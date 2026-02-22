https://ukraina.ru/20260222/pochemu-za-lesopolosy-idut-samye-upornye-boi-v-usloviyakh-spetsoperatsii-1075948500.html

Почему за лесополосы идут самые упорные бои в условиях спецоперации

Почему за лесополосы идут самые упорные бои в условиях спецоперации - 22.02.2026 Украина.ру

Почему за лесополосы идут самые упорные бои в условиях спецоперации

Ведение боя в лесу (лесополосах) требует особой подготовки, точной тактики и слаженной работы подразделений. В условиях СВО лесной бой остаётся одним из самых сложных форматов боевых действий: ограниченная видимость, сложный рельеф, скрытые подступы и широкие возможности для маскировки делают такую среду одновременно и выгодной, и опасной.

2026-02-22T14:18

2026-02-22T14:18

2026-02-22T14:18

эксклюзив

украина

сумская область

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/17/1055248561_0:198:2938:1851_1920x0_80_0_0_f8a49ffb34b3a7016dfe788730703a6b.jpg

Бои в лесном массиве во многом отличаются от действий на открытой местности, поскольку деревья, кустарник и естественные укрытия влияют на все этапы операции — от разведки до закрепления позиций. Лес усложняет ведение дальнего боя, поэтому большую роль играют гранатомётчики, пулемётчики, штурмовые группы и специалисты разведки. Тактика зависит от условий рельефа, плотности лесного массива, времени суток и характера операции. Подразделения должны уметь быстро адаптироваться, действовать малыми группами и сохранять скрытность.Местность, покрытая лесами (при умелом использовании ее войсками), может оказать большое влияние на ход боевых действий. Леса ограничивают маневр, снижают темпы наступления, уменьшают обзор и эффективность огня, затрудняют применение танков, бронетранспортеров и артиллерии, которые вынуждены продвигаться только по дорогам и другим доступным участкам. В лесу требуется большее участие инженерных войск для обеспечения боевых действий, создаются определенные трудности в организации взаимодействия и управления соединениями и частями. Вместе с тем в нем войска укрываются от наблюдения противника, здесь легче создавать оборонительные сооружения и инженерные заграждения, можно осуществлять скрытый маневр силами и средствами.В лесу бронетанковым и механизированным частям и соединениям, составляющим основу современных сухопутных войск развитых стран, труднее использовать свои преимущества в скорости, маневре, огневой мощи и ударной силе. В нынешних условиях спецоперации на Украине в лесистой местности в основном действуют штурмовые, разведывательные группы, спецназ. А это в корне меняет обстановку. Вместе с тем, не следует и слишком преувеличивать влияние лесистой местности на ведение боевых действий. Для нее остаются неизменными основные положения тактики ведения боя вообще. Все заключается только в том, насколько наступающая или обороняющаяся сторона сможет обратить преимущества леса в свою пользу.Тактика включает:-движение короткими перебежками;-использование оврагов, высот и деревьев как укрытий;-создание ложных маршрутов;-организация круговой обороны;-применение минно-взрывных заграждений;-точное распределение ролей внутри разведывательной или штурмовой группы.Появились и новые способы маневренных действий. Они часто применяются в ходе боевых действий в Харьковской и Сумской областях, где сплошные лесополосы. К примеру, штурмовые "карусели" — чтобы не дать выдохнуть противнику. Обходные марш-броски, занимающие сутки-двое, чтобы незаметно занять позиции. Движение по лесным посадкам без любой возможности выйти на "открытку" (открытая местность).— Идем преимущественно по лесополосам. Тактика — от дерева к дереву, шаг в шаг. Не торопясь, тщательно прощупывая каждый квадрат. Отсюда и сравнительно невысокая скорость продвижения вперед. Но по-другому нельзя, — рассказывает командир штурмового подразделения с позывным Валдай.Отсюда меняющаяся тактика — предварительная разведка боем, когда малые — до пяти человек — отряды идут вперед, выявляя огневые точки ВСУ. За ними заходят штурмовики, чаще всего тройками. Следом движется "такелаж" — группы снабжения боеприпасами: штурмовик обязан быть мобильным, "летучим", с собой у него только автомат, гранаты, да максимум 12–14 магазинов — на 5–10 минут боя. После первую группу штурмовиков сменяет другая, и так далее — по принципу карусели. Цель — не дать противнику опомниться.Особенность нынешних боевых действий — заходы "на долгую", когда на позициях можно провести неделю-две, а можно и месяц-другой, без возможности скорого выхода, объясняют офицеры. Причина — круглосуточный мониторинг сверху мавиками-разведчиками, и угроза FPV-дронов. Снабжение продуктами и водой происходит по воздушному мосту. Моральная поддержка — по радиосвязи. А выход (как и заход) — крюками, включающими дополнительные 10–15 километров обходных путей. Цена таким "маневрам" — безопасность.Эти принципы позволяют успешно проводить боевые действия в лесистой местности. Как считают командиры подразделений, для эффективной работы в лесу требуется комплекс специалистов, каждый из которых выполняет отдельную задачу. Их слаженная работа определяет устойчивость подразделения. В лесных условиях наиболее востребованы:разведчики — выявляют цели и засадные точки, определяют подходы;сапёры — устанавливают заграждения, создают проходы в лесных массивах;пулемётчики — обеспечивают подавление противника;гранатомётчики — работают по укреплениям и скоплениям сил;стрелки — занимают фланги и удерживают позиции;наблюдатели — контролируют перемещение противника;связисты — обеспечивают коммуникацию, особенно сложную в лесистой среде.На основании опыта второй мировой войны, последующих локальных войн и учений специалисты приходят к выводу, что при ведении оборонительных действий в лесу необходимо шире применять маневр силами и средствами, при помощи которого можно успешнее и с меньшими силами решать поставленные задачи. Но для этого необходимо время и хорошая подготовка войск к действиям в условиях лесистой местности. Вопросы организации управления и взаимодействия выходят на первый план. Это обусловлено, прежде всего, разобщенностью действий частей и подразделений, ограниченностью видимости и отсутствием четких местных ориентиров. В этих условиях рекомендуется максимально приближать командные пункты и пункты управления к действующим подразделениям и всемерно сокращать дистанции между отдельными элементами боевого порядка. Хотя основные тактические принципы ведения боевых действий в лесу остаются неизмененными, в то же время необходимо учитывать некоторые особенности этого вида боя.В "зеленке" – листве деревьев, кустах и траве – беспилотнику легко замаскироваться. Однако густая растительность делает невидимым и врага Лето – во всех смыслах самое жаркое время на фронте. Высохшая земля делает местность, как говорят военные, "танкодоступной" – то есть пригодной для применения техники. Теплая погода и зелень на деревьях дают больше возможностей для действий пехоты.Весной и летом деревья служат хорошей маскировкой. Густая растительность позволяет бойцам скрываться от дронов. Противник может находиться рядом, поэтому передвигаться надо коротким шагом максимально тихо, чтобы не быть обнаруженным. Важно внимательно смотреть под ноги, потому что противник может заминировать подходы к своим позициям. Например, противопехотными "Лепестками". Такие меры предосторожности позволяют использовать фактор неожиданности и подойти максимально быстро для открытия огня.Густая листва облегчает работу и разведчикам. В ней проще подготовить засаду или обустроить наблюдательный пункт. "Зеленка" прежде всего дает возможность скрытному наблюдению за перемещением войск, за расположением, для закладки фугасов у обочины дорог, либо для обустройства схронов, либо мест расположения снайперов, либо артиллерийских корректировщиков.Под прикрытием "зеленки" легче эвакуировать раненых. Жаркая погода и отсутствие осадков позволяют военным эффективно применять на фронте квадроциклы. Именно в летний период, когда земля сухая, квадроциклы раскрывают весь свой потенциал. На быстрых и вездеходных машинах не только ведут разведку или устраивают рейды в тыл противника. Бойцам на передовую доставляют дроны, продукты питания и боеприпасы.На боевое задание экипажи квадроциклов выезжают как минимум парами. Чтобы вытянуть товарища, если он застрял, или оказать огневую поддержку. Необходимо постоянно смещаться, менять позицию, не оставаться на месте. Потому что, несмотря на все свои плюсы, квадроцикл все же не оснащен броней. Лесопосадки часто расположены вдоль дорог. Поэтому за них, как правило, разворачиваются наиболее ожесточенные бои. Ведь контроль за такой "зеленкой" означает контроль над трассой. "Это означает, что ты перерезал снабжение вражеской армии, либо препятствуешь, например, наступательным или контрнаступательным действиям. Если густой лес или густая лесопосадка, человек может находиться от вас в 20–30 метрах, а вы его даже не заметите", – отмечают военные эксперты.Вести бои в лесополосах сложно в любое время года, как летом, так и в зимнее время. Конечно, сейчас, когда столбики термометра регулярно опускаются ниже нулевой отметки, с деревьев опала листва, а высота снежного покрова в лесу достигает больших размеров, разведчикам и штурмовикам действовать сложнее. Тем не менее, накал боев не утихает, а усиливается. Здесь есть свои особенности.Например, заметить противника среди листвы помогают тепловизоры, но такие приборы есть не у каждого бойца. Позиции, обустроенные в "зеленке", прячут от разведывательных дронов с помощью маскировочных сетей. Обычные рыбацкие тоже используют – для защиты от беспилотников. В такие сети, чтобы скрыть позицию, вплетают ветки. Причем срезают их подальше от места своего расположения, чтобы противник не заметил поредевшую растительность. Зимой, в отсутствии "зелёнки" маскироваться сложнее. Многое зависит от огневого прикрытия с воздуха, тщательной доразведки скрытых огневых позиций противника и точек пуска реактивных снарядов РСЗО, дальнобойной артиллерии и САУ, а также пунктов управления БПЛАЕсть такое правило разведчика – сверка местности. Вчера там было густо, теперь там стало пусто, а в другом месте стало густо. Это сразу кинется в глаза, и, соответственно, туда могут навести удар. Недавно стало известно, что ВСУ для сверки местности используют дроны с искусственным интеллектом. Такой беспилотник пролетает над территорией, где могут быть наши бойцы, проводя видеосъемку в высоком качестве. Спустя несколько дней он снова летит тем же маршрутом с включенной камерой и сравнивает изображение с тем, которое сделал в прошлый раз. Заметив любые изменения – сломанную ветку или след костра – искусственный интеллект делает вывод, что там находятся укрепления или укрытия. По ним может ударить артиллерия, поэтому маскировку надо регулярно обновлять.По словам украинских экспертов, наша армия активно применяет на Харьковском направлении дроны с искусственным интеллектом, позволяющим самостоятельно выявлять и атаковать цели. Дрон полностью автономный. У него раскрашены крылья, каждое крыло раскрашено в свой цвет. Это сделано для того, чтобы дроны летели многоуровневым слоем, так летают птицы, когда они на дальние расстояния делают перелеты. Эти дроны и распознают друг друга, держатся стаей, отслеживают, кого сбили, чтобы принимать контрмеры.Но хватает таких беспилотников не на всех участках фронта. Поэтому обычно перед штурмом лесопосадок применяется классическая разведка боем. "Это путем прострелов. Когда вы начинаете простреливать лесополосу, соответственно, вы ожидаете обратного эффекта, то есть враг должен отреагировать и обратно отстреляться. И за счет этого происходит вычисление, где примерно находится позиция", – рассказывают бойцы штурмовых групп группировки войск "Север".По выявленным огневым точкам наносит удары артиллерия, либо сбрасывают боеприпасы с беспилотников. Как правило, после сбросов противник пытается сменить позицию. Бегающих в лесной зоне солдат украинской армии засекают и уничтожают FPV-дроны. После такой обработки в бой вступают штурмовики, которые окончательно зачищают местность.О том, как проходит специальная военная операция - в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. Продвигаемся в глубину обороны ВСУ, уничтожая "чудо-оружие" НАТО"

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

украина

сумская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

эксклюзив, украина, сумская область, вооруженные силы украины