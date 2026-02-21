"Войной войной, а Масленица по расписанию". Как бойцы на фронте отмечали Православный праздник
Несмотря на все жестокости и суровый быт войны, российские солдаты не забывают о сокровенных Православных традициях — отмечают Масленицу, после которой начинается Великий пост, а после него Пасха.
Бойцы чтут эти важные религиозные традиции, а в горячке боя, как они не раз рассказывали нам, вспоминают о Боге и молят его даровать им жизнь и победу.
На этот раз в присутствии съемочной группы интернет-издания Украина.ру бойцы добровольческого батальона БАРС-11 имени Праведного Ионна Русского накрывали стол, где помимо блинов были бутерброды с паштетом, большая сковородка с яичницей, пирог, мясной торт и другие простые национальные русские блюда. О том, как встречают этот православный праздник на фронте журналистам рассказал командир добровольческого казачьего отряда с позывным "Ямаха".
Бойцы чтут эти важные религиозные традиции, а в горячке боя, как они не раз рассказывали нам, вспоминают о Боге и молят его даровать им жизнь и победу.
На этот раз в присутствии съемочной группы интернет-издания Украина.ру бойцы добровольческого батальона БАРС-11 имени Праведного Ионна Русского накрывали стол, где помимо блинов были бутерброды с паштетом, большая сковородка с яичницей, пирог, мясной торт и другие простые национальные русские блюда. О том, как встречают этот православный праздник на фронте журналистам рассказал командир добровольческого казачьего отряда с позывным "Ямаха".
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на