https://ukraina.ru/20260221/k-chemu-gotovyat-zaluzhnogo-na-ukraine-kto-obidel-polshu-na-etot-raz-i-v-chm-prichina-kompleksov-u-1075933629.html

К чему готовят Залужного на Украине, кто обидел Польшу на этот раз и в чём причина комплексов у поляков

К чему готовят Залужного на Украине, кто обидел Польшу на этот раз и в чём причина комплексов у поляков - 21.02.2026 Украина.ру

К чему готовят Залужного на Украине, кто обидел Польшу на этот раз и в чём причина комплексов у поляков

Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:00:23 – О противостоянии Залужного... Украина.ру, 21.02.2026

2026-02-21T19:33

2026-02-21T19:33

2026-02-21T19:32

видео

россия

украина

польша

армен гаспарян

валерий залужный

владимир зеленский

джеффри эпштейн

сша

британия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/15/1075933481_0:0:320:180_1920x0_80_0_0_e28ab115465885797d5850bab984a8cd.png

Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:00:23 – О противостоянии Залужного и Зеленского;08:47 – О назначении ответственных внутри Украины;15:20 – Виндзоры и последствия публикации файлов Эпштейна;20:56 – Иск Польши к России. *В материале упоминаются Кирилл Буданов и Борис Филатов, внесённые Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов, а также движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое на территории РФ

россия

украина

польша

сша

британия

великобритания

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, россия, украина, польша, армен гаспарян, валерий залужный, владимир зеленский, джеффри эпштейн, сша, британия, великобритания, киевский режим, сво, видео