К чему готовят Залужного на Украине, кто обидел Польшу на этот раз и в чём причина комплексов у поляков
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:00:23 – О противостоянии Залужного... 21.02.2026
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:00:23 – О противостоянии Залужного и Зеленского;08:47 – О назначении ответственных внутри Украины;15:20 – Виндзоры и последствия публикации файлов Эпштейна;20:56 – Иск Польши к России. *В материале упоминаются Кирилл Буданов и Борис Филатов, внесённые Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов, а также движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое на территории РФ
К чему готовят Залужного на Украине, кто обидел Польшу на этот раз и в чём причина комплексов у поляков

19:33 21.02.2026
 
Читать в
ДзенTelegram
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:

00:23 – О противостоянии Залужного и Зеленского;
08:47 – О назначении ответственных внутри Украины;
15:20 – Виндзоры и последствия публикации файлов Эпштейна;
20:56 – Иск Польши к России.

*В материале упоминаются Кирилл Буданов и Борис Филатов, внесённые Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов, а также движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое на территории РФ
Лента новостейМолния