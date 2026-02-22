Глава Минобороны Британии заявил о готовности направить войска на Украину для "обеспечения мира" - 22.02.2026 Украина.ру
Глава Минобороны Британии заявил о готовности направить войска на Украину для "обеспечения мира"
Глава Минобороны Британии заявил о готовности направить войска на Украину для "обеспечения мира"
Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил о намерении направить британские войска на Украину в контексте возможного мирного урегулирования конфликта. Об этом 22 февраля пишет газета The Telegraph
"Я хочу быть министром обороны, который направит британские войска на Украину, потому что это будет означать окончание этой войны &lt;...&gt;. Это будет означать, что мы заключили переговоры о мире на Украине. А безопасная Европа нуждается в сильной, суверенной Украине", — написал Хили.Тему размещения войск также прокомментировал бывший премьер-министр Соединённого Королевства Борис Джонсон. В эфире программы Sunday with Laura Kuenssberg на телеканале Би-би-си он призвал Лондон и союзников отправить на Украину небоевые подразделения немедленно. По мнению Джонсона, такой шаг продемонстрировал бы серьёзность намерений Запада, даже несмотря на то, что существуют отдельные планы по вводу сил после завершения активной фазы конфликта.В настоящее время правительство Великобритании взаимодействует с партнёрами в рамках формата, получившего название "коалиция желающих". Инициатива, провозглашённая премьер-министром Киром Стармером в марте 2025 года, предполагает возможность отправки международного контингента на Украину для участия в миротворческой миссии. Координирующую роль в объединении взяли на себя Франция и Великобритания.13 февраля глава Минобороны Великобритании Джон Хили провёл встречу с министрами обороны стран Балтии и Северной Европы. Стороны обсудили возможность задержания нефтяных танкеров, которые, по их данным, могут быть связаны с так называемым "теневым флотом" России. Подробнее в материале Британия обсуждает со странами Европы захват "теневого флота России" - BloombergБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Ответ на ядерное оружие в Эстонии, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 22 февраляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
Глава Минобороны Британии заявил о готовности направить войска на Украину для "обеспечения мира"

15:38 22.02.2026
 
© APГлава Минобороны Великобритании Джон Хили
© AP
Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил о намерении направить британские войска на Украину в контексте возможного мирного урегулирования конфликта. Об этом 22 февраля пишет газета The Telegraph
"Я хочу быть министром обороны, который направит британские войска на Украину, потому что это будет означать окончание этой войны <...>. Это будет означать, что мы заключили переговоры о мире на Украине. А безопасная Европа нуждается в сильной, суверенной Украине", — написал Хили.
Тему размещения войск также прокомментировал бывший премьер-министр Соединённого Королевства Борис Джонсон. В эфире программы Sunday with Laura Kuenssberg на телеканале Би-би-си он призвал Лондон и союзников отправить на Украину небоевые подразделения немедленно. По мнению Джонсона, такой шаг продемонстрировал бы серьёзность намерений Запада, даже несмотря на то, что существуют отдельные планы по вводу сил после завершения активной фазы конфликта.
В настоящее время правительство Великобритании взаимодействует с партнёрами в рамках формата, получившего название "коалиция желающих". Инициатива, провозглашённая премьер-министром Киром Стармером в марте 2025 года, предполагает возможность отправки международного контингента на Украину для участия в миротворческой миссии. Координирующую роль в объединении взяли на себя Франция и Великобритания.
13 февраля глава Минобороны Великобритании Джон Хили провёл встречу с министрами обороны стран Балтии и Северной Европы. Стороны обсудили возможность задержания нефтяных танкеров, которые, по их данным, могут быть связаны с так называемым "теневым флотом" России. Подробнее в материале Британия обсуждает со странами Европы захват "теневого флота России" - Bloomberg
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Ответ на ядерное оружие в Эстонии, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 22 февраля
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Лента новостейМолния