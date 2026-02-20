https://ukraina.ru/20260220/kontrolirovat-kharkov-dnepropetrovsk-i-odessu-i-ne-byt-na-kryuchke-u-ssha-chto-nuzhno-dlya-mira-na-1075890664.html

Контролировать Харьков, Днепропетровск и Одессу и не быть на крючке у США. Что нужно для мира на Украине

"Не таким уж хорошим" он был. Такими словами в интервью изданию Politico охарактеризовал женевский раунд переговоров по Украине “источник, знакомый с атмосферой в переговорной комнате"

По словам собеседника издания, стороны пришли к столу переговоров, рассчитывая на совершенно разное. Российская делегация сделала главный акцент на территориальном вопросе, стремясь зафиксировать новые реалии. Украинская сторона планировала сместить фокус в сторону гуманитарной повестки и вопросов безопасности, чтобы не обсуждать болезненные для нее темы, утверждает он.Американцы сосредоточились на давлении, призвав Киев активнее идти на уступки, что украинская сторона восприняла как несправедливое давление, отмечает издание.Главный итог женевского раунда — не в отсутствии подписанных документов, а в окончательном оформлении тупика. Стороны уже не просто спорят, они говорят на разных языках, констатирует Politico.“Москва требует бумагу о границах, Киев ищет гарантии, что его не задушат завтра. Единственный реальный прогресс — договоренность о мониторинге возможного перемирия с участием американцев . Но для того чтобы это перемирие наступило, нужно сначала договориться о главном, а до этого пока далеко", - отмечается в статье.На возобновлении переговоров по Украине в начале 2025 года настояла администрация вернувшегося в Белый дом Дональда Трампа. С тех пор они ведутся фактически непрерывно, с большим или меньшим успехом.В последнее время в переговорном процессе ожидался прорыв, и он связывался с возможностью достижения российско-американской договоренности о возобновлении экономического сотрудничества. Однако до реального сближения позиций сторон так и не дошло. Стоит ли тогда удивляться, что мир между Россией и Украиной до сих пор не наступил? Возможен ли он при нынешних условиях, и что нужно для того, чтобы прорыв действительно произошел?По мнению директора Центра геостратегических исследований (Белград) Драганы Трифкович, процесс урегулирования украинского кризиса уже давно отделился от своей сути. Вместо того, чтобы сосредоточиться на устранении первопричин конфликта, в ходе переговоров обсуждаются технические вопросы, контроль за прекращением огня, экономические вложения в восстановление Украины после перемирия, напомнила она в интервью Украина.ру."Также остаются спорными самые чувствительные вопросы. Первый из них — территориальный. Зеленский неустанно повторяет, что он не намерен отказываться от территорий. Также понятно, что Россия не планирует менять свою конституцию и исключать оттуда территории, вернувшиеся в ее состав в результате референдума", - сказала Трифкович.Вторым спорным моментом эксперт назвала так называемые гарантии безопасности. Здесь Евросоюз настаивает на участии иностранных войск, что для России неприемлемо, отметила она."Остается главный вопрос, озвученный еще до начала специальной военной операции — это присутствие войск НАТО на российских границах. Напомню, что Россия требовала, чтобы инфраструктура альянса вернулась к состоянию до 1997 года", - продолжила Трифкович.Кажется, что переговорный процесс продвигается очень медленно, но это не удивляет, так как все три стороны, участвующие в данном формате — Россия, Украина и США, по-разному смотрят на украинский конфликт и собственные интересы в нем, полагает сербский эксперт.По словам Трифкович, для США прежде всего важна экономическая выгода. Вашингтон решает, что для него лучше — выполнить соглашение с Украиной о редкоземельных металлах или договориться с Россией о реализации большого пакета инвестиций. Но главным мотивом остаются деньги, считает она.Россия со своей стороны намерена выполнить ранее намеченные цели СВО и важные стратегические задачи, которые касаются присутствия НАТО на собственных границах, продолжила эксперт. Украинская сторона все еще находит собственную мотивацию в ненависти к России, продолжает гонения на Украинскую православную церковь Московского патриархата и ущемление прав русскоговорящих, отметила Трифкович."Три стороны, участвующие в формате трехсторонних переговоров имеют диаметрально противоположные приоритеты. Поэтому им сложно вести диалог. Я считаю, что Россия не заинтересована в войне, но у нее есть цель. Переговоры изменили положение дел в том смысле, что с мнением России теперь приходится считаться. Изначальной целью Москвы была не война, а достижение стратегического соглашения. Но проблема в том, что у Москвы на данный момент нет настоящего собеседника", - считает Драгана Трифкович.По ее словам, Трамп в настоящее время сосредоточен на профите, Зеленский — на русофобии. Поэтому у России нет партнера для решения конфликта. США игнорируют этот факт и требуют от России и Украины решить конфликт, который они сами и инициировали, считает эксперт."США ставят условия и ведут себя как будто они не главные зачинщики данного военного столкновения, а миротворцы", - подытожила Драгана Трифкович.Политолог, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Вадим Трухачев считает, что окончание украинского конфликта невозможно, так как Россия все еще не находится там, где она могла бы в большей или меньшей степени обеспечить свою безопасность."Пока наши войска не контролируют линию Харьков-Днепропетровск-Одесса, ни о каком обеспечении безопасности России говорить невозможно. Это самое минимальное условие. Или хотя бы весь левый берег Днепра и отсечение Украины от моря, может быть до Днестра. Тогда останется небольшой участок, который будет отсечен от остальной Украины территорией Молдавии", - рассказал политолог в интервью Украина.ру.С другой стороны, сама Украина не нацелена на мир, также как и стоящие за ней Великобритания, Евросоюз, Демократическая партия США, часть ястребов из Республиканской партии США, Канада, Япония, Норвегия, полагает Трухачев."Поэтому сейчас на мирных переговорах невозможно обсуждать мир. Они носят исключительно технический характер и там обсуждаются такие вопросы, как обмен пленными и обмен телами. Гарантии безопасности бессмысленно обсуждать, пока Москва не контролирует Харьков, Днепропетровск и Одессу. Это предварительное условие", - заявил политолог.Кроме того, вряд ли интерес Трампа заключается в том, чтобы Россия была сильной и чтобы она обеспечивала свою безопасность, продолжил Трухачев. По его словам, интерес Трампа скорее заключается в том, чтобы "держать Россию на крючке и направлять ее против Китая"."Однако интересам России совершенно не соответствует находиться на чьем-то крючке. Если бы она находилась на крючке Китая и направляла против США Европу, нашим интересам это тоже не соответствовало бы", - заявил Вадим Трухачев.***По всей видимости, конфликтный потенциал украинского кризиса все еще довольно высок. США рассматривают разные экономические предложения, которые принесут им выгоду в случае завершения конфликта, но, с другой стороны, хорошо зарабатывают и на его горячей фазе. Особенно после того, как Трамп заявил о том, что Европа должна на свои деньги покупать у Америки оружие для поддержки Киева.Европейские политики не против оживить собственную экономику за счет реанимации военной промышленности. К тому же, у Евросоюза нет механизмов, с помощью которых он мог бы повернуть вспять свою антироссийскую пропаганду, признать собственную неправоту, или, в конце концов, поражение.Режим Зеленского на Украине будет держаться за войну до последнего, так как от этого напрямую зависит его выживание (не путать с выживанием самой Украины).В продолжении конфликта менее всего заинтересована Россия. Но если у нее нет реального партнера для обсуждения условий достижения мира, она просто вынуждена будет продолжать войну.Больше об этой теме в материале Павла Волкова и Захара Виноградова Игра с нулевым результатом. Переговоры в Женеве лишь укрепили несовместимые позиции сторон

