К чему готовят Залужного на Украине, кто обидел Польшу на этот раз и в чём причина комплексов у поляков
К чему готовят Залужного на Украине, кто обидел Польшу на этот раз и в чём причина комплексов у поляков - 21.02.2026 Украина.ру
К чему готовят Залужного на Украине, кто обидел Польшу на этот раз и в чём причина комплексов у поляков
00:23 – О противостоянии Залужного...
2026-02-21T19:33
2026-02-21T19:33
2026-02-21T19:32
видео
россия
украина
польша
армен гаспарян
валерий залужный
владимир зеленский
джеффри эпштейн
сша
британия
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:00:23 – О противостоянии Залужного и Зеленского;08:47 – О назначении ответственных внутри Украины;15:20 – Виндзоры и последствия публикации файлов Эпштейна;20:56 – Иск Польши к России. *В материале упоминаются Кирилл Буданов и Борис Филатов, внесённые Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов, а также движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое на территории РФ
россия
украина
польша
сша
британия
великобритания
