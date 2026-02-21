https://ukraina.ru/20260221/voynoy-voynoy-a-maslenitsa-po-raspisaniyu-kak-boytsy-na-fronte-otmechali-pravoslavnyy-prazdnik-1075927751.html

"Войной войной, а Масленица по расписанию". Как бойцы на фронте отмечали Православный праздник

"Войной войной, а Масленица по расписанию". Как бойцы на фронте отмечали Православный праздник - 21.02.2026

"Войной войной, а Масленица по расписанию". Как бойцы на фронте отмечали Православный праздник

Несмотря на все жестокости и суровый быт войны, российские солдаты не забывают о сокровенных Православных традициях — отмечают Масленицу, после которой... Украина.ру, 21.02.2026

Несмотря на все жестокости и суровый быт войны, российские солдаты не забывают о сокровенных Православных традициях — отмечают Масленицу, после которой начинается Великий пост, а после него Пасха.Бойцы чтут эти важные религиозные традиции, а в горячке боя, как они не раз рассказывали нам, вспоминают о Боге и молят его даровать им жизнь и победу.На этот раз в присутствии съемочной группы интернет-издания Украина.ру бойцы добровольческого батальона БАРС-11 имени Праведного Ионна Русского накрывали стол, где помимо блинов были бутерброды с паштетом, большая сковородка с яичницей, пирог, мясной торт и другие простые национальные русские блюда. О том, как встречают этот православный праздник на фронте журналистам рассказал командир добровольческого казачьего отряда с позывным "Ямаха".Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

