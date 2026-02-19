https://ukraina.ru/20260219/ves-mir-v-trukhu-pochemu-u-ukrainskogo-krizisa-net-prostykh-resheniy-1075821229.html

"Весь мир в труху" Почему у украинского кризиса нет простых решений

"Весь мир в труху" Почему у украинского кризиса нет простых решений - 19.02.2026 Украина.ру

"Весь мир в труху" Почему у украинского кризиса нет простых решений

Украинский кризис давно перестал быть исключительно линией фронта, где сходятся батальоны и измеряется продвижение в километрах. Это война нервов, война диверсий, война демонстративных ликвидаций, когда удары наносятся не только по военным объектам, но и по конкретным людям.

2026-02-19T15:40

2026-02-19T15:40

2026-02-19T15:40

весь павлив

мнения

лондон

украина

россия

кризис

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/09/1075403729_0:41:3074:1770_1920x0_80_0_0_c667535926d0674e6d5d4dd6c8eb9d4a.jpg

Украина системно атакует российских военных, сотрудников силовых структур, журналистов, политологов, общественных фигур, то есть тех, кто символически и институционально связан с государством. Это не хаотические эпизоды и не частные инициативы, а последовательная стратегия давления через страх, через демонстрацию уязвимости, через попытку расшатать внутреннюю устойчивость.На этом фоне в российском обществе, причём далеко не только в радикальной его части, возникает логичный и эмоционально понятный вопрос. Почему нет зеркального ответа. Почему не атакуют украинскую политическую и военную верхушку. Почему не наносятся показательные удары по тем, кто ежедневно принимает решения, координирует военные действия, публично формулирует враждебную повестку. Почему, как говорят в раздражении, "ни одного генерала не взорвали", почему всё выглядит так, будто одна сторона действует жёстко и без оглядки, а другая сознательно сдерживается? Этот вопрос нельзя игнорировать или списывать на горячность. Он рождается из ощущения асимметрии, а асимметрия в условиях войны всегда воспринимается как слабость. Однако именно здесь и кроется ключевая иллюзия. В публичном воображении укоренилась логика линейного сюжета: убрали одного, пришёл другой, но уже будет осторожнее, испугается, изменит поведение. Это удобная схема, почти кинематографическая, но она мало соответствует реальности сложных политических систем. Современная украинская власть держится не только и не столько на персоналиях, сколько на внешней опоре. Это система, встроенная в международную инфраструктуру поддержки, финансирования, координации и политического прикрытия. В такой конструкции человек является функцией. Если функция выбывает, система заменяет её другой, возможно, ещё более управляемой и зависимой фигурой. Ликвидация конкретного лица не означает автоматического разрушения механизма, который стоит за ним.Кроме того, необходимо учитывать и вопрос возможностей. Разрушение советской разведывательной, контразведывательной и агентурной инфраструктуры в девяностые годы стало одним из самых тяжёлых стратегических ударов по государству. В то время как западные сети влияния, включая американскую, британскую, немецкую и французскую линии, строились десятилетиями и последовательно, российская система пережила фазу деградации и вынужденного восстановления. Агентурная работа, диверсионные возможности, инструменты влияния не появляются мгновенно. Они формируются годами и десятилетиями, а противостояние им требует сопоставимого горизонта. Мы склонны переоценивать собственные возможности и недооценивать глубину чужой инфраструктуры. Это болезненное, но необходимое признание. И речь здесь не о самооправдании, а о трезвой оценке масштабов противостояния.Есть и стратегический фактор. Прямые удары по политической верхушке означали бы качественную эскалацию конфликта и перевод его в иную фазу. Это уже не военная операция в привычном понимании, а демонстративный переход к персонализированной войне против руководства государства. В условиях существующего, пусть и крайне хрупкого, переговорного трека это означало бы его фактический обвал. Вопрос в том, кому это выгодно. Очевидно, что не стороне, которая пытается удерживать управляемость процесса. Наконец, необходимо разрушить ещё один популярный миф о том, что украинские политики якобы не испытывают страха, потому что по ним не наносятся удары. Их страх устроен иначе. Он связан не столько с российской угрозой, сколько с внутренними кураторами и внешними покровителями, которые в любой момент могут превратиться из охраны в конвой и расстрельную команду. В такой конфигурации внешний удар не является главным инструментом давления.Таким образом, отсутствие зеркальных ликвидаций нельзя объяснить ни гуманизмом, ни "договорняком". Это следствие стратегического расчёта, понимания структуры процессов у противника и оценки последствий эскалации. Война ведётся не в жанре боевика, где один точечный выстрел меняет всё, а в логике системного противостояния, где цена каждого шага измеряется не эмоцией, а долгосрочным результатом.Если вынести за скобки эмоции и перейти к холодной конструкции, становится очевидно, что украинский кризис развивается в логике не блицкрига, а затяжного противостояния, где скорость продвижения сама по себе перестаёт быть главным показателем. Снаружи это выглядит как "улитка" в терминологии собеседника пса Патрона Рютте, как осторожное, порой раздражающе медленное движение, которое даёт повод западным политикам и украинским пропагандистам говорить о том, что Россия продвигается медленно и что её потенциал якобы ограничен. Однако такая оценка упрощает реальную стратегическую картину. И тоже играет на руку России.Ведь в основе текущей модели лежит понимание предела допустимых издержек. Россия не может позволить себе войну тотального типа без учёта внутренних рисков. Новая масштабная мобилизация, резкое увеличение военных расходов, переход к режиму полной военной экономики означали бы перераспределение ресурсов внутри государства с неизбежными социальными и политическими последствиями. Санкционное давление остаётся фактором, который нельзя игнорировать. Бюджетные ограничения реальны. Электоральные циклы и внутренняя стабильность тоже являются частью уравнения. В условиях, когда противник рассчитывает именно на раскачивание внутренней ситуации, на перегрев системы, на появление усталости и недовольства идти в лобовую эскалацию означало бы играть по чужим правилам. Поэтому ставка делается не на резкий прорыв, а на системное изматывание и неизбежный обвал. Ключевой тезис заключается в том, что главный невосполнимый ресурс в этой войне — не техника и не боеприпасы, а люди. Производственные мощности можно расширить. Дроны можно штамповать в Германии, Польше или любой другой точке Европы. Финансирование можно наращивать, перераспределяя бюджеты союзников. Но мобилизационный ресурс, особенно в условиях уже понесённых потерь и массовой эмиграции, не бесконечен.Именно поэтому медленное продвижение нельзя рассматривать как признак слабости. Это стратегия постепенного стачивания украинской армии. Каждый месяц, каждый виток ужесточения методов и масштабов бусификации, каждый эпизод убыли это накопительный эффект, который не всегда виден в краткосрочной перспективе, но формирует качественное и долгосрочное, а главное необратимое изменение баланса. Можно сколько угодно наращивать производство беспилотников, но если количество людей, способных держать линию фронта, неуклонно сокращается, рано или поздно возникает структурный разрыв.Особое место в этой стратегии занимает энергетическая инфраструктура. Удары по ней вызывают эмоциональную реакцию, в том числе и среди тех, кто симпатизирует России, ведь на лицо гуманитарные последствия. Однако с военной точки зрения задача очевидна, подорвать обороноспособность, логистику и производственные возможности. Энергетика является основой функционирования тыла, и конкретно военного производства и структуры снабжения. При этом нельзя не учитывать, что половинчатость решений в этой сфере была связана, вероятно, с расчётом на будущий политический этап после полномасштабных военных действй. Оставшийся "огрызок", каким бы он ни был, придётся интегрировать в послевоенную реальность, а значит полностью выжженная инфраструктура и озлобленность бидолашных грэчкосиив создаёт дополнительные долгосрочные проблемы. Таким образом, нынешняя модель войны определяется балансом между необходимостью наносить стратегический урон и стремлением не выйти за предел допустимых внутренних рисков. Это не война максимальной интенсивности, это война расчёта. Она может казаться медленной, но её логика выстроена вокруг понимания, что победа в этом конфликте определяется не моментальным эффектом, а устойчивостью системы и способностью выдержать временной горизонт, который противник пытается растянуть до 2026–2027 года.Если сложить воедино вопрос о "почему не бьют по верхушке" и стратегию медленного изматывания, становится очевидно, что в украинском кризисе есть ещё один измерительный уровень, без которого картина будет неполной. Это фактор внешнего куратора, прежде всего Лондона, который последовательно выстраивает линию не на завершение конфликта, а на его пролонгацию. Британская политическая традиция исторически строится на работе через посредников. Это не фронтальный удар, а управление через третью сторону. Через прокси, через финансовую зависимость, через разведывательные каналы, через формирование элитной повестки. В этом смысле украинский кризис стал для Лондона удобной площадкой для возвращения в большую геополитическую игру после выхода из Европейского союза. Украина здесь выступает не субъектом, а инструментом. Именно поэтому любые эпизоды, которые могут обрушить переговорный процесс, для этой линии выгодны. Диверсии, публичные ликвидации, атаки на символические фигуры всё это не столько про военный результат, сколько про расшатывание. Задача состоит в том, чтобы провоцировать реакцию, подталкивать к эскалации, разрушать даже минимальные возможности для политической компоненты. Чем жёстче ответ, тем проще зафиксировать образ "неуправляемого конфликта" и тем сложнее выйти на режим урегулирования. Ставка глобалистов во главе с Туманным Альбионом очевидно, что делается на время. На то, что конфликт можно растянуть до 2027-28 года, переждать электоральные циклы в США, изменить конфигурацию власти в ключевых странах, создать условия для нового витка давления. В этих их планах Россия должна либо сорваться в избыточную эскалацию и тем самым создать внутренние проблемы, либо увязнуть в длительном противостоянии с постепенным наращиванием внешнего и внутреннего давления особенно в экономической сфере. Отсюда и особое внимание к разведывательной и агентурной работе. Инфраструктура влияния, сформированная в девяностые годы, не исчезла. Она адаптировалась. Она встроена в экономические, финансовые и политические механизмы. Противостояние в этом измерении не менее значимо, чем бои на линии соприкосновения. И здесь тоже нельзя рассчитывать на быстрый эффект. Восстановление утраченных позиций требует времени и ресурсов, а противник в этом поле действует системно и последовательно.Таким образом, три линии сходятся в одной точке. Отсутствие зеркальных ликвидаций объясняется не слабостью, а пониманием противника и рисков эскалации. Медленное продвижение является не признаком тупика, а частью стратегии стачивания ключевого невосполнимого ресурса. А фактор Лондона задаёт горизонт конфликта, в котором ставка делается на затягивание и внутреннюю раскачку и купирование этих рисков. Отсюда переговорный процесс (а у него много противников и в России) и ограничения по части интенсивности.В конечном счёте вопрос украинского кризиса упирается не в скорость наступления и не в эффектные удары, а в устойчивость систем. Кто выдержит и избежит худших сценариев. Кто не выйдет за предел собственных рисков. Кто сумеет сохранить внутреннюю стабильность, не поддавшись на провокацию ускорить то, что должно быть рассчитано. В этом и заключается главный нерв нынешнего этапа конфликта.О том, в чем заключается сложность переговорного процесса - в статье Ростислава Ищенко "Бумажный фронт"

https://ukraina.ru/20231128/1051506619.html

лондон

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

весь павлив, мнения, лондон, украина, россия, кризис