Анархист от русской поэзии. 140 лет Алексею Крученых

Поэт, журналист и литературный критик Алексей Евсеевич Крученых родился 21 февраля 1886 года в Херсонском уезде одноимённой губернии. Ушёл же из жизни он 17 июня 1968 года в Москве, пережив всех русских футуристов и всю свою эпоху

Память о поэте не так давно, в 2019 году, была увековечена в Одессе: на Малой Арнаутской улице установили мемориальную доску на доме, где он жил, а художница Ирина Озаринская устроила перфоманс к этому событию. Стоя на коленях, она читала стихотворение Крученых, одновременно вычерчивая его мелом на асфальте.В те годы, когда поэт жил в Одессе, и был арестован там за хранение революционной литературы – во время Первой русской революции, улица называлась Суворовской. О том, что поэт имел связи с революционным подпольем стало известно совсем недавно, в том же 2019 году, когда одесский историк Александр Розенбойм обнаружил в городском архиве полицейские протоколы его задержания."дыр бул щыл" и БармаглотСамое знаменитое стихотворение поэта вошло в сборник "Помада" и положило начало "заумной поэзии", "зауми", экспериментах в стихосложении, которые до 1912 года едва ли можно было себе представить:дыр бул щылубешщурскумвы со бур л эзКрученых амбициозно претендовал на то, что его созвучиях "больше русского, чем во всем Пушкине", и эксперименты русского футуриста действительно вдохновили многих других писателей отвязать слова и звуки от смысла.Кто не помнит "Бармаглота" Льюса Кэролла?Варкалось. Хливкие шорькиПырялись по наве,И хрюкотали зелюкиКак мюмзики в мове.Немецкий поэт Курт Швиттерс за подобные литературные изыски и вовсе угодили на нацистскую выставку "Дегенеративное искусство" вместе с композиторами додекафонистами, а среди русских поэтов, очарованных крученыховской заумью, можно встретить имя даже Сергея Есенина: между ним и Крученых произошло что-то вроде поэтической дуэли (любителем которых был Есенин).Из воспоминаний Крученых известно, что они познакомились в 1920 году в Баку, после чего поддерживали общение до гибели Есенина. Поэтическая перчатка, которую он бросил Крученых звучала так:Тар - ра - эльСи - ліу - каЕсх Крычу чокВпрочем, сам Крученых не был в восторге от Есенина: он называл его рифмы неоригинальными, обвинял в подражательстве Лермонтову и Некрасову, хотя и написал о поэте несколько критических работ. Впрочем, впоследствии уже Корней Чуковский обвинил Крученых в желании заработать на имени и таланте Есенина.Чуковскому, авторитетному советскому критику, Крученых, в целом, не нравился:"Но странно: бунтовщик, анархист, взорвалист, а скучен, как тумба. Нащёлкает еще десятка два таких ошеломительных книжек, а потом и откроет лабаз, с дёгтем, хомутами, тараканами - все такое пыльное, унылое. (Игорь Северянин открыл бы кондитерскую!) Ведь бывают же такие несчастно рожденные: он и форсит, и кривляется, а скука, как пыль, налегла на все его слова и поступки.Берёт, например, страницу, пишет на ней слово шиш, только одно это слово! - и уверяет, что это стихи, но и шиш выходит невеселый. Хоть бы голову себе откусил, так и то никому не смешно".Поэт, нисколько не огорчаясь, отвечал критикам стихами:жижа сквернословиймои крики самозваныене надо к ним предисловьяя весь хорош даже бранный!Друзья и напарники, оперная революцияНаиболее близок Крученых по стилю, идеям и взглядам оказался другой русский футурист – Велимир Хлебников.Крученых в своих мемуарах описал свое первое впечатление о Хлебникове:"Тогда ему было 27 лет. Поражали: высокий рост, манера сутулиться, большой лоб, взъерошенные волосы. Одет был просто — в тёмно-серый пиджак.Я ещё не знал, как начать разговор, а Хлебников уже забросал меня мудрёными фразами, пришиб широкой учёностью, говоря о влиянии монгольской, китайской, индийской и японской поэзии на русскую.— Проходит японская линия, — распространялся он. — Поэзия её не имеет созвучий, но певуча... Арабский корень имеет созвучия...Я не перебивал. Что тут отвечать? Так и не нашёлся. А он беспощадно швырялся народами.— Вот академик, — думал я, подавленный его эрудицией. Не помню уж, что я бормотал, как поддерживал разговор."Был ли он, в самом деле, так поражен рассуждениями Хлебникова, останется загадкой, однако на многие годы они стали единомышленниками.Жемчужина русского футуризма — поэма "Игра в аду", написанная ими в соавторстве, и проиллюстрированная Казимиром Малевичем. Это тот самый "ад", с которым Владимир Маяковский сравнивает свою комнату в знаменитом письме "Лиличке" Брик:Дым табачный воздух выел.Комната —глава в крученыховском аде.Вспомни —за этим окномвпервыеруки твои, исступленный, гладил.Другая по-настоящему революционная работа Крученых – либретто к футуристической опере Михаила Матюшина "Победа над солнцем". Таких либретто до Крученых не писал никто:Здесь будут иногдавли и воображавли.А с ними сно и зно.Свироги и песноги утрут слезу.Воин, купец и пахарь. За вас подумал грезничий песнило и снахарь.Беседни и двоиры певиры пленят вас.Силебен заменит хилебен.Произведение уникальное во всех смыслах, в первую очередь в музыкальном: Матюшин, первый русский футурист от музыки, играет со всеми современными трендами: имитацией звукоизвлечения, цветовой окраской звуков (которую в эти же годы пропагандирует, наследуя идеи Римского-Корсакова, Миакалоюс Чюрлёнис), и даже предвосхищает приёмы электронной музыки, которые воцарятся в отечественной композиторской школе спустя несколько десятилетий.Поклонниками академизма опера, ожидаемо, была раскритикована. Впрочем, так воспринимаются любые эксперименты – едва только советские и российские критики смирились с рок-оперой, как появились оперы в стиле рок-н-ролл, хип-хоп драма Noize MC* (Ивана Алексеева) "Орфей и Эвридика", а уже в 2023 году SHAMAN (Ярослав Дронов) анонсировал появление фолк-оперы со своим участием. Раскритикуют. Новаторов у нас не любят.* Лицо выполняет функции иноагента в РФ

