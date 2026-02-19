https://ukraina.ru/20260219/stokgolm-vydelil-ukraine-12-mlrd-na-pvo-snaryady-i-obuchenie-voennykh-1075841121.html

Стокгольм выделил Украине €1,2 млрд на ПВО, снаряды и обучение военных

Стокгольм выделил Украине €1,2 млрд на ПВО, снаряды и обучение военных - 19.02.2026 Украина.ру

Стокгольм выделил Украине €1,2 млрд на ПВО, снаряды и обучение военных

Швеция объявила о предоставлении Украине одного из крупнейших пакетов военной помощи с начала спецоперации — объемом около €1,2 млрд. Средства направят на закупку систем ПВО, артиллерийских снарядов, а также обучение украинских военных. Об этом сообщается на сайте Минобороны Швеции

2026-02-19T17:26

2026-02-19T17:26

2026-02-19T17:26

новости

швеция

украина

стокгольм (город)

ес

вооруженные силы украины

всу

снаряды

вооружения

военная помощь украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0c/1061007853_0:130:1241:828_1920x0_80_0_0_6212e35374d04c0bfe9d923377d5305b.jpg

Швеция объявила о предоставлении Украине одного из крупнейших пакетов военной помощи с начала специальной военной операции. Как сообщается на сайте Минобороны Швеции, объем двадцать первого пакета поддержки, утвержденного правительством 19 февраля, составляет почти 12,9 млрд шведских крон (примерно €1,2 млрд).Одна из крупнейших статей нового пакета — закупка современных модульных систем ПВО малого радиуса действия на сумму около €402 млн. Комплексы включают ракетные и пушечные системы, средства радиоэлектронной борьбы, сенсоры и командные пункты. Они предназначены для защиты критически важной инфраструктуры, включая военные объекты, порты, электростанции и жилые районы.Помимо систем ПВО, пакет предусматривает выделение €280 млн на закупку артиллерийских снарядов большой дальности, 40-миллиметровых боеприпасов для ПВО и мин для гранатометов. В рамках этих средств продолжится обучение украинских военных, в том числе в тренировочных миссиях ЕС и балтийских инициативах по разминированию.О ситуации в зоне СВО — в статье "Полковник Геннадий Алехин: Армия России двигается в сторону Харькова, зачищая от ВСУ леса и посадки" на сайте Украина.ру.

швеция

украина

стокгольм (город)

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, швеция, украина, стокгольм (город), ес, вооруженные силы украины, всу, снаряды, вооружения, военная помощь украине, военная помощь, пво, мины, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, дзен новости сво, новости украины