Будет ли большая европейская война? Почему США в ней заинтересованы, Европа готовится, а Россия не хочет - 18.02.2026
Будет ли большая европейская война? Почему США в ней заинтересованы, Европа готовится, а Россия не хочет
Будет ли большая европейская война? Почему США в ней заинтересованы, Европа готовится, а Россия не хочет
Будет ли большая европейская война? Почему США в ней заинтересованы, Европа готовится, а Россия не хочет
Североатлантический альянс достаточно силен, чтобы выиграть возможный прямой конфликт с Россией. Такое убеждение высказал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на недавно окончившейся Мюнхенской конференции по безопасности
2026-02-18T17:27
2026-02-18T17:27
По его словам, если Россия попытается напасть на страны альянса, НАТО вполне в состоянии оказать ей сопротивление и выйти из этого противостояния победителем.Отдельные страны НАТО уже ведут себя, как будто конфликт неизбежен. Немецкий канцлер Фридрих Мерц в ходе Мюнхенской конференции заявил о намерениях Германии создать самую сильную сухопутную армию в Европе. Также он сказал, что его страна готова взять на себя роль гаранта финансовой стабильности объединения и главного защитника Украины в плане снабжения вооружениями.Канцлер также впервые подтвердил, что ведет с президентом Франции Эмманюэлем Макроном переговоры о переходе Европы под французский ядерный зонтик.Европа готовится к войне с Россией, и это было ясно и до Мюнхенской конференции, рассказал в интервью Украина.ру политолог, германист, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов.Прежде всего это долгосрочный тренд для Великобритании, Дании, Нидерландов, но основным локомотивом данного процесса является Германия, во главе с канцлером Фридрихом Мерцом."Но будут ли европейцы готовы к этой войне? Я думаю, что не будут. Ни через год, ни через два. Однако у них отказывает чувство самосохранения. Они рассчитывают, что они не будут нападать на нас, а мы на них. Для этого уже разрабатывается сценарий: они будут провоцировать нас так, что мы не сможем не ответить. Это касается прежде всего ударов вглубь международно признанной территории России", - рассказал Борисов.По его словам, на полях Мюнхенской конференции об этом заявлял не только Мерц, но и глава Дании Метте Фредериксен. И это новый момент, так как раньше подобной риторики у глав европейских государств не было. Она присутствовала у отдельных депутатов бундестага, но первые лица таких высказываний не делали, отметил эксперт."Сейчас об этом говорится с высоких трибун – открыто и громко. Нам приходится с этим считаться. Ударами дальнобойными ракетами и своими дронами по нашим глубоким тылам европейцы хотят вынудить нас начать войну", - заявил Борисов.Кроме того, страны ЕС постоянно пытаются перекрыть Балтику для России, отрезать ее от Калининграда, а также отрезать теневой флот от российских портов в Балтийском море, продолжил эксперт."Могут быть и какие-то провокации в Арктике. Это тактика. Но стратегия определена – европейцы хотят выставить себя жертвой, точно такой же, какой они уже выставили Украину, и начать с нами воевать по серьезному", - сказал он.Борисов надеется, что Россия не будет поддаваться на подобные провокации и что деньги у Германии, также как и у других стран Европы, кончатся быстрее, чем они начнут всерьез заниматься подобными провокациями и создадут более или менее боеспособную армию.У Германии в настоящее время нет боеспособной армии, также как и у Великобритании, полагает Борисов. Частично она есть у Франции, но Париж может и проигнорировать провокации Великобритании и Германии, считает он."Пространство для маневра все еще есть, тем более, во Франции с поста президента уходит Макрон и неясно, кто придет вместо него. Поэтому я бы все еще не решался давать прогнозы", - добавил политолог.По мнению Борисова, всегда есть риск того, что война на европейском театре боевых действий перерастет в мировую, поэтому здесь роль США чрезвычайно важна."Так было и в Первую, и во Вторую мировую. Но что хотят сейчас США? Если брать мюнхенскую речь Рубио, то Вашингтон фактически говорит европейцам – вы хотели войну на Украине, вы ее получили, теперь давайте, занимайтесь ею по полной. Мы вам будем поставлять вооружение, вы берите у нас кредиты, поставляйте оружие и воюйте с Россией. Мы вас морально поддержим", - рассказал эксперт.Борисов это сравнил с отношением драгдилера к своему клиенту. Оно вызвано тем, что у США в настоящее время другие интересы, полагает он. Администрация Трампа сфокусировалась прежде всего на Латинскую Америку. Тем более, у Рубио там есть личный интерес, так как он выходец из Кубы и муж его сестры "самый отъявленный наркобарон крупнейшего мексиканского наркокартеля", сказал эксперт."Также у США интересы в Арктике, в Канаде. А Европа просто должна покупать от американцев оружие на свои деньги и идти на Россию. Тогда США надеются выскользнуть из глобального финансового и политического кризиса, который маячит на горизонте", - заявил Борисов.Если между странами ЕС и России конфликт все-таки возникнет, он имеет все шансы остаться неядерным, полагает политолог."В любом случае придется приводить Европу в чувство, но у нас есть "Орешник", который в неядерном исполнении сравним по мощности с ядерным оружием. Я надеюсь, что, если дойдет до обмена ударами, "Орешник" мгновенно приведет в чувство всю Европу. Но когда речь идет о столкновении ядерных держав, сценарий непредсказуемости колоссален", - подытожил Тимофей Борисов.Тем временем политолог-международник, глава Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов полагает, что вероятность возникновения будущего конфликта в Европе во многом определяется результатом переговоров по Украине."Согласно мирным предложениям Трампа, которые все еще являются магистральными в этом вопросе, стороны подпишут документы, предполагающие отсутствие военных действий в следующие десять лет", - заявил он.Когда речь идет о планах Марца увеличить финансирование немецкой армии, нужно иметь в виду то, что значительная часть этих денег уйдет на инфраструктуру, отметил Абзалов."Это значит, что канцлер Германии пытается перезапустить бизнес, и к военным действиям все это не имеет никакого отношения", - полагает эксперт.С другой стороны, генсек НАТО Марк Рютте сам выступает за мирные переговоры и предполагает, что в ближайшее время не будет возможностей для прямых военных противостояний с Российской Федерацией, продолжил политолог."Нет такого концепта, что НАТО противостоит кому-то. В НАТО есть свои внутренние сложности. По целому ряду вопросов Германия и Великобритания занимают одну позицию, Франция и Италия другую. Даже среди стран Прибалтики есть раскол. Там Латвия и Эстония выступают за переговоры, а есть Литва, которая выступает против", - заявил Абзалов.Поэтому все зависит от переговорного трека и от того, удастся ли Трампу добиться результатов до 15 мая, полагает он. После чего Трамп сосредоточиться на внутренней повестке - перед выборами в Конгресс США. Это не значит, что не будет провокаций, но военных действий не будет, подчеркнул Дмитрий Абзалов.***В сложившейся внешнеполитической ситуации становятся очевидными позиции сторон. Первое. Для США - большая европейская война, по аналогии с Первой и Второй мировыми войнами, это возможность заработать деньги и возместить колоссальный госдолг. А кроме того, развить еще более и далее свою военную и электронную промышленность, а так же и многие другие сопутствующие сферы. Поэтому США, демонстрируя миролюбие (политкорректность), на самом деле не останавливают Европу от приготовлений к Большой европейской войне ("ничего личного, только бизнес").Второе. Европа ни технически, ни мобилизационно не готова к войне. У Европы (ни в одной из стран ЕС и Великобритании) нет соответствующих Большой европейской войне вооруженных сил. А вместе они, даже если и собрать их в кучу, будут выглядеть как толпа призывников, не имеющих ни опыта военных действия, ни большого желания воевать. Но политики Европы, вкачавшие в Украину, как арьергард Большой европейской войны миллиарды, не могут отступить. Поэтому они провоцируют Россию (и будут это делать дальше) с расчетом, что когда Россия ответит, США втянутся в эту войну и из Большой европейской она превратится в Третью мировую.Третье. Россия технологически более подготовлена к войне и уже имеет профессиональную армию, способную, при определенном наращивании сил, противостоять Европе. Но России эта война не только не выгодна, но и не нужна. У России нет целей (кроме Украины, но это отдельная история) участвовать в военных действиях в Европе. У России есть свои нерешенные проблемы на своей территории. Поэтому Россия неоднократно заявляла, что не собирается воевать с Европой, но может весьма достойно ответить. Четвертое. Украина в этой ситуации по воле (возможно, безумной, глупой) своего руководства попала как кур в ощип. Украине по-настоящему для сохранения независимости и суверенитета было достаточно балансировать на уровне дипломатии между Россией и Европой (а так же США). Но ведомые европейскими политиками, украинские власти сначала совершили государственный переворот, а потом развязали на своей территории гражданскую войну против республик Донбасса, перешедшую в российско-украинскую (Специальную военную операцию). Европейская политики используют Украину в своих политических целях, поддерживая идею "войны до последнего украинца" и, надеясь таким образом ослабив Россию, подчинить ее (возможно расчленив на несколько государств) с получением выгод от нефтегазового комплекса и колоссальных природных запасов (лес, минералы, металлы, пресная вода и проч.).В этих условиях Большая европейская война вполне реальна. И здесь в значительной степени все зависит от гибкости (дипломатической) и несгибаемости (политической) руководства РФ.О ходе переговоров по Украине в материале Павла Котова Переговоры в Женеве: появление британцев, "позиции" Мединского, Буданов* захотел мира
Татьяна
Стоянович
автор издания Украина.ру
Все материалы
Захар Виноградов авторы
Захар
Виноградов
шеф-редактор издания Украина.ру
Все материалы
Североатлантический альянс достаточно силен, чтобы выиграть возможный прямой конфликт с Россией. Такое убеждение высказал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на недавно окончившейся Мюнхенской конференции по безопасности
По его словам, если Россия попытается напасть на страны альянса, НАТО вполне в состоянии оказать ей сопротивление и выйти из этого противостояния победителем.
Отдельные страны НАТО уже ведут себя, как будто конфликт неизбежен. Немецкий канцлер Фридрих Мерц в ходе Мюнхенской конференции заявил о намерениях Германии создать самую сильную сухопутную армию в Европе. Также он сказал, что его страна готова взять на себя роль гаранта финансовой стабильности объединения и главного защитника Украины в плане снабжения вооружениями.
Канцлер также впервые подтвердил, что ведет с президентом Франции Эмманюэлем Макроном переговоры о переходе Европы под французский ядерный зонтик.
Европа готовится к войне с Россией, и это было ясно и до Мюнхенской конференции, рассказал в интервью Украина.ру политолог, германист, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов.
Прежде всего это долгосрочный тренд для Великобритании, Дании, Нидерландов, но основным локомотивом данного процесса является Германия, во главе с канцлером Фридрихом Мерцом.
"Но будут ли европейцы готовы к этой войне? Я думаю, что не будут. Ни через год, ни через два. Однако у них отказывает чувство самосохранения. Они рассчитывают, что они не будут нападать на нас, а мы на них. Для этого уже разрабатывается сценарий: они будут провоцировать нас так, что мы не сможем не ответить. Это касается прежде всего ударов вглубь международно признанной территории России", - рассказал Борисов.
По его словам, на полях Мюнхенской конференции об этом заявлял не только Мерц, но и глава Дании Метте Фредериксен. И это новый момент, так как раньше подобной риторики у глав европейских государств не было. Она присутствовала у отдельных депутатов бундестага, но первые лица таких высказываний не делали, отметил эксперт.
"Сейчас об этом говорится с высоких трибун – открыто и громко. Нам приходится с этим считаться. Ударами дальнобойными ракетами и своими дронами по нашим глубоким тылам европейцы хотят вынудить нас начать войну", - заявил Борисов.
Кроме того, страны ЕС постоянно пытаются перекрыть Балтику для России, отрезать ее от Калининграда, а также отрезать теневой флот от российских портов в Балтийском море, продолжил эксперт.
"Могут быть и какие-то провокации в Арктике. Это тактика. Но стратегия определена – европейцы хотят выставить себя жертвой, точно такой же, какой они уже выставили Украину, и начать с нами воевать по серьезному", - сказал он.
Борисов надеется, что Россия не будет поддаваться на подобные провокации и что деньги у Германии, также как и у других стран Европы, кончатся быстрее, чем они начнут всерьез заниматься подобными провокациями и создадут более или менее боеспособную армию.
У Германии в настоящее время нет боеспособной армии, также как и у Великобритании, полагает Борисов. Частично она есть у Франции, но Париж может и проигнорировать провокации Великобритании и Германии, считает он.
"Пространство для маневра все еще есть, тем более, во Франции с поста президента уходит Макрон и неясно, кто придет вместо него. Поэтому я бы все еще не решался давать прогнозы", - добавил политолог.
По мнению Борисова, всегда есть риск того, что война на европейском театре боевых действий перерастет в мировую, поэтому здесь роль США чрезвычайно важна.
"Так было и в Первую, и во Вторую мировую. Но что хотят сейчас США? Если брать мюнхенскую речь Рубио, то Вашингтон фактически говорит европейцам – вы хотели войну на Украине, вы ее получили, теперь давайте, занимайтесь ею по полной. Мы вам будем поставлять вооружение, вы берите у нас кредиты, поставляйте оружие и воюйте с Россией. Мы вас морально поддержим", - рассказал эксперт.
Борисов это сравнил с отношением драгдилера к своему клиенту. Оно вызвано тем, что у США в настоящее время другие интересы, полагает он. Администрация Трампа сфокусировалась прежде всего на Латинскую Америку. Тем более, у Рубио там есть личный интерес, так как он выходец из Кубы и муж его сестры "самый отъявленный наркобарон крупнейшего мексиканского наркокартеля", сказал эксперт.
"Также у США интересы в Арктике, в Канаде. А Европа просто должна покупать от американцев оружие на свои деньги и идти на Россию. Тогда США надеются выскользнуть из глобального финансового и политического кризиса, который маячит на горизонте", - заявил Борисов.
Если между странами ЕС и России конфликт все-таки возникнет, он имеет все шансы остаться неядерным, полагает политолог.
"В любом случае придется приводить Европу в чувство, но у нас есть "Орешник", который в неядерном исполнении сравним по мощности с ядерным оружием. Я надеюсь, что, если дойдет до обмена ударами, "Орешник" мгновенно приведет в чувство всю Европу. Но когда речь идет о столкновении ядерных держав, сценарий непредсказуемости колоссален", - подытожил Тимофей Борисов.
Тем временем политолог-международник, глава Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов полагает, что вероятность возникновения будущего конфликта в Европе во многом определяется результатом переговоров по Украине.
"Согласно мирным предложениям Трампа, которые все еще являются магистральными в этом вопросе, стороны подпишут документы, предполагающие отсутствие военных действий в следующие десять лет", - заявил он.
Когда речь идет о планах Марца увеличить финансирование немецкой армии, нужно иметь в виду то, что значительная часть этих денег уйдет на инфраструктуру, отметил Абзалов.
"Это значит, что канцлер Германии пытается перезапустить бизнес, и к военным действиям все это не имеет никакого отношения", - полагает эксперт.
С другой стороны, генсек НАТО Марк Рютте сам выступает за мирные переговоры и предполагает, что в ближайшее время не будет возможностей для прямых военных противостояний с Российской Федерацией, продолжил политолог.
"Нет такого концепта, что НАТО противостоит кому-то. В НАТО есть свои внутренние сложности. По целому ряду вопросов Германия и Великобритания занимают одну позицию, Франция и Италия другую. Даже среди стран Прибалтики есть раскол. Там Латвия и Эстония выступают за переговоры, а есть Литва, которая выступает против", - заявил Абзалов.
Поэтому все зависит от переговорного трека и от того, удастся ли Трампу добиться результатов до 15 мая, полагает он. После чего Трамп сосредоточиться на внутренней повестке - перед выборами в Конгресс США. Это не значит, что не будет провокаций, но военных действий не будет, подчеркнул Дмитрий Абзалов.
***
В сложившейся внешнеполитической ситуации становятся очевидными позиции сторон. Первое. Для США - большая европейская война, по аналогии с Первой и Второй мировыми войнами, это возможность заработать деньги и возместить колоссальный госдолг. А кроме того, развить еще более и далее свою военную и электронную промышленность, а так же и многие другие сопутствующие сферы. Поэтому США, демонстрируя миролюбие (политкорректность), на самом деле не останавливают Европу от приготовлений к Большой европейской войне ("ничего личного, только бизнес").
Второе. Европа ни технически, ни мобилизационно не готова к войне. У Европы (ни в одной из стран ЕС и Великобритании) нет соответствующих Большой европейской войне вооруженных сил. А вместе они, даже если и собрать их в кучу, будут выглядеть как толпа призывников, не имеющих ни опыта военных действия, ни большого желания воевать. Но политики Европы, вкачавшие в Украину, как арьергард Большой европейской войны миллиарды, не могут отступить. Поэтому они провоцируют Россию (и будут это делать дальше) с расчетом, что когда Россия ответит, США втянутся в эту войну и из Большой европейской она превратится в Третью мировую.
Третье. Россия технологически более подготовлена к войне и уже имеет профессиональную армию, способную, при определенном наращивании сил, противостоять Европе. Но России эта война не только не выгодна, но и не нужна. У России нет целей (кроме Украины, но это отдельная история) участвовать в военных действиях в Европе. У России есть свои нерешенные проблемы на своей территории. Поэтому Россия неоднократно заявляла, что не собирается воевать с Европой, но может весьма достойно ответить.
Четвертое. Украина в этой ситуации по воле (возможно, безумной, глупой) своего руководства попала как кур в ощип. Украине по-настоящему для сохранения независимости и суверенитета было достаточно балансировать на уровне дипломатии между Россией и Европой (а так же США). Но ведомые европейскими политиками, украинские власти сначала совершили государственный переворот, а потом развязали на своей территории гражданскую войну против республик Донбасса, перешедшую в российско-украинскую (Специальную военную операцию). Европейская политики используют Украину в своих политических целях, поддерживая идею "войны до последнего украинца" и, надеясь таким образом ослабив Россию, подчинить ее (возможно расчленив на несколько государств) с получением выгод от нефтегазового комплекса и колоссальных природных запасов (лес, минералы, металлы, пресная вода и проч.).
В этих условиях Большая европейская война вполне реальна. И здесь в значительной степени все зависит от гибкости (дипломатической) и несгибаемости (политической) руководства РФ.
О ходе переговоров по Украине в материале Павла Котова Переговоры в Женеве: появление британцев, "позиции" Мединского, Буданов* захотел мира
