Россия наращивает морскую авиацию и ракетные комплексы на Балтике — эксперт об ответе на угрозы НАТО - 22.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260222/rossiya-naraschivaet-morskuyu-aviatsiyu-i-raketnye-kompleksy-na-baltike--ekspert-ob-otvete-na-ugrozy-nato-1075936538.html
Россия наращивает морскую авиацию и ракетные комплексы на Балтике — эксперт об ответе на угрозы НАТО
Россия наращивает морскую авиацию и ракетные комплексы на Балтике — эксперт об ответе на угрозы НАТО - 22.02.2026 Украина.ру
Россия наращивает морскую авиацию и ракетные комплексы на Балтике — эксперт об ответе на угрозы НАТО
Балтийский флот активно насыщается беспилотниками. Вместе с ракетными комплексами и морской авиацией это создает надежную защиту от блокады Калининграда. Об этом доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, военно-политический эксперт Александр Перенджиев рассказал в интервью изданию Украина.ру
2026-02-22T04:00
2026-02-22T04:00
новости
россия
калининград
балтика
александр перенджиев
нато
украина.ру
вмф
флот
беспилотники
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/10/1050214608_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_533a18372e3f9ea98359e10e0566e837.jpg
Ранее помощник президента России Николай Патрушев заявил, что НАТО планирует блокировать Калининград, захватывать торговые суда и устраивать диверсии. Если урегулировать ситуацию мирно не выйдет, ВМФ России будет прорывать блокаду. На ключевых морских направлениях, включая удаленные регионы, должны постоянно находиться силы, готовые "охладить пыл западных корсаров".Комментируя заявления Патрушева о планах НАТО блокировать Калининград, эксперт отметил усиление системами БПЛА. "Балтийский флот сейчас насыщается различными беспилотными аппаратными: и подводными, и надводными, и воздушными", — сообщил Перенджиев.По его словам, на вооружении есть и другие системы. "У нас есть ракетные комплексы морского и сухопутного базирования. И, конечно, никуда не делась военно-морская авиация, которая вооружена ракетами класса "воздух-земля" и "воздух-вода", — добавил эксперт.Он подчеркнул, что все эти средства позволяют выполнить задачи, о которых говорил помощник президента России. "В этом плане Патрушев все говорит правильно", — отметил Перенджиев.Эксперт также обратил внимание на комплексный характер обороны. "Речь идет о том, чтобы на основных морских направлениях, в том числе в удаленных от России регионах, на постоянной основе находились внушительные силы, готовые охладить пыл западных корсаров", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Александр Перенджиев: Россия копит морские дроны для отпора НАТО на Балтике и операций в районе Одессы" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО "Николай Сорокин: Россия выносит логистику западной Украины и готова топить военные суда НАТО на Балтике" на сайте Украина.ру.
россия
калининград
балтика
балтийское море
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/10/1050214608_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_844110d8c84ec157ba191340b4e6464b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, калининград, балтика, александр перенджиев, нато, украина.ру, вмф, флот, беспилотники, беспилотники сегодня, дроны, балтийское море, николай патрушев, главные новости, эксперты, военный эксперт, блокада
Новости, Россия, Калининград, Балтика, Александр Перенджиев, НАТО, Украина.ру, ВМФ, флот, беспилотники, беспилотники сегодня, дроны, Балтийское море, Николай Патрушев, Главные новости, эксперты, военный эксперт, блокада

Россия наращивает морскую авиацию и ракетные комплексы на Балтике — эксперт об ответе на угрозы НАТО

04:00 22.02.2026
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкПразднование Дня ВМФ в городах России
Празднование Дня ВМФ в городах России - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© РИА Новости . Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Балтийский флот активно насыщается беспилотниками. Вместе с ракетными комплексами и морской авиацией это создает надежную защиту от блокады Калининграда. Об этом доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, военно-политический эксперт Александр Перенджиев рассказал в интервью изданию Украина.ру
Ранее помощник президента России Николай Патрушев заявил, что НАТО планирует блокировать Калининград, захватывать торговые суда и устраивать диверсии. Если урегулировать ситуацию мирно не выйдет, ВМФ России будет прорывать блокаду. На ключевых морских направлениях, включая удаленные регионы, должны постоянно находиться силы, готовые "охладить пыл западных корсаров".
Комментируя заявления Патрушева о планах НАТО блокировать Калининград, эксперт отметил усиление системами БПЛА. "Балтийский флот сейчас насыщается различными беспилотными аппаратными: и подводными, и надводными, и воздушными", — сообщил Перенджиев.
По его словам, на вооружении есть и другие системы. "У нас есть ракетные комплексы морского и сухопутного базирования. И, конечно, никуда не делась военно-морская авиация, которая вооружена ракетами класса "воздух-земля" и "воздух-вода", — добавил эксперт.
Он подчеркнул, что все эти средства позволяют выполнить задачи, о которых говорил помощник президента России. "В этом плане Патрушев все говорит правильно", — отметил Перенджиев.
Эксперт также обратил внимание на комплексный характер обороны. "Речь идет о том, чтобы на основных морских направлениях, в том числе в удаленных от России регионах, на постоянной основе находились внушительные силы, готовые охладить пыл западных корсаров", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Александр Перенджиев: Россия копит морские дроны для отпора НАТО на Балтике и операций в районе Одессы" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты СВО "Николай Сорокин: Россия выносит логистику западной Украины и готова топить военные суда НАТО на Балтике" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияКалининградБалтикаАлександр ПеренджиевНАТОУкраина.руВМФфлотбеспилотникибеспилотники сегоднядроныБалтийское мореНиколай ПатрушевГлавные новостиэкспертывоенный экспертблокада
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
04:15Энергетические войны. После нового удара по "Дружбе" Киев остался без электроэнергии Словакии и денег ЕС
04:15Сорокин про удары по логистике: "Поставки через Польшу хорошо видны для наших летчиков и ракетчиков"
04:09При взрыве автомобиля ДПС около Савеловского вокзала погиб старший лейтенант полиции Денис Братущенко
04:08Временные ограничения введены в аэропорту Казани, сообщает Росавиация
04:06На территории Брянской области объявлена ракетная опасность, сообщает губернатор региона
04:05‼ Четыре года с начала пути к восстановлению суверенитета России
04:00"При Трампе экономика идёт вперед": политолог про доходы американцев и ценах на жилье в США
03:54МИД РФ призвал США освободить Мадуро с супругой, а также оставить в покое Кубу и Иран
03:28Глава Пентагона заявил о доминировании на главном поле боя за будущее мира
02:56Мексиканские наркокартели перенимают опыт ВСУ: у CJNG появились "воздушные силы"
02:20Хакер с донецкой пропиской обокрал отца львовского губернатора
02:02Около Савеловского вокзала в Москве прогремел взрыв, есть погибшие и пострадавшие
01:30События 23 февраля "одной строкой" от канала "Украина.ру"
01:03Комментарий МИД РФ в связи с четвёртой годовщиной начала спецоперации
00:44Фронтовая сводка за 23 февраля от канала "Дневник Десантника"
00:33Последний оплот обороны ВСУ рухнул, Украина прощается с Запорожьем — The Times
23:59Силы ПВО отразили вечернюю атаку беспилотников ВСУ на регионы России. Сводка Минобороны РФ
20:15Словакия прекращает экстренные поставки электроэнергии на Украину в ответ на блокировку "Дружбы"
20:00Ключ к Славянску: ВС РФ выходят на трассу Е-40 через Липовку и Фёдоровку
19:50На Украине анонсировали вечную войну. Киеву вручили часы с обратным отсчетом. Итоги 23 февраля
Лента новостейМолния