроверг новые контакты с Уиткоффом. Другие новости с Ближнего Востока
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи опроверг сообщение о возобновлении контактов со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом уже после начала американо-израильской операции против Ирана. Об этом в ночь на 17 марта сообщает РИА Новости
Глава МИД Ирана Аракчи опроверг новые контакты с Уиткоффом. Другие новости с Ближнего Востока
00:51 17.03.2026 (обновлено: 00:55 17.03.2026)
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи опроверг сообщение о возобновлении контактов со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом уже после начала американо-израильской операции против Ирана. Об этом в ночь на 17 марта сообщает РИА Новости
"Мой последний контакт с господином Уиткоффом состоялся до того, как его работодатель принял решение убить дипломатию ещё одной незаконной военной атакой на Иран", — написал Аракчи в социальной сети X.
Ранее издание Axios со ссылкой на неназванные источники заявило, что Аракчи якобы в последние несколько дней направлял Уиткоффу текстовые сообщения о прекращении конфликта на Ближнем Востоке.
По словам главы МИД Ирана, любые подобные утверждения могут быть направлены на введение в заблуждение общественности и нефтяных трейдеров.
Другие новости с Ближнего Востока:
🟦 Иран не просил перемирия и не обращался с предложением переговоров к США, — посол Ирана в Вене Асадолла Эшраг Джахроми;
🟦 Стоимость страховки для прохода через Ормузский пролив выросла в пять раз, — Bloomberg;
🟦 Движение "Хезболлах" нанесло удары беспилотниками по системе радаров и управления базы ВВС Израиля "Рамат-Давид", — пресс-служба движения;
🟦 Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по штаб-квартире ВМС иранского КСИР и якобы уничтожила ее, — пресс-служба ЦАХАЛ;
🟦 Сирены и предупреждения звучали в 163 местах Израиля;
🟦 Телеканал АВС со ссылкой на Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщает, что уже 200 американских военных пострадали при операции в Иране, из них десять серьезно ранены, 180 — вернулись к службе.
