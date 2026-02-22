https://ukraina.ru/20260222/v-iranskom-gorode-parand-soobschayut-o-vzryvakh-dyme-i-pereboyakh-s-elektrichestvom-glavnoe-k-etomu-chasu-1075949987.html

В иранском городе Паранд сообщают о взрывах, дыме и перебоях с электричеством. Главное к этому часу

Поступают сообщения о возможных взрывах и дыме, поднимающемся из нескольких точек в иранском городе Паранд в провинции Тегеран, а также о перебоях в электроснабжении в некоторых районах Паранда. Об этом и других новостях к этому часу 22 февраля сообщает телеграм-канал Украина.ру

украина.ру

🟦 Европейцев не должно интересовать, где проходит российско-украинская граница, заявила сопредседатель немецкой партии "АдГ" Алис Вайдель в интервью венгерскому каналу Mandiner; 🟦 Экс-принц Эндрю мог использовать самолеты ВВС Британии для встреч с Джеффри Эпштейном - СМИ; 🟦 США приняли предложение Ирана сохранить обогащение урана. Об этом сообщает ISNA со ссылкой на иранский источник в делегации Тегерана на женевских переговорах; 🟦Индия откладывает торговые переговоры с США из-за неопределенности с тарифами Трампа после решения Верховного суда об их отмене, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Ответ на ядерное оружие в Эстонии, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 22 февраляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

