https://ukraina.ru/20260222/rossiya-naraschivaet-morskuyu-aviatsiyu-i-raketnye-kompleksy-na-baltike--ekspert-ob-otvete-na-ugrozy-nato-1075936538.html

Россия наращивает морскую авиацию и ракетные комплексы на Балтике — эксперт об ответе на угрозы НАТО

Россия наращивает морскую авиацию и ракетные комплексы на Балтике — эксперт об ответе на угрозы НАТО - 22.02.2026 Украина.ру

Россия наращивает морскую авиацию и ракетные комплексы на Балтике — эксперт об ответе на угрозы НАТО

Балтийский флот активно насыщается беспилотниками. Вместе с ракетными комплексами и морской авиацией это создает надежную защиту от блокады Калининграда. Об этом доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, военно-политический эксперт Александр Перенджиев рассказал в интервью изданию Украина.ру

2026-02-22T04:00

2026-02-22T04:00

2026-02-22T04:00

новости

россия

калининград

балтика

александр перенджиев

нато

украина.ру

вмф

флот

беспилотники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/10/1050214608_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_533a18372e3f9ea98359e10e0566e837.jpg

Ранее помощник президента России Николай Патрушев заявил, что НАТО планирует блокировать Калининград, захватывать торговые суда и устраивать диверсии. Если урегулировать ситуацию мирно не выйдет, ВМФ России будет прорывать блокаду. На ключевых морских направлениях, включая удаленные регионы, должны постоянно находиться силы, готовые "охладить пыл западных корсаров".Комментируя заявления Патрушева о планах НАТО блокировать Калининград, эксперт отметил усиление системами БПЛА. "Балтийский флот сейчас насыщается различными беспилотными аппаратными: и подводными, и надводными, и воздушными", — сообщил Перенджиев.По его словам, на вооружении есть и другие системы. "У нас есть ракетные комплексы морского и сухопутного базирования. И, конечно, никуда не делась военно-морская авиация, которая вооружена ракетами класса "воздух-земля" и "воздух-вода", — добавил эксперт.Он подчеркнул, что все эти средства позволяют выполнить задачи, о которых говорил помощник президента России. "В этом плане Патрушев все говорит правильно", — отметил Перенджиев.Эксперт также обратил внимание на комплексный характер обороны. "Речь идет о том, чтобы на основных морских направлениях, в том числе в удаленных от России регионах, на постоянной основе находились внушительные силы, готовые охладить пыл западных корсаров", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Александр Перенджиев: Россия копит морские дроны для отпора НАТО на Балтике и операций в районе Одессы" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО "Николай Сорокин: Россия выносит логистику западной Украины и готова топить военные суда НАТО на Балтике" на сайте Украина.ру.

россия

калининград

балтика

балтийское море

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, калининград, балтика, александр перенджиев, нато, украина.ру, вмф, флот, беспилотники, беспилотники сегодня, дроны, балтийское море, николай патрушев, главные новости, эксперты, военный эксперт, блокада