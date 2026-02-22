https://ukraina.ru/20260222/v-iranskom-gorode-parand-soobschayut-o-vzryvakh-dyme-i-pereboyakh-s-elektrichestvom-glavnoe-k-etomu-chasu-1075949987.html
В иранском городе Паранд сообщают о взрывах, дыме и перебоях с электричеством. Главное к этому часу
В иранском городе Паранд сообщают о взрывах, дыме и перебоях с электричеством. Главное к этому часу - 22.02.2026 Украина.ру
В иранском городе Паранд сообщают о взрывах, дыме и перебоях с электричеством. Главное к этому часу
Поступают сообщения о возможных взрывах и дыме, поднимающемся из нескольких точек в иранском городе Паранд в провинции Тегеран, а также о перебоях в электроснабжении в некоторых районах Паранда. Об этом и других новостях к этому часу 22 февраля сообщает телеграм-канал Украина.ру
2026-02-22T15:43
2026-02-22T15:43
2026-02-22T15:43
украина.ру
ввс
верховный суд
дональд трамп
джеффри эпштейн
сша
британия
тегеран
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/14/1055164000_0:234:3092:1973_1920x0_80_0_0_93bcd40640f1647bb3336d965336f92e.jpg
🟦 Европейцев не должно интересовать, где проходит российско-украинская граница, заявила сопредседатель немецкой партии "АдГ" Алис Вайдель в интервью венгерскому каналу Mandiner; 🟦 Экс-принц Эндрю мог использовать самолеты ВВС Британии для встреч с Джеффри Эпштейном - СМИ; 🟦 США приняли предложение Ирана сохранить обогащение урана. Об этом сообщает ISNA со ссылкой на иранский источник в делегации Тегерана на женевских переговорах; 🟦Индия откладывает торговые переговоры с США из-за неопределенности с тарифами Трампа после решения Верховного суда об их отмене, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Ответ на ядерное оружие в Эстонии, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 22 февраляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
сша
британия
тегеран
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/14/1055164000_361:0:3092:2048_1920x0_80_0_0_cd6d6fa8173b688d096b9a2d77f5c573.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина.ру, ввс, верховный суд, дональд трамп, джеффри эпштейн, сша, британия, тегеран , украина.ру
Украина.ру, ВВС, Верховный Суд, Дональд Трамп, Джеффри Эпштейн, США, Британия, Тегеран , Украина.ру
В иранском городе Паранд сообщают о взрывах, дыме и перебоях с электричеством. Главное к этому часу
Поступают сообщения о возможных взрывах и дыме, поднимающемся из нескольких точек в иранском городе Паранд в провинции Тегеран, а также о перебоях в электроснабжении в некоторых районах Паранда. Об этом и других новостях к этому часу 22 февраля сообщает телеграм-канал Украина.ру
🟦 Европейцев не должно интересовать, где проходит российско-украинская граница, заявила сопредседатель немецкой партии "АдГ" Алис Вайдель в интервью венгерскому каналу Mandiner;
🟦 Экс-принц Эндрю мог использовать самолеты ВВС Британии для встреч с Джеффри Эпштейном - СМИ;
🟦 США приняли предложение Ирана сохранить обогащение урана. Об этом сообщает ISNA со ссылкой на иранский источник в делегации Тегерана на женевских переговорах;
🟦Индия откладывает торговые переговоры с США из-за неопределенности с тарифами Трампа после решения Верховного суда об их отмене, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру