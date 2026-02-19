"Хочешь – не хочешь, а бомбить надо": Украина тихо ждёт начала войны США с Ираном — мнение эксперта - 19.02.2026 Украина.ру
"Хочешь – не хочешь, а бомбить надо": Украина тихо ждёт начала войны США с Ираном — мнение эксперта
"Хочешь – не хочешь, а бомбить надо": Украина тихо ждёт начала войны США с Ираном — мнение эксперта
"Хочешь – не хочешь, а бомбить надо": Украина тихо ждёт начала войны США с Ираном — мнение эксперта
Украинские власти предпочитают не форсировать переговорный процесс, а выжидать начала американской операции против Ирана. В Киеве рассчитывают, что это осложнит российско-американские отношения и даст им передышку. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Рассуждая о том, кто может быть заинтересован в срыве переговоров, эксперт указал на выжидательную позицию Киева. "Зачем сейчас Украине самой срывать переговоры, если они сидят и тихонько ждут?" , — задался вопросом Ищенко.Он пояснил, чего именно ожидает украинская сторона. "Сейчас США должны будут напасть на Иран. Они собрали там такую группировку, что не напасть будет уже не комильфо. Хочешь – не хочешь, а бомбить надо. Иран – союзник России и Китая. России в любом случае придется как-то на это реагировать" , — заявил обозреватель.По его словам, именно на это и делается ставка в Киеве. "Следовательно, у киевского режима есть обоснованная надежда, что нападение Штатов на Иран ухудшит российско-американские отношения" , — пояснил Ищенко.Говоря о самих переговорах, эксперт обратил внимание на их бессодержательность. "Украина говорит: "Мы тут конструктивно обсуждаем, как будем выполнять наши договоренности после того, как мы договоримся". Но сначала договариваются в принципе, а потом – о частностях. Как можно договориться о частностях, если вы не договорились в принципе? Никак. В принципе договориться невозможно" , — объяснил обозреватель.Он подвел итог: стороны лишь создают видимость процесса. "Поэтому стороны сейчас обсуждают, как будут отводить войска, если договорятся о том, как будут отводить войска" , — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: США и Израиль устроят войну против Ирана, которая однозначно закончится их поражением" на сайте Украина.ру.Также на тему подготовки Запада к масштабной войне — в статье "Будет ли большая европейская война? Почему США в ней заинтересованы, Европа готовится, а Россия не хочет" на сайте Украина.ру.
"Хочешь – не хочешь, а бомбить надо": Украина тихо ждёт начала войны США с Ираном — мнение эксперта

04:45 19.02.2026
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Украинские власти предпочитают не форсировать переговорный процесс, а выжидать начала американской операции против Ирана. В Киеве рассчитывают, что это осложнит российско-американские отношения и даст им передышку. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Рассуждая о том, кто может быть заинтересован в срыве переговоров, эксперт указал на выжидательную позицию Киева. "Зачем сейчас Украине самой срывать переговоры, если они сидят и тихонько ждут?" , — задался вопросом Ищенко.
Он пояснил, чего именно ожидает украинская сторона. "Сейчас США должны будут напасть на Иран. Они собрали там такую группировку, что не напасть будет уже не комильфо. Хочешь – не хочешь, а бомбить надо. Иран – союзник России и Китая. России в любом случае придется как-то на это реагировать" , — заявил обозреватель.
По его словам, именно на это и делается ставка в Киеве. "Следовательно, у киевского режима есть обоснованная надежда, что нападение Штатов на Иран ухудшит российско-американские отношения" , — пояснил Ищенко.
Говоря о самих переговорах, эксперт обратил внимание на их бессодержательность. "Украина говорит: "Мы тут конструктивно обсуждаем, как будем выполнять наши договоренности после того, как мы договоримся". Но сначала договариваются в принципе, а потом – о частностях. Как можно договориться о частностях, если вы не договорились в принципе? Никак. В принципе договориться невозможно" , — объяснил обозреватель.
Он подвел итог: стороны лишь создают видимость процесса. "Поэтому стороны сейчас обсуждают, как будут отводить войска, если договорятся о том, как будут отводить войска" , — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: США и Израиль устроят войну против Ирана, которая однозначно закончится их поражением" на сайте Украина.ру.
Также на тему подготовки Запада к масштабной войне — в статье "Будет ли большая европейская война? Почему США в ней заинтересованы, Европа готовится, а Россия не хочет" на сайте Украина.ру.
