Анархист от русской поэзии. 140 лет Алексею Крученых
Поэт, журналист и литературный критик Алексей Евсеевич Крученых родился 21 февраля 1886 года в Херсонском уезде одноимённой губернии. Ушёл же из жизни он 17 июня 1968 года в Москве, пережив всех русских футуристов и всю свою эпоху
Память о поэте не так давно, в 2019 году, была увековечена в Одессе: на Малой Арнаутской улице установили мемориальную доску на доме, где он жил, а художница Ирина Озаринская устроила перфоманс к этому событию. Стоя на коленях, она читала стихотворение Крученых, одновременно вычерчивая его мелом на асфальте.
В те годы, когда поэт жил в Одессе, и был арестован там за хранение революционной литературы – во время Первой русской революции, улица называлась Суворовской. О том, что поэт имел связи с революционным подпольем стало известно совсем недавно, в том же 2019 году, когда одесский историк Александр Розенбойм обнаружил в городском архиве полицейские протоколы его задержания.
"дыр бул щыл" и Бармаглот
Самое знаменитое стихотворение поэта вошло в сборник "Помада" и положило начало "заумной поэзии", "зауми", экспериментах в стихосложении, которые до 1912 года едва ли можно было себе представить:
дыр бул щыл
убешщур
скум
вы со бу
р л эз
убешщур
скум
вы со бу
р л эз
Крученых амбициозно претендовал на то, что его созвучиях "больше русского, чем во всем Пушкине", и эксперименты русского футуриста действительно вдохновили многих других писателей отвязать слова и звуки от смысла.
20 июля 2025, 12:00"Вокруг Булгакова""Вокруг Булгакова": снять шляпу перед МаяковскимВладимир Владимирович Маяковский родился 19 июля 1893 года в селе (сейчас - город) Багдади в Грузии. О себе он писал "дедом - казак, другим – сичевик, а по рождению – грузин". На самом деле он по обоим линиям происходил из кубанских казаков, основу которых составляли бывшие запорожцы. В смысле происхождения он более "украинец", чем Булгаков
Кто не помнит "Бармаглота" Льюса Кэролла?
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по наве,
И хрюкотали зелюки
Как мюмзики в мове.
Пырялись по наве,
И хрюкотали зелюки
Как мюмзики в мове.
Немецкий поэт Курт Швиттерс за подобные литературные изыски и вовсе угодили на нацистскую выставку "Дегенеративное искусство" вместе с композиторами додекафонистами, а среди русских поэтов, очарованных крученыховской заумью, можно встретить имя даже Сергея Есенина: между ним и Крученых произошло что-то вроде поэтической дуэли (любителем которых был Есенин).
Из воспоминаний Крученых известно, что они познакомились в 1920 году в Баку, после чего поддерживали общение до гибели Есенина. Поэтическая перчатка, которую он бросил Крученых звучала так:
Тар - ра - эль
Си - ліу - ка
Есх Кры
чу чок
Алексей Крученых, русский поэт-футурист.
Впрочем, сам Крученых не был в восторге от Есенина: он называл его рифмы неоригинальными, обвинял в подражательстве Лермонтову и Некрасову, хотя и написал о поэте несколько критических работ. Впрочем, впоследствии уже Корней Чуковский обвинил Крученых в желании заработать на имени и таланте Есенина.
Чуковскому, авторитетному советскому критику, Крученых, в целом, не нравился:
"Но странно: бунтовщик, анархист, взорвалист, а скучен, как тумба. Нащёлкает еще десятка два таких ошеломительных книжек, а потом и откроет лабаз, с дёгтем, хомутами, тараканами - все такое пыльное, унылое. (Игорь Северянин открыл бы кондитерскую!) Ведь бывают же такие несчастно рожденные: он и форсит, и кривляется, а скука, как пыль, налегла на все его слова и поступки.
Берёт, например, страницу, пишет на ней слово шиш, только одно это слово! - и уверяет, что это стихи, но и шиш выходит невеселый. Хоть бы голову себе откусил, так и то никому не смешно".
22 февраля 2024, 16:07ИсторияКазимир Малевич: автор самой скандальной картины XX векаЗлые языки говорят, что украинская политика проста, как "Чёрный квадрат" Малевича, другие – что она непостижима, как "Чёрный квадрат" Малевича. Думается, сам Казимир Северинович не согласился бы ни с теми, ни с другими – самая знаменитая из его супрематических картин не так проста, но и не так сложна.
Поэт, нисколько не огорчаясь, отвечал критикам стихами:
жижа сквернословий
мои крики самозваные
не надо к ним предисловья
я весь хорош даже бранный!
Друзья и напарники, оперная революция
Наиболее близок Крученых по стилю, идеям и взглядам оказался другой русский футурист – Велимир Хлебников.
Крученых в своих мемуарах описал свое первое впечатление о Хлебникове:
"Тогда ему было 27 лет. Поражали: высокий рост, манера сутулиться, большой лоб, взъерошенные волосы. Одет был просто — в тёмно-серый пиджак.
Я ещё не знал, как начать разговор, а Хлебников уже забросал меня мудрёными фразами, пришиб широкой учёностью, говоря о влиянии монгольской, китайской, индийской и японской поэзии на русскую.
— Проходит японская линия, — распространялся он. — Поэзия её не имеет созвучий, но певуча... Арабский корень имеет созвучия...
Я не перебивал. Что тут отвечать? Так и не нашёлся. А он беспощадно швырялся народами.
— Вот академик, — думал я, подавленный его эрудицией. Не помню уж, что я бормотал, как поддерживал разговор."
19 апреля 2019, 01:00День в истории. 19 апреля: в Харькове вступил в должность глава мирового правительстваВ этот день в 1920 года на сцене Харьковского театра состоялась инаугурация Председателя Земного шара. Им стал не кайзер, не хан и вообще не политик, а русский поэт-футурист Виктор (Велимир) Владимирович Хлебников (1885-1922).
Был ли он, в самом деле, так поражен рассуждениями Хлебникова, останется загадкой, однако на многие годы они стали единомышленниками.
Жемчужина русского футуризма — поэма "Игра в аду", написанная ими в соавторстве, и проиллюстрированная Казимиром Малевичем. Это тот самый "ад", с которым Владимир Маяковский сравнивает свою комнату в знаменитом письме "Лиличке" Брик:
Дым табачный воздух выел.
Комната —
глава в крученыховском аде.
Вспомни —
за этим окном
впервые
руки твои, исступленный, гладил.
Комната —
глава в крученыховском аде.
Вспомни —
за этим окном
впервые
руки твои, исступленный, гладил.
Другая по-настоящему революционная работа Крученых – либретто к футуристической опере Михаила Матюшина "Победа над солнцем". Таких либретто до Крученых не писал никто:
Здесь будут иногдавли и воображавли.
А с ними сно и зно.
Свироги и песноги утрут слезу.
Воин, купец и пахарь. За вас подумал грезничий песнило и снахарь.
Беседни и двоиры певиры пленят вас.
Силебен заменит хилебен.
21 июля 2025, 16:00История"Русский Полифем" Давид Бурлюк. Великий футурист из Харьковской губернииДавид Бурлюк родился 21 июля 1882 года на хуторе Семиротовка Лебединского уезда Харьковской губернии (сейчас – Сумская область) в семье агронома-самоучки Давида Бурлюка. Вклад этого человека в современную русскую культуру невозможно ни переоценить, ни аннулировать – он стал отцом русского футуризма
Произведение уникальное во всех смыслах, в первую очередь в музыкальном: Матюшин, первый русский футурист от музыки, играет со всеми современными трендами: имитацией звукоизвлечения, цветовой окраской звуков (которую в эти же годы пропагандирует, наследуя идеи Римского-Корсакова, Миакалоюс Чюрлёнис), и даже предвосхищает приёмы электронной музыки, которые воцарятся в отечественной композиторской школе спустя несколько десятилетий.
Поклонниками академизма опера, ожидаемо, была раскритикована. Впрочем, так воспринимаются любые эксперименты – едва только советские и российские критики смирились с рок-оперой, как появились оперы в стиле рок-н-ролл, хип-хоп драма Noize MC* (Ивана Алексеева) "Орфей и Эвридика", а уже в 2023 году SHAMAN (Ярослав Дронов) анонсировал появление фолк-оперы со своим участием. Раскритикуют. Новаторов у нас не любят.
* Лицо выполняет функции иноагента в РФ
