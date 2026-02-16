https://ukraina.ru/20260216/1075556536.html

Ростислав Ищенко: США и Израиль устроят войну против Ирана, которая однозначно закончится их поражением

У киевского режима есть обоснованная надежда, что нападение Штатов на Иран ухудшит российско-американские отношения, когда Вашингтон займется своим привычным делом – созданием России проблем на Европейском направлении

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко- Ростислав Владимирович, ранее киевский режим устроил покушение на генерала Алексеева, чтобы сорвать переговоры об урегулировании. А можно ли их вообще сорвать таким способом?- Это зависит от того, хотят ли другие стороны, чтобы переговоры сорвались. Если вам нужен только повод, чтобы встать из-за стола и уйти, повод всегда найдется. А если вы не хотите выходить из-за стола, потому что вам пока выгодно за ним сидеть, то никакими терактами вас оттуда не выгнать. России выгодны переговоры, потому что это вносит разброд и шатание в стройные ряды Запада и сокращает его возможности поддерживать Украину.Да, у нас есть люди, которым на все наплевать, потому что у них есть ядерное оружие. Но на самом деле ядерное оружие есть не у них, а у государства, которое не советуется с ними в таких вопросах. Чем меньше у вас врагов в единицу времени, тем больше у вас шансов победить их по очереди. Поэтому Россия не уходит из-за стола переговоров.На самом деле неважно, устраивают теракты ради срыва переговоров или ради победы в войне. Если мы поймаем глав ГУР или СБУ и начнем их допрашивать, то узнаем, какая у них была цель. Все-таки теракт не только дает повод сорвать переговоры – он еще воздействует на консолидацию народа вокруг власти. Подорвать внутреннее единство России – это всегда было главной целью Запада и Украины как западного механизма в борьбе с Россией. Еще первого майдана не было, а цель была понятна. Ядерную державу можно только подорвать изнутри. Победить ее на поле боя невозможно.Более того, когда закончится Украина, противостояние России и Запада продолжится. Грамотные специалисты по организации терактов все равно будут нужны. Если вы можете организовать теракт в России, то сможете организовать его где угодно, потому что они строятся по одному и тому же принципу. Правда, в России спецслужбы работают грамотнее, поэтому им сложнее пробиться.Так что не надо автоматически привязывать какое-то событие к параллельно идущему процессу.Повторюсь, Россия в любой момент может найти повод, чтобы выйти из переговоров. Американцы всегда могут сказать: "Они не хотят мириться, мы устали, мы больше не будем этим заниматься". Украина может заявить: "Русские все равно стреляют, у нас люди замерзают". Понятно, что каждый пытается переложить на оппонента ответственность за срыв переговоров. Но точно так же понятно, что на срыв переговоров никто не пойдет, пока это не будет выгодно.Зачем сейчас Украине самой срывать переговоры, если они сидят и тихонько ждут?Сейчас США должны будут напасть на Иран. Они собрали там такую группировку, что не напасть будет уже не комильфо. Хочешь – не хочешь, а бомбить надо. Иран – союзник России и Китая. России в любом случае придется как-то на это реагировать. То ли заявление сделать, то ли вагон снарядов послать. Как США на это будут реагировать? Следовательно, у киевского режима есть обоснованная надежда, что нападение Штатов на Иран ухудшит российско-американские отношения, когда Вашингтон займется своим привычным делом – созданием России проблем на Европейском направлении.Поэтому Украина говорит: "Мы тут конструктивно обсуждаем, как будем выполнять наши договоренности после того, как мы договоримся". Хотя, обычно, поступают наоборот. Сначала договариваются в принципе, а потом – о частностях. Как можно договориться о частностях, если вы не договорились в принципе? Никак. В принципе договориться невозможно. Поэтому стороны сейчас обсуждают, как будут отводить войска, если договорятся о том, как будут отводить войска.- Переговоры переговорами, а продвижение на фронте и удары по тылам продолжаются. И у нас до сих пор обсуждают ограничение работы "Старлинка" на Украине. Насколько его отключение осложняет коммуникацию? Насколько мы в целом зависим от спутниковых средств связи в современной войне?- "Старлинк" - это не единственная спутниковая связь. Не знаю, насколько мы зависим от него сегодня. Украина полностью перешла на связь и управление с его помощью в 2023 году, когда готовила контрнаступ. Постепенно он стал появляться и в российских войсках за счет трофеев и закупок. Но понятно, что у нас он не мог играть основную роль, потому что это не российское средство связи. Он был приятным бонусом.Конечно, мы его использовали часто, потому что средство хорошее. Причем в разных местах использовали по-разному. Кому-то больше досталось, кому-то – меньше. Это же не централизованные поставки от Минобороны – это закупки на рынке при помощи волонтеров или трофеи. В Великую Отечественную войну и у немцев, и у нас были роты трофейных танков (до сотни), но это не поменяло ход боевых действий, потому что все ориентировались на свою технику. Сейчас стороны тоже используют трофейную технику. Были даже случаи, когда танки несколько раз из рук в руки переходили.Я сейчас не сравниваю "Старлинк" с переходящим из рук в руки танков, потому что он дает гораздо больше возможностей для войск. Но в случае его отключения наша армия не может полностью потерять связь и управление. Кого-то задело сильнее, кого-то слабее. Кого задело сильнее – тот после войны в мемуарах расскажет.Украинцев это тоже задело. Пока они выясняли, какие терминалы белые, а какие – серые, у них тоже отключается связь и система управления. Понятно, что они это дело до ума доведут. Их терминалы будут работать, значительная часть наших работать не будет. Но на каждый щит найдется меч, и на каждый меч найдется щит. Война так и идет.Как бы там ни было, Россия имеет технический, технологический, материальный и демографический перевес. Мы эту войну так или иначе выигрываем. Понятно, что где-то мы будем нести дополнительные потери. Понятно, что гибель каждого бойца – это трагедия для его семьи. Но на войне как на войне. Они хотят убить больше нас, а мы хотим убить больше их, чтобы как можно быстрее войну закончить.Украина эту войну проиграла давно. Она сейчас воюет не на победу, а на то, чтобы получить лучшие условия поражения. И пока что эти условия для нее становятся только хуже.- Вы затронули тему Ирана. Израиль заявил, что если Вашингтон и Тегеран не договорятся, то сам готов нанести удар по Ирану. Могут ли США с Израилем раз и навсегда "устранить иранскую угрозу"? Отстанут ли от Ирана, если он действительно создаст атомную бомбу?- Не отстанут. От нас же не отстают. Хотя ядерных бомб у нас вагон и маленькая тележка.Теоретически Иран можно стереть с лица земли. У Израиля несколько сотен ядерных боеприпасов, а у США их несколько тысяч. Но практически все ограничены в своих возможностях. Нельзя просто так жахнуть, а там хоть трава не расти. Те же Штаты уже 70 лет не могут жахнуть по Кубе. Хотя и повод был, потому что СССР там ракеты развертывал. Вести против Кубы полномасштабную ядерную войну себе дороже. В том числе потому, что все страны мира сочтут, что США больше ничего не могут сделать, кроме бить ядерным оружием по маленькому острову. Их же союзники будут смотреть на них как на идиотов и стараться отойти подальше.Конечно, США и Израиль могут нанести Ирану серьезный ущерб. Но получить серьезный ущерб в ответ они тоже могут. Причем без всякого ядерного оружия.Кроме того, при подготовке таких ударов всегда учитывается общая геополитическая ситуация. Кто и кого может поддержать. Просчитать это точно никто не поможет. Иран может сломаться за две-три недели, а может провоевать и 30 лет. Израиль исчезнет, а Иран может воевать дальше.Любая война тем и интересна, что она непредсказуема. Иначе все бы приносили расчеты на стол, подписывали документы и сразу расходились. Но это не преферанс и не шахматы. Иногда расчеты выглядят верно, но на поле боя не играют.Не знаю, кто в этой войне победит. Но в целом США и Израиль проиграли эту ситуацию уже давно. Своей политикой они загнали себя в абсолютно предсказуемый коридор. Они не могут не ударить. Они не могут выйти в режим нормальных переговоров. Иран готов договариваться, но они все время требуют большего и большего, а уже достигнутые соглашения постоянно разрывают. Израиль вообще хочет, чтобы США просто уничтожили Иран. Но даже если Израиль добьется уничтожения Ирана, то Турция, Египет и Саудовская Аравия будут сидеть и думать о том, как ликвидировать Израиль. Потому что поймут, что при определенных обстоятельствах каждый из них может стать следующим. Каждый из них будет работать над тем, чтобы получить ядерное оружие, о котором никто не будет знать.А дальше можете просто посмотреть на размеры Саудовской Аравии, Египта и Израиля. Да, там много пустынь, но в случае необходимости выживать там можно. Арабы в этих пустынях спокойно выживали. Нельзя столетиями воевать с конгломератом народов и при этом выигрывать. Да, Израиль периодически пытается договариваться с арабами при посредничестве США, но посредничество США перестало быть эффективным, потому что американцы утратили статус мирового гегемона. Да и позиция Израиля стала настолько непримирима, что арабы примеряют это на себя.Повторюсь, позиция США и Израиля предсказуема. Все знают, что надо делать, чтобы заставить их начать войну, которая для них будет невыгодна при любом исходе.

