"Войной войной, а Масленица по расписанию". Как бойцы на фронте отмечали Православный праздник - 21.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260221/voynoy-voynoy-a-maslenitsa-po-raspisaniyu-kak-boytsy-na-fronte-otmechali-pravoslavnyy-prazdnik-1075927751.html
"Войной войной, а Масленица по расписанию". Как бойцы на фронте отмечали Православный праздник
"Войной войной, а Масленица по расписанию". Как бойцы на фронте отмечали Православный праздник - 21.02.2026 Украина.ру
"Войной войной, а Масленица по расписанию". Как бойцы на фронте отмечали Православный праздник
Несмотря на все жестокости и суровый быт войны, российские солдаты не забывают о сокровенных Православных традициях — отмечают Масленицу, после которой... Украина.ру, 21.02.2026
2026-02-21T13:44
2026-02-21T13:44
новости
украина
россия
украина.ру
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/15/1075927492_18:0:1920:1070_1920x0_80_0_0_61886c38b1ac12e89a50997bcbebeff3.png
Несмотря на все жестокости и суровый быт войны, российские солдаты не забывают о сокровенных Православных традициях — отмечают Масленицу, после которой начинается Великий пост, а после него Пасха.Бойцы чтут эти важные религиозные традиции, а в горячке боя, как они не раз рассказывали нам, вспоминают о Боге и молят его даровать им жизнь и победу.На этот раз в присутствии съемочной группы интернет-издания Украина.ру бойцы добровольческого батальона БАРС-11 имени Праведного Ионна Русского накрывали стол, где помимо блинов были бутерброды с паштетом, большая сковородка с яичницей, пирог, мясной торт и другие простые национальные русские блюда. О том, как встречают этот православный праздник на фронте журналистам рассказал командир добровольческого казачьего отряда с позывным "Ямаха".Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/15/1075927492_351:0:1778:1070_1920x0_80_0_0_be4b850bbaf4a2d9b7be3f126a6f8790.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, украина.ру, видео, видео
Новости, Украина, Россия, Украина.ру, Видео

"Войной войной, а Масленица по расписанию". Как бойцы на фронте отмечали Православный праздник

13:44 21.02.2026
 
Читать в
ДзенTelegram
Несмотря на все жестокости и суровый быт войны, российские солдаты не забывают о сокровенных Православных традициях — отмечают Масленицу, после которой начинается Великий пост, а после него Пасха.

Бойцы чтут эти важные религиозные традиции, а в горячке боя, как они не раз рассказывали нам, вспоминают о Боге и молят его даровать им жизнь и победу.

На этот раз в присутствии съемочной группы интернет-издания Украина.ру бойцы добровольческого батальона БАРС-11 имени Праведного Ионна Русского накрывали стол, где помимо блинов были бутерброды с паштетом, большая сковородка с яичницей, пирог, мясной торт и другие простые национальные русские блюда. О том, как встречают этот православный праздник на фронте журналистам рассказал командир добровольческого казачьего отряда с позывным "Ямаха".
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаРоссияУкраина.руВидео
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
13:44"Войной войной, а Масленица по расписанию". Как бойцы на фронте отмечали Православный праздник
13:35Взрывы в Альметьевске и отмена занятий в Казани: Татарстан атаковали беспилотники
13:18Российские подразделения расширяют наступление на Славянско-Краматорском направлении
13:16Захарова назвала Зеленского чудовищем, демонстрирующим признаки распада личности
13:08Варианты по Ирану, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 21 февраля
13:00ВС РФ ведут бои под Волчанском и продвигаются в районе Красноармейска
12:39США начали эвакуацию военных с объектов в Катаре и Бахрейне. Главное к этому часу
12:29Бразильский наёмник погиб в Харьковской области в результате пыток со стороны сослуживцев
12:17Глава дипломатии ЕС анонсировала утверждение 20-го пакета антироссийских санкций
12:10Финский политик: Будущее Украины удручает, без скорого мира с Россией ей грозит крах
12:08Сийярто: Венгрия разблокирует кредит ЕС для Украины в €90 млрд только после возобновления транзита нефти
11:56Эксперт: Украинские "Бабы-Яги" уничтожаются тысячами, ущерб составляет десятки миллионов долларов
11:53Камчатский морпех удостоен звания Героя России за 52 дня обороны на курском направлении
11:28В ФСБ заявили об использовании Украиной Telegram для сбора военных данных
11:28"Не жалея патронов": как тренируют пехотинцев в зоне проведения спецоперации
10:54Украинские источники фиксируют системное давление ВС РФ на логистику и фронтовые маршруты
10:48Украина призвала разместить европейские силы ближе к передовой. Главное к этому часу
10:14Новые тарифы от Трампа. Хроника событий на утро 21 февраля
09:36Пять стран Европы запустили программу по созданию бюджетных систем ПВО и дронов
09:33Суд признал Трампа виновным в превышении полномочий при вводе глобальной пошлины. Главное к этому часу
Лента новостейМолния